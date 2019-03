Heidelberg. (mare) Bernhard Eitel ist erwartungsgemäß als Rektor der Universität Heidelberg am Dienstagvormittag wiedergewählt worden. Bei der gemeinsamen Sitzung des Universitätsrates und des Senats stimmte eine große Mehrheit für eine weitere Amtszeit Eitels, wie die Hochschule mitteilt.

Damit geht der Rektor in seine dritte Amtszeit und wird weitere sechs Jahre an der Spitze der Ruperto Carola stehen. Die Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2019.

Der 59-Jährige hat Geografie und Germanistik in Karlsruhe studiert, seit 2001 lehrt er als Professor für Physische Geografie in Heidelberg. 2007 wurde er erstmals zum Rektor der Uni gewählt.