Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eine Lehrerin und ein Schüler der Ladenburger Realschule sind an Covid-19 erkrankt. Die gesamte Klasse sitzt zuhause in Quarantäne. Am Dienstagabend bekam eine 13-Jährige nun Fieber und Halsschmerzen. Das musste die Familie dem Gesundheitsamt online übermitteln. Gestern wurde die 13-Jährige dann mit einem Identifikations-Code zum Test in die Kinderklinik in Heidelberg geschickt. Laut ihrem Vater herrschte dort ein Auto-Chaos: Einige Betroffene – oder auch nicht Betroffene – suchten verzweifelt einen Parkplatz.

Erst auf einen Telefonanruf hin durfte die Jugendliche aus dem Auto aussteigen und in den Corona-Testbereich kommen. Körperliche Untersuchung, Fiebermessen, zwei Abstriche – innerhalb von 48 Stunden wird die Ladenburger Familie Bescheid wissen, ob der Test positiv ausfiel. Bis Dienstag, so die jüngsten Zahlen aus dem Universitätsklinikum Heidelberg, wurden dort 826 Tests durchgeführt – für Kinder in der Kinderklinik, für Erwachsene in der Infektionsambulanz im Neubau der künftigen Chirurgischen Klinik. Positiv getestet wurden bis gestern Nachmittag laut Mitteilung des Gesundheitsamtes acht Heidelberger und 23 Kreisbewohner. Ein weiteres Testzentrum befinde sich im Aufbau. Dabei ließ das Gesundheitsamt gestern noch offen, ob dieses direkt in Heidelberg oder in der Region entstehe.

Im Neubau der Chirurgie stehen für Infizierte mit deutlichen Krankheitsanzeichen derzeit 20 Betten bereit; vier Patienten lagen gestern darin, so eine Klinik-Sprecherin. Heidelberg hat das Glück, ein neues, hochmodernes Klinikgebäude zu besitzen – noch völlig leer von Patienten, die ja erst im Sommer einziehen sollen: eine riesige potenzielle Quarantänestation. "300 Betten sind da schnell reingestellt, im Ernstfall auch viel mehr", meint Prof. Markus Büchler, der Ärztliche Direktor der Chirurgischen Uniklinik. "Wir sind gut vorbereitet, auch für einen größeren Ansturm als zur Zeit", erklärt der Mediziner. Zweimal täglich schauen Büchler und der gesamte Krisenstab des Universitätsklinikums nach den neuesten Entwicklungen der Corona-Epidemie und legen Handlungsabläufe im Hause fest. Etwa, in welcher Reihenfolge die 200 Intensivbetten der einzelnen Kliniken belegt werden sollen.

Noch ist man in Deutschland weit entfernt von Verhältnissen wie in Italien, doch Hochrechnungen der möglichen Krankheitsfälle zeigen, dass es auch hier bald an Intensivbetten mangeln könnte.