Die Vorschläge der Fraktionen:

> Die CDU hatte schon im Januar 2018 vorgeschlagen, einen Park & Ride-Parkplatz an der Autobahnabfahrt Dossenheim einzurichten und diesen per Shuttle-Bus an den Campus anzubinden. Außerdem sollten die Busverbindungen vom Hauptbahnhof und vom Bismarckplatz optimiert werden. Der Antrag beinhaltete auch die Prüfung einer alternativen Anbindung des Campus für den Autoverkehr, eine Ausweitung des Leihfahrradangebots auf dem Campus und die Prüfung einer verbesserten Zu- und Abfahrt zum neuen Parkhaus neben dem Max-Planck-Institut für Völkerrecht, um die Kreuzung der Berliner Straße am Mathematikon zu entlasten.

> Die SPD möchte die Straßenbahnlinie 24 in den Hauptverkehrszeiten nicht nur bis Schriesheim, sondern bis Weinheim verlängern. Direktverbindungen von Bussen vom Bismarckplatz (die Fraktion hatte schon im Februar die Verlängerung der Linie 29 vorgeschlagen) und vom Hauptbahnhof zum Sportzentrum-Nord sollen geschaffen werden. Auf der Tiergartenstraße zwischen Springer-Verlag und Schwimmbad sollen Parkverbote ausgewiesen werden, damit Busse nicht mehr behindert werden. An der Kirschnerstraße soll es an den Schranken eine extra Ein- und Ausfahrtspur für Busse geben, damit sie die Zufahrt ohne Wartezeit passieren können. Am Hofmeisterweg - so schlägt die SPD-Fraktion vor - soll ein Grünstreifen beseitigt werden, damit sich Busse dort begegnen können. Fahrkartenautomaten an den Haltestellen Zoo und Klinikum könnten den Bus ebenfalls beschleunigen, weil dann der Fahrkartenverkauf im Fahrzeug wegfällt. Für alle Einrichtungen im Neuenheimer Feld soll eine Mitfahr-App entwickelt werden. Im Mai hatte die SPD außerdem vorgeschlagen, den bestehenden Parkplatz an der Autobahnausfahrt Dossenheim an den Campus anzubinden.

> Die Grünen haben in ihrem Antrag die Vorschläge des Regionalverbandes des Verkehrsclubs Deutschland aufgegriffen. So soll die Ampelschaltung an der Kopfklinik verlängert werden, damit sie von mehr Autos passiert werden kann. Die Ausfahrt an der Kirschnerstraße an der Schranke könnte zweispurig und das alte Klinikgelände für Nutzer der Parkhäuser am Zoo gesperrt werden. Die Parallelstraße zur Berliner Straße soll wieder geöffnet werden, damit alle, die nach Norden wollen, nicht nur die Jahn-, sondern auch die Mönchhofstraße nutzen können. Die Buslinie 37 soll im Zehn-Minuten-Takt zum Hauptbahnhof verlängert werden und an der Ernst-Walz-Brücke die Ampelschaltungen für Fahrradfahrer verlängert werden. Auch soll der Gehweg auf der Westseite der Brücke für Radfahrer in die Gegenrichtung freigegeben werden und eine Schnellspur für Fahrzeuge eingerichtet werden, die mit zwei und mehr Personen besetzt sind.

