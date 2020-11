Der Hochschulsport soll in den kommenden Jahren ganz neu aufgestellt werden. Projektleiter Daniel Kraft plädiert unter anderem für flexible Angebote und Kooperationen mit anderen Instituten. Foto: Friederike Hentschel

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Der hiesige Hochschulsport braucht ein Update – da ist sich die Universität Heidelberg sicher. Zwei Jahre lang soll nun ein neues Konzept ausgearbeitet werden, um ihn fit für die Zukunft zu machen. "heiMOVE" heißt das Projekt, das seit wenigen Wochen läuft. Projektleiter Dr. Daniel Kraft erzählt im RNZ-Interview, was geplant ist und wann es losgeht.

Herr Kraft, der Hochschulsport steht seit Wochen still, im Dezember wird sich das nicht ändern. Sport machen viele Studierende in ihrem Zimmer oder draußen und natürlich allein. Ist die Zukunft des Hochschulsports im "heiMOVE"-Konzept digital?

Nein, es geht bei "heiMOVE" nicht darum, alle Kurse digital anzubieten. Sobald es möglich ist, wird es wieder analoge Kurse geben. Wir leben von sozialen Interaktionen.

Was steckt dann hinter dem Konzept?

"heiMOVE" ist ein großes Transformationsprojekt und wir stehen natürlich noch ganz am Anfang. Die Idee: Wir müssen unser Sport- und Bewegungsangebot an den Lebenswelten der Studierenden ausrichten und dorthin gehen, wo die Studierenden leben und studieren.

Und das heißt?

Sport ist viel mehr als zehn "Burpees" (Anm. d. Red: eine Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung) und ein paar Liegestütze. Es geht um ein Lebensgefühl, und das müssen wir besser rüberbringen. Da setzt man sich nach dem Kurs gemeinsam hin, grillt zusammen und quatscht einfach. Wir prüfen auch, ob sich Studierende die Sportkurse als übergreifende Kompetenzen anrechnen lassen könnten. Dafür brauchen wir auch flexible Angebote und Kooperationen mit anderen Instituten.

…und eine bessere Anbindung an die Sportstätten im Neuenheimer Feld.

Auch das. Das läuft natürlich über die Gremien zum Masterplan Neuenheimer Feld, ist also außerhalb meiner Kompetenz. Wir können mit "heiMOVE" aber woanders ansetzen. Wir müssen den Sport in die Altstadt und nach Bergheim bringen. Das wird nicht einfach, weil Räumlichkeiten knapp sind. Wir arbeiten aber daran. Insgesamt muss der Hochschulsport flexibler, attraktiver und digitaler werden.

Stichwort Digitales – kommt das nicht alles ein wenig spät? Durch Corona konnten wir in den vergangenen Monaten die Schwächen zwar deutlicher sehen, aber ein Geheimnis war Digitalisierung ja vorher auch nicht.

Das stimmt, vor allem was die Kommunikation angeht, ist der Hochschulsport bisher nicht gut aufgestellt. Es gibt aktuell keinen Kanal, auf dem die Studierenden mal schnell zu erreichen sind. Die Universität Heidelberg hat "heiMOVE" bereits seit drei Jahren vor, im Sommer 2019 fiel der Beschluss und trotzdem war nirgends die Rede von digitalen Angeboten und Social-Media-Strategien. Wir müssen da nachbessern und präsent sein, um die Studierenden untereinander durch den Hochschulsport besser zu vernetzen. Das ist eine wichtige Aufgabe für die kommenden Monate.

Können Studierende an der Projektentwicklung teilnehmen?

Der Hochschulsport möchte sich verstärkt als Dienstleister begreifen und an den Bedürfnissen der Studierenden orientieren. Deshalb besteht mein Team auch aus drei studentischen Hilfskräften. Wir arbeiten zudem auch an Konzepten, um weitere Möglichkeiten der studentischen Teilhabe an "heiMOVE" zu schaffen.

Aktuell ist der Hochschulsport noch Teil des Instituts für Sport und Sportwissenschaft. Wie wird das in Zukunft organisiert sein?

Es ist wichtig, dass die Studierenden eine zentrale Anlaufstelle haben. Aktuell ist die Organisation gerade für Erstsemester verwirrend. Eine zentrale Aufgabe meiner Tätigkeit ist die strukturelle Entwicklung des Hochschulsports als Zentrale Betriebseinrichtung der Universität. Innerhalb der nächsten beiden Jahre wird dieser Schritt vollzogen.

Zwei Jahre lang sollen Sie und Ihr Team das Konzept von "heiMOVE" entwickeln. Wann geht es aber konkret los?

Hoffentlich schon im Frühjahr. Wir haben so viel Natur rund um Heidelberg, die wir bisher nicht nutzen. Ich denke da nur an den Heidelberger Wald und den Neckar. Ich hoffe, dass wir im Frühjahr einige Outdoor-Kurse wie zum Beispiel Mountainbiking oder Sport auf universitären Freiflächen anbieten können.