Von Philipp Neumayr

Heidelberg-Bahnstadt. Sie gilt als absoluter Vorzeigestadtteil, wenn es um nachhaltiges Bauen geht: die Bahnstadt. Doch läuft in Heidelbergs jüngstem Stadtteil wirklich immer alles nur super? Oder klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit einfach nur eine große Lücke? Um darüber zu diskutieren, hatte der Stadtteilverein ins Bürgerhaus am Gadamerplatz eingeladen. Dort diskutierten Vertreter aller zwölf Listen, die bei der Gemeinderatswahl antreten.

Die meisten der Kandidaten - auf dem Podium saßen ausschließlich Männer - hatten zu Beginn vor allem eines für die Bahnstadt übrig: lobende Worte. "Das Konzept der Passivhausstadt ist genial", meinte etwa Wolfgang Seelig (Bunte Linke), der selbst in der Bahnstadt wohnt. Der Stadtteil sei wie ein kleines Dorf, die soziale Integration sehr gut gelungen. "Hier leben tolle Menschen, der Stadtteil ist offen, international", sagte Oliver Bodem von der FDP.

Die Bahnstadt zu bauen - seiner Meinung nach eine "sehr gute Entscheidung". Ein "ambivalentes Verhältnis" dem Stadtteil gegenüber hat dagegen Bernd Zieger, Stadtrat der Linken. Der Grund: "Weil man hier zu viel Wohnraum in die Hände der Privatwirtschaft gelegt hat."

Dass es in der Bahnstadt durchaus auch Nachbesserungsbedarf gibt, stellte Micha Hörnle, Leiter der RNZ-Stadtredaktion, fest. Er moderierte die Diskussion und nannte die gegenwärtige Radwegeverbindung zwischen der Bahnstadt und dem Norden Heidelbergs "eine Katastrophe". Auch vor dem Hintergrund, dass die Bahnstadt erst Ende letzten Jahres ans Straßenbahnnetz angeschlossen wurde, fragte Hörnle: "Warum kommt die Infrastruktur nach dem Stadtteil? Müsste es nicht eigentlich anders sein?"

Für Alexander Seiler, der für "Die Heidelberger" antritt, war die Antwort eindeutig: Die Parteienlandschaft im Gemeinderat sei zu sehr zersplittert, meinte er. "Die großen Parteien entscheiden nicht im Sinne der Stadt, sondern im Sinne ihrer bundespolitischen Interessen."

Etwas differenzierter blickte Stadtrat Hans-Martin Mumm (GAL) auf die Frage. "Die Dinge sind kompliziert und brauchen nun einmal ihre Zeit." Verkehrsinfrastruktur zu planen heiße dicke Bretter zu bohren, sagte Mumm in Anspielung auf das berühmte Zitat des einstigen Heidelberger Ökonomen Max Weber.

Während Björn Leuzinger, Spitzenkandidat der Satirepartei "Die Partei" als Lösung für alle verkehrlichen Probleme eine direkte Zeppelinverbindung ins Neuenheimer Feld vorschlug, setzt Matthias Kutsch (CDU) auf den Ausbau des Radwegenetzes. Er erinnerte daran, dass etliche Stadträte den Bau der Gneisenaubrücke - sie soll zentraler Bestandteil der Radwegeachse zwischen Heidelberger Süden und Neuenheimer Feld werden - zunächst nicht befürwortet hatten.

"Das zeigt: Es fehlt an Entscheidungsfreude im Gemeinderat", so Kutsch. Viel Luft nach oben beim Thema Verkehr in der Bahnstadt sieht auch Sven Geschinski (AfD). Seiner Meinung nach fehle es in dem Stadtteil nicht nur an Radwegen, sondern auch an Parkplätzen für die Autofahrer. Geschinski schlussfolgerte: "Die Planung passt nicht mit den Bedürfnissen der Bewohner zusammen."

Trotz aller offenkundigen Versäumnisse: Geht es um Nachhaltigkeit und zeitgemäßes Wohnen und Leben, ist es in erster Linie die Bahnstadt, über die gesprochen wird - sowohl außerhalb als auch innerhalb Heidelbergs. Moderator Hörnle wollte daher wissen, ob das nicht auch Neid unter den Stadtteilen produziere. Nein, meinte Andreas Woerlein (SPD). Zwar gebe es in vielen Diskussionen einen Fokus auf die Bahnstadt, doch wenn es erst mal ans Erschließen der Konversionsflächen ginge, dann würde sich dieser Fokus schnell verschieben.

"Eine Neiddebatte", so Woerlein, "ist daher unnötig". Auch Frank Beisel (Freie Wähler) befand: Auf die Bahnstadt müsse niemand neidisch sein. Schließlich gehe es bei der städtischen Entwicklung immer um den allgemeinen Fortschritt. "Das kommt allen zugute", so Beisel, auch wenn das zur Folge hat, dass die Kirchheimer etwas länger mit der Straßenbahn ins Zentrum brauchen.

Aber gilt das auch für die Wohngebäude, die die Bahnstadt zur weltweit größten Passivhaussiedlung machen? Zehn Jahre nach dem ersten Spatenstich: War die Entscheidung richtig, auf emissionsfreies Bauen zu setzen? Ja, so die Antwort fast aller auf dem Podium - mit Einschränkungen.

So meinte Wolfgang Seelig (Bunte Linke): "In der Bahnstadt hat sich niemand darum bemüht, dass zum Beispiel auch Ökostrom angeboten wird." Anders als Seelig bemängelte Oliver Bodem von der FDP, dass die Gebäude in dem Stadtteil ohne Klimaanlagen auskommen müssten. Er konstatierte: "Fehler, die hier gemacht worden sind, muss man beim nächsten Mal ausmerzen."

Ein Passivhaus-Stadtteil könne eben nur so gut sein, wie man ihn baut, sagte Felix Grädler (Grüne), der selbst in dem Stadtteil lebt und arbeitet. "Es ist nicht allein die Dämmung, die zählt, sondern auch Dinge drum herum." So wies Grädler - genauso wie Andreas Gottschalk (Heidelberg in Bewegung) - auf die fehlenden Photovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern hin. Gleichzeitig machte Gottschalk aber auch klar: Es sei richtig gewesen, die Bahnstadt zu bauen. Denn: "Sie steht für einen Wendepunkt im ökologischen Bewusstsein und ist ein Vorbild für ganz Deutschland."

Doch wie so oft bei städtischen Entwicklungen, ziehen Projekte mit derlei Vorbildcharakter vor allem eine Gruppe an: die Besserverdienenden. Was also könne man dagegen tun, dass die Bahnstadt ein sozial exklusiver Stadtteil bleibe, fragte Micha Hörnle in die Runde. Die Antwort: günstiger Wohnen. Das jedenfalls forderte Bernd Zieger (Die Linke): "Wir wollen, dass Wohnungen in kommunaler Hand sind. Denn dann kann man langfristigen Wohnraum für unter acht Euro Kaltmiete garantieren."

Dass man davon in der Bahnstadt weit entfernt ist, daraus machte Zieger aber ebenso wenig einen Hehl wie sein Sitznachbar Andreas Woerlein von der SPD, der sagte: "Die Bahnstadt ist ein Beispiel, wie es nicht gehen sollte." Stattdessen plädiere seine Partei dafür, den Bestand an Wohnungen in den Händen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH von 7000 auf 21.000 zu verdreifachen.

Das allein sei allerdings nicht so einfach, stellten Wolfgang Seelig (Bunte Linke) und Hans-Martin Mumm (GAL) heraus. Denn auch die GGH sei ein wirtschaftliches Unternehmen, das eine Rendite erzielen müsse. Was es brauche, so Seelig, sei öffentlich geförderter Wohnraum nach dem Vorbild Wien - "und zwar in Masse". In der Bahnstadt, so viel stand am Ende fest, wird es diesen so schnell aber nicht geben. Denn hier, erklärte Mumm, seien die Dinge längst entschieden.