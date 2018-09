Von Denis Schnur

Heidelberg. Es sind heftige Vorwürfe, die am Freitag in der "Stuttgarter Zeitung" gegen die Universität Heidelberg erhoben wurden: Auf einer Zweidrittel-Seite wurden die Verbindungen der Ruperto Carola mit der spanischen Großbank Santander thematisiert. Seit 2011 ist Deutschlands älteste Uni Mitglied im Santander-Netzwerk und erhält regelmäßig Fördermittel von der Bank, zuletzt zwei Millionen Euro im Jahr 2016.

So weit, so normal: Neben der Heidelberger Universität sind knapp 1300 weitere Unis weltweit Teil des Netzwerkes. Die Bank begründet die Spenden mit gesellschaftlichem Engagement. Doch nun steht der Vorwurf im Raum, dass es von der Uni Heidelberg eine Gegenleistung gab: Einen Auftrag zur Erstellung einer Doktoranden-Karte für 160.000 Euro.

Dieser ging 2015 raus. Das Rektorat wollte die Bedingungen der Promovenden verbessern. Die Karte sollte zur Identitätsbildung beitragen. Vor allem sollte sie aber Vorteile mit sich bringen, die die aktuelle Uni-Karte nicht hat: Sie wäre international einsetzbar, würde einfachen Zugang zu digitalen Dienstleistungen der Uni ermöglichen und vielleicht langfristig auch zum öffentlichen Nahverkehr.

Außerdem soll sie einen zweiten Chip beinhalten, durch den man sie auf Wunsch auch als EC-Karte nutzen kann. Eine solche "smarte" Karte gibt es in Deutschland noch nicht und auch die Uni Heidelberg will mit ihr zunächst bei den rund 8000 Doktoranden testen, wie sie "ihr Defizit in ihren digitalen Serviceleistungen für Studierende und alle anderen Mitgliedsgruppen beheben kann", so Rektoratssprecherin Marietta Fuhrmann-Koch.

Also schrieb man den Auftrag 2015 in ganz Europa aus. Unter den Anbietern sei Santander der günstigste gewesen, so die Sprecherin. Da man mit internationalen Ausschreibungen kaum Erfahrung habe, sei diese von einem externen Anwalt begleitet worden. Er schreibt in seinem Bericht, dass "keinerlei Einflussnahmen und Unregelmäßigkeiten" aufgetreten seien. Auch von Mitbewerbern habe es keinen Widerspruch gegeben.

Der kam dafür mit Verspätung und zwar von keiner geringeren als Angela Kalous, bis vor einigen Wochen noch Kanzlerin der Uni. Zur Wiederwahl ist sie nicht angetreten. Ihr zerrüttetes Verhältnis zu Rektor Bernhard Eitel war ein offenes Geheimnis an der Universität.

Kalous bestätigte am Freitag der RNZ, dass sie einen Bericht "über die Vergabe an und die Zuwendung von Santander" angefertigt und an Senatsmitglieder der Universität gegeben habe. Dieser sei aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. "Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich Ihnen daher - auch aus beamtenrechtlichen Gründen - weder den Bericht aushändigen, noch Ihre inhaltlichen Fragen zur Thematik beantworten kann."

Im Uni-Rektorat sorgte das Schreiben für Verblüffung: "In diesem ,Bericht‘ sind von einer Einzelperson falsche Tatsachenbehauptungen, Unterstellungen und spekulative Verdächtigungen zusammengetragen sowie leicht widerlegbare Vorwürfe konstruiert worden", erklärt Fuhrmann-Koch. Der Rektor hat die Sache an den Universitätsrat weitergeben, der eine Kommission aus Juristen zur Prüfung eingesetzt hat. Das Wissenschaftsministerium ist informiert und bewertet im Anschluss die Ergebnisse.

Doch bis die Karte eingeführt wird, dauert es ganz unabhängig davon noch. Das liegt vor allem am Datenschutz. Ähnliche Karten gibt es zwar in vielen Ländern, aber eine "smarte" Karte, die den deutschen Datenschutz respektiert, nicht. Die Zentrale Datenschutzstelle der baden-württembergischen Unis begleitet das Projekt von Beginn an. Erst wenn sie zustimmt, wird die Karte eingeführt.

Der Datenschutz ist auch für die Vertreter der künftigen Nutzer das wichtigste Kriterium. "Dies gilt aufgrund der geplanten Beteiligung eines externen Partners wie Santander in verschärfter Form", schreibt der Vorstand des Doktorandenkonvents der Uni in einem Statement. Darüber hinaus sehe man das Projekt "prinzipiell positiv", verspreche sich "zusätzliche Vorteile gegenüber dem bisherigen Studierendenausweis".

Beim Rektorat will man die Datenschutz-Anforderungen erfüllen: Santander muss sicherstellen, dass der EC-Chip und jener für Uni-Angelegenheiten getrennt sind - und es keinen Datenaustausch gibt. Zudem muss die Karte allen Banken offenstehen, Wettbewerber der spanischen Bank dürfen auch nicht durch deren Logo abgeschreckt werden. Und die EC-Kartenfunktion muss standardmäßig deaktiviert sein: Erst wenn ein Doktorand mit seiner Karte zu einer Bank gehe, werde diese aktiviert.

Die Unileitung sieht sich daher in jeder Hinsicht zu Unrecht angegriffen und wartet nun sehnlichst auf das Ergebnis der Prüfung, das in den nächsten Tagen vorliegen soll. Davon verspricht man sich eine klare Widerlegung der Vorwürfe. Danach will man sich auch Gedanken darüber machen, ob man gegen deren Urheberin, Angela Kalous, rechtlich vorgehen möchte.