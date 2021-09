Heidelberg. (rie) Erstmals in ihrer 635-jährigen Geschichte verleiht die Universität Heidelberg bald den Titel des "Dr.-Ing." – den Doktor der Ingenieurwissenschaften. Denn die Ruperto Carola hat eine neue Fakultät gegründet: Die Fakultät für Ingenieurwissenschaften nimmt zum neuen Semester am 1. Oktober 2021 ihre Arbeit auf.

Doch müssen die technischen Unis in Karlsruhe, Darmstadt und Kaiserslautern keine Konkurrenz fürchten: Heidelberg wird auch künftig keine Bauingenieure oder Maschinenbauer ausbilden. Im Mittelpunkt stehen nämlich nicht die traditionellen Technikwissenschaften, sondern innovative Ansätze an der Schnittstelle zu Lebenswissenschaften, Medizin, Biotechnologie und Informatik. Es geht also um eine Art Weiterentwicklung der Naturwissenschaften mithilfe von innovativer Technik.

In der neuen Fakultät werden bereits existierende Forschungsbereiche gebündelt, die in den letzten Jahren in Heidelberg auf- und ausgebaut wurden. Drei Disziplinen prägen das Profil: Technische Informatik, Molekulare Biotechnologie und Engineering Molecular Systems (EMS). Der Bereich EMS ist bereits eine Schwerpunktinitiative der Exzellenzstrategie der Uni: Ziel ist die Entwicklung neuer Materialien, Methoden, Technologien, Geräte und Therapien auf molekularer Ebene mithilfe natürlicher und synthetischer Bausteine.

"Wir bauen mit der neuen Fakultät auf die Kompetenzbereiche auf, in denen wir im internationalen Vergleich und in den Rankings bereits jetzt sehr gut aufgestellt sind", erklärt Uni-Rektor Bernhard Eitel gegenüber der RNZ. Man gehe damit in eine ähnliche Richtung wie internationale Konkurrenten etwa aus Cambridge (Großbritannien), Harvard (USA) oder Löwen (Belgien). "Wir wollen damit nicht nur unsere vorhandenen Stärken noch sichtbarer machen, sondern diese auch kontinuierlich weiter ausbauen", so Eitel. Die neue Fakultät sei etwa hilfreich beim Einwerben von Drittmitteln, aber auch im Wettbewerb um die weltweit klügsten Köpfe.

Die Fakultät startet im Herbst mit etwa 200 Erstsemestern und insgesamt rund 850 Studierenden in den existierenden Studiengängen Molekulare Biotechnologie (Bachelor/Master), Pharmazie (Staatsexamen), Technische Informatik (Master) sowie "Matter to Life" (Master/Ph.D.). In den nächsten Jahren sollen weitere Studiengänge neu hinzukommen. Gründungsdekan wird Prof. Guido Kanschat.

Die Zahl der Fakultäten steigt damit von zwölf auf 13 – inklusive der beiden Medizin-Fakultäten der Ruperto Carola in Heidelberg und Mannheim. Zuletzt hatte es laut Rektor Eitel im Jahr 2002 Veränderungen bei den Fakultätszuschnitten gegeben. Damals waren nach einer Reform des Landeshochschulgesetzes mehrere kleine Fakultäten mit weniger als 20 Professoren zu größeren Einheiten zusammengeführt worden.