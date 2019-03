Damit bei einem Rückstau an der Ausfahrt am Mathematikon der Bus schneller durchkommt, soll vor der Ampel zur Parallelstraße eine weitere Fahrspur gebaut werden. Foto: Philipp Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Welche Maßnahmen können helfen, die angespannte Verkehrssituation im Neuenheimer Feld zu entspannen? Um diese Frage drehte sich die Diskussion am Mittwoch im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss. Die Bezirksbeiräte von Neuenheim, Handschuhsheim und Bergheim hatten dafür Anfang Februar 27 Vorschläge gemacht, denen die Stadträte nun einstimmig folgten. Uneinigkeit gab es hingegen beim Vorschlag der CDU, einen Park & Ride-Parkplatz auf dem Gelände des Erzeugergroßmarktes an der B 3 zu errichten und eine Parkhaus-Ausfahrt über den östlichen Klausenpfad zu prüfen.

"Das Paket der Bezirksbeiräte wird nicht ausreichen. Wir brauchen Lösungen, die über das hinausgehen, was wir bislang diskutiert haben", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Schließlich würden 50 Prozent der Menschen, die im Feld arbeiten, nicht in Heidelberg wohnen. "Das Nahverkehrsnetz im Neuenheimer Feld ist nicht ausreichend", so der OB. So gebe es für die 17.000 Beschäftigten im Neuenheimer Feld pro Stunde nur rund 1800 Plätze in den Bussen. Und eine Ausweitung der Kapazitäten wird schwierig: Für eine Verlängerung der Straßenbahn bis nach Weinheim fehlen in den nächsten Jahren nicht nur die zusätzlichen Bahnen, die dafür benötigt werden. Bei den Bergstraßengemeinden stoßen solche Vorschläge auch auf wenig Gegenliebe. Dort ärgert man sich schon heute über die langen Schließzeiten der Schranken, die durch mehr Bahnen noch länger würden. "Und warum sollten die Umlandgemeinden Park & Ride-Parkplätze einrichten, wenn wir selbst nicht bereit sind, auf unserer Gemarkung einen solchen Platz einzurichten?", fragte Würzner.

"Das Wachstum bei den Kapazitäten im Berufsverkehr ist endlich", fand auch Alexander Föhr (CDU) und verwies auf den Antrag seiner Fraktion, am Erzeugergroßmarkt einen Park & Ride-Parkplatz einzurichten. "Einen solchen Parkplatz müssen wir nicht nur für die Pendler schaffen, sondern auch, um die Anwohner der Dossenheimer Landstraße zu entlasten", sagte Föhr. Dort sollen 2021/22 die Straßenbahngleise saniert werden. Zur weiteren Entspannung der Verkehrssituation schlagen die Christdemokraten zudem vor, die Ausfahrt aus dem Parkhaus neben dem Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht nicht über die Straße Im Neuenheimer Feld, sondern über den Klausenpfad zu prüfen.

"Wir halten es für falsch, dass der Park & Ride-Parkplatz auf dem Gewann Farrwiesenäcker mit dem Pendelbus aus der Vorlage verschwindet", sagte Larissa Winter-Horn (Die Heidelberger). Sie forderte, alle Stadtteile gleich zu behandeln: "In Kirchheim werden wir zur Erschließung des Patrick Henry Village massive Eingriffe in landwirtschaftliche Flächen haben." Dagegen sei ein provisorischer Parkplatz im Handschuhsheimer Feld ein marginaler Eingriff.

"Park & Ride-Parkplätze gehören in die Region, zumal uns das Grundstück am Erzeugergroßmarkt nicht gehört", erteilte Irmtraud Spinnler (SPD) dem CDU-Antrag eine Abfuhr. Außerdem sei dies keine Sofortmaßnahme, für eine neue Haltestelle auf der Linie 5 sei ein Planfeststellungsverfahren nötig, das zwischen vier und fünf Jahre dauere. Deshalb wolle man dafür kein Personal in der Verwaltung binden. "Der Vorschlag ist unausgegoren", fand auch Christoph Rothfuß (Grüne).

Wenig Verständnis für diese ablehnende Haltung hatte Föhr: "Es geht hier um Prüfaufträge. Wir stimmen schließlich auch den Vorschlägen der Bezirksbeiräte zu, auch wenn wir nicht von allen Punkten überzeugt sind", erklärte er. Es sei politische Größe gefragt, um den Anträgen der Christdemokraten zuzustimmen. Ins gleiche Horn stieß Wolfgang Lachenauer (Die Heidelberger): Die CDU sei die einzige Fraktion, die eigene Prüfaufträge gestellt habe. "Sie nehmen jetzt aber schon das Ergebnis der Prüfung vorweg und wissen schon jetzt, dass es nicht geht", ärgerte er sich über das Verhalten von SPD und Grünen. Diese Einseitigkeit tue dem Gremium nicht gut. Und Würzner ergänzte: "Jeder Vorschlag, der sinnvoll ist, wird von uns geprüft. Beurteilen Sie ihn doch bitte erst, wenn Sie alle Fakten kennen."

Die 27 Anträge der Bezirksbeiräte wurden vom Bauausschuss einstimmig verabschiedet - inklusive der von der CDU gewünschten Prüfung der Parkhausausfahrt. Der Antrag auf Prüfung eines Park & Ride-Parkplatzes am Großmarkt fand hingegen keine Mehrheit: Sieben Stadträte von CDU, FDP und "Die Heidelberger" stimmten dafür, acht von SPD, Grünen, GAL, Bunter Linke und Die Linke dagegen, Manuel Steinbrenner (Grüne) enthielt sich.