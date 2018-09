Von Anica Edinger

Heidelberg. Wenn die Mitarbeiter im Neuenheimer Feld an den Start des Wintersemesters in zwei Wochen denken, treibt ihnen das die Schweißperlen auf die Stirn. "Der Sommer war entspannt", sagt Ralf Kiefer, Personalrat am Uniklinikum. Doch er weiß auch: "Das wird sich jetzt wieder ändern." Denn sobald die tausenden Studenten aus den Ferien zurückkehren, sobald die ersten wegen Regen oder Kälte wieder vom Rad aufs Auto umsteigen, und sobald auch die letzten Beschäftigten aus dem vielleicht nachgezogenen Sommerurlaub zurückkommen, kehrt wieder Normalität im Neuenheimer Feld ein. Und dazu gehört der tägliche Verkehrsinfarkt, an dem alle Beteiligten langsam aber sicher verzweifeln.

Deshalb lud am gestrigen Freitag der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Heidelberg Rhein-Neckar zum Pressegespräch mit Personal- und Betriebsräten von Universität, Uniklinikum und Springer-Verlag - neben dem Uniklinikum einer der größten Arbeitgeber im Neuenheimer Feld - ein. Dabei wollten sie eigentlich Maßnahmen präsentieren, die ihrer Ansicht nach zur Entspannung der Verkehrssituation im Feld beitragen könnten. Doch schnell wird deutlich: Es geht um viel mehr als das. Die Beschäftigten fordern: Es muss etwas geschehen. Und zwar jetzt. Das Pressegespräch: Es ist eigentlich ein Hilfeschrei.

Hintergrund Neben den unten genannten Forderungen wollen der DGB und die betroffenen Personal- und Betriebsräte im Neuenheimer Feld außerdem: > Fahrpläne, die die Schichtzeiten - etwa im Klinikum - berücksichtigen. > Eine eigene Busspur auf der Straße "Im Neuenheimer Feld".Eine Straßenbahnlinie, die an die Bedürfnisse der örtlichen Einrichtungen und Betriebe angepasst wird. > Die Einrichtung von Einbahnstraßen zu bestimmten Zeiten. > Schnell- und Direktbusse, die den Hauptbahnhof mit Park & Ride-Parkplätzen verbinden. > Einen Ausbau der Radwege. > Fahrradschnellwege, die einen zügigen Zugang zum Feld ermöglichen. > Fahrradstellplätze mit Teilüberdachung. > Intelligente Fußwege mit direkteren, effizienteren Strecken für Fußgänger. > Fußgängerquerungen und Verbindung von unterschiedlichen Gebäuden mittels Brücken. ani

"Es gibt immer mal wieder Veranstaltungen, Gespräche und Projekte, bei denen wir Lösungen erarbeiten. Nur, damit sie dann wieder versanden", sagt etwa Christina Schulz, Personalrätin am Uniklinikum. Und: "Wir wissen nicht, was wir noch machen sollen." Nicht einmal zu den Foren zur Erarbeitung des Masterplans für das Neuenheimer Feld seien die Personal- und Betriebsräte der Uni, Unternehmen und Klinika im Feld eingeladen worden. Die Stadt habe das inzwischen zwar nachgeholt. Und dennoch: "Für den DGB war das das Zeichen, sich jetzt einzuschalten", erklärt Mirko Geiger von der IG Metall.

Dabei ist das Thema nicht neu. Immer wieder wurde in den letzten Monaten über den Verkehrsinfarkt öffentlich diskutiert - vor allem, seit Mitarbeiter des Springer-Verlags vor fast einem Jahr in der RNZ ihr Leid schilderten. Heidelberg als Standort des Verlags sei zu einem Wettbewerbsnachteil geworden, eine Mitarbeiterin habe aufgrund der Verkehrssituation bereits gekündigt, hieß es damals. Die CDU- wie auch SPD-Fraktion beantragten daraufhin unabhängig voneinander, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Gemeinderat zu diskutieren. Es müsse um weitere Buslinien gehen, aber auch um den Ausbau der VRN-Nextbike-Stationen. Das war im Februar.

Wollen Lösungen gegen den Verkehrsinfarkt (v.l.): Susen Pätzold (Universität), Brigitta Martin (Universität), Maren Diebel-Ebers, Christina Schulz, Thomas Wenzel (DGB), Michael Barton (Springer), Ralf Kiefer (Klinikum) und Mirko Geiger (IG Metall). Foto: Alex

Ende Juni schließlich übergab Irmtraut Gürkan, Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums, mit vielen weiteren Mitarbeitern vor dem Rathaus eine Petition für ein besseres Verkehrskonzept mit gut 3000 Unterschriften an Oberbürgermeister Eckart Würzner. Auch der versprach Lösungen. Ist seither etwas passiert? "Nein", sagt Michael Barton, Betriebsratsvorsitzender des Springer-Verlags. Alle anderen nicken zustimmend.

Und überhaupt: "Durch Leihfahrräder oder Fahrgemeinschaften werden die Probleme nicht gelöst", ist sich Ralf Kiefer sicher. Auch Christina Schulz meint: "Es muss größer gedacht werden." Und deshalb finden sich auf der Maßnahmenliste zur Verbesserung der Verkehrssituation neben weiteren Park & Ride-Parkplätzen, einer geänderten Ampelschaltung oder einer engeren Taktung des ÖPNV auch die Fünfte Neckarquerung und ein Nord-Zubringer - also durchs Handschuhsheimer Feld. "Beides wird nicht schnell kommen", meint Arnulf Weiler-Lorentz, Stadtrat der "Bunten Linken", der auch beim Pressegespräch dabei war. Betroffene Gesichter bei den Anwesenden. Das wollten sie nicht hören.

Solche Aussagen regen die Personal- und Betriebsräte auf - und sie können ihren Ärger nicht verbergen. "Wir müssen auch diese Möglichkeiten prüfen - ohne ideologische Scheuklappen", echauffiert sich Mirko Geiger, der auch für die SPD im Gemeinderat sitzt. Und Maren Diebel-Ebers vom DGB meint: "Man kann die Beschäftigten doch nicht so hängen lassen."