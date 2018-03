Von Lukas Hermann

Heidelberg. Nach jahrelanger Vorbereitung ist es für Lars Leibli, Louis Niestroj und Bela Luksch im August soweit: Zum ersten Mal können die 17-Jährigen sich gegen den Rest der Welt messen. Die drei Heidelberger Jungs spielen "Ultimate Frisbee" in der deutschen Nationalmannschaft - in Toronto werden sie um den Weltmeistertitel kämpfen.

Die drei Schüler erzählen, wie sie zu dem ausgefallenen Sport gekommen sind: "Wir hatten eine Ultimate Frisbee AG, da habe ich zum ersten Mal gespielt und bin seitdem dabei", erinnert sich Lars, der das Hölderlin-Gymnasium besucht. Seine zwei Mannschaftskollegen haben eine ähnliche Geschichte: "Wir haben im Sportunterricht an der Internationalen Gesamtschule Ultimate gespielt und so den Sport für uns entdeckt", sagt Louis. Danach ging es für die drei zur TSG 78 Heidelberg - eingeladen wurden sie vom dortigen Sportwart für Ultimate, Martin Rasp.

Hintergrund Hintergrund Ultimate Frisbee Ultimate Frisbee - kurz: "Ultimate" - kommt ursprünglich aus den USA. Die Regeln erinnern an American Football und Basketball, angepasst an die fliegende Kunststoffscheibe. In Deutschland wird der Sport immer erfolgreicher - beim Frisbeesportverband spielen mehr als 150 Vereine. Die Scheibe muss ohne Körperkontakt durch Werfen in die Endzone [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Ultimate Frisbee Ultimate Frisbee - kurz: "Ultimate" - kommt ursprünglich aus den USA. Die Regeln erinnern an American Football und Basketball, angepasst an die fliegende Kunststoffscheibe. In Deutschland wird der Sport immer erfolgreicher - beim Frisbeesportverband spielen mehr als 150 Vereine. Die Scheibe muss ohne Körperkontakt durch Werfen in die Endzone befördert und dort gefangen werden. Mit der Scheibe in der Hand darf nicht gelaufen werden, erlaubt ist nur ein Sternschritt wie im Basketball. "Ultimate" ist einzigartig, denn es ist der einzige selbstregulierte Teamsport der Welt und wird immer ohne Schiedsrichter gespielt. Die wichtigste Regel nennt sich "Spirit of the Game" - englisch für "Geist des Spieles". Angelehnt an den Fair-Play-Gedanken wird davon ausgegangen, dass niemand absichtlich die Regeln bricht - schließlich geht es an erster Stelle um die Freude am Spiel. (luh)

[-] Weniger anzeigen

Der ist schon seit 1984 von den Scheiben nicht mehr loszukriegen, damals begann er, mit Freunden auf der Neckarwiese Ultimate Frisbee zu spielen. Für ihn war es "love at first flight" - also "Liebe auf den ersten Flug": "Es ist kaum möglich, das Frisbee dann wieder aus der Hand zu legen", so der 56-Jährige. Jetzt ist Rasp auf der Suche nach Nachwuchs für den jungen Sport. "Er ist der Begründer des Jugendfrisbees in Heidelberg", sagt Bela. Gemeinsam mit Sportlehrern und Trainern der "Heidees", des größten Ultimate-Wettkampf-Teams in Heidelberg, organisiert Rasp AGs, Feriencamps und Sportstunden - seit 2012 sogar Stadtschulmeisterschaften. Wer dabei Potenzial zeigt, wird zur TSG 78 eingeladen.

Dort hat Rasp im Oktober 2013 eine Ultimate Frisbee-Abteilung gegründet: "Der Verein war schon immer sehr innovativ und hat neue Sportarten wie Lacrosse und Inline-Hockey gefördert", so der Sportwart. Die "TSG Lions", wie sich die Frisbee-Mannschaften des Vereins nennen, können bereits beeindruckende Erfolge vorweisen: 2016 gewann die U17-Mannschaft die deutsche Meisterschaft in Frankfurt und 2017 konnte das U20-Team sich den dritten Platz sichern. Für die diesjährige deutsche Meisterschaft in Potsdam haben sie sich auch schon qualifiziert.

Auch auf internationaler Ebene sind die Heidelberger aktiv: Lars, Louis und Bela spielen seit zwei Jahren in der U20-Nationalmannschaft - und das sehr erfolgreich: "Letztes Jahr sind wir bei der EM im pfälzischen Vallendar Vierter geworden - das war eine krasse Erfahrung", erzählt Louis. Für die Nationalmannschaft mussten sich die Jungs aber erst beweisen: "Wir sind zusammen zur Mannschaftsauswahl gefahren und wurden daraufhin ins Trainingslager eingeladen", erinnert sich Bela. Jetzt fahren die drei Jugendlichen fast jedes Wochenende zu einem anderen Verein in Deutschland und trainieren für die Weltmeisterschaft in Toronto.

Vergangenes Wochenende mussten die Heidelberger jedoch keinen weiten Weg zurücklegen: Dieses Mal trainierte die Mannschaft bei Schnee und eisiger Kälte auf dem Boxberg. Organisiert wurde auch dieses Trainingslager von Teammanager Dieter Salwik: "Wir freuen uns sehr über das Engagement für den Frisbeesport in Heidelberg", sagt Salwik. Er organisiert Unterkunft, Transport und Verpflegung für die Nationalspieler - alles ehrenamtlich, denn eigentlich arbeitet Salwik als Helikopterpilot bei der Bundeswehr.

Ultimate Frisbee ist der einzige Sport der Welt, der ohne Schiedsrichter gespielt wird (siehe "Hintergrund") - doch das bereitet den Heidelbergern keine Probleme: "Das funktioniert, weil sich die Spieler untereinander kontrollieren. Niemand will der sein, der unfair spielt", erklärt Rasp. Die Begegnungen verlaufen jedoch nicht immer reibungslos. Bei einem Freundschaftsspiel der Deutschen gegen Kolumbien vor zwei Jahren konnten sich die Mannschaften über ein Foul nicht einigen: "Der Turnierdirektor musste dann sogar kommen und schlichten", erzählt Louis.

Sportwart Rasp hat mit Ultimate Frisbee in Heidelberg vieles vor - sein nächstes Ziel ist es, die Weltmeisterschaft an den Neckar zu holen. Die Bewerbung für 2019 ist bereits abgeschickt. "Wir brauchen noch die Unterstützung der Stadt und von weiteren Sportvereinen, um das Projekt zu realisieren", erklärt Rasp, "mehr als 60 Mannschaften werden erwartet". Der größte Konkurrent um die Austragung kommt momentan aus Asien - doch Rasp ist zuversichtlich, die Meisterschaften in Heidelberg austragen zu können.

Für Lars, Louis und Bela geht in wenigen Monaten der Flug nach Toronto: "Das wird bestimmt eine coole Erfahrung, wir haben noch nie außerhalb Europas gespielt", sagt Bela. Vor allem die USA stellen ein sehr starkes Team - dort wird Ultimate fast überall im Hochschulsport angeboten. Die Heidelberger Jungs sind sich dieser Konkurrenz bewusst, lassen sich aber nicht einschüchtern. Louis ist sehr zuversichtlich: "Es wird schwierig, aber wir können auf jeden Fall etwas reißen."