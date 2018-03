Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht. In der Düsseldorfer Altstadt sollen Rocker für einen Angriff auf eine Düsseldorfer Pizzeria mit vielen Verletzten verantwortlich sein. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Heidelberg. (hö) Der Unfallverursacher, der am Freitag gegen 14.30 Uhr in der Kolbenzeil, Höhe Ortenauer Straße (Rohrbach), ein elfjähriges Mädchen auf einem Fußgängerüberweg angefahren und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, meldete sich beim Verkehrskommissariat. Der 78-jährige Heidelberger war durch einen Zeugenaufruf in der RNZ auf die Fahndung aufmerksam geworden.

Er wurde mittlerweile zum Sachverhalt vernommen; dabei bestätigte sich nach Angaben eines Polizeisprechers, dass er den Unfall mitbekommen und das Kind gefragt hatte, ob alles in Ordnung sei. Dem Sprecher war aber nicht bekannt, wieso er dann doch weiterfuhr. Wie der zuständige Ermittler berichtete, meldete sich außerdem noch eine Zeugin des Vorfalls.