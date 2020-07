Drei Quellen liegen im Mühltal und versorgen die Haushalte in den Hanglagen Handschuhsheims und Neuenheims. Davon zeugt beispielsweise der Wasserbehälter Schneeberg, der 1911 in Betrieb genommen wurde. Allerdings: Die Menge des Quellwassers sinkt. Foto: Peter Dorn

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Keine Kalkränder im Wasserkocher, tagelang blitzende Armaturen, ohne auch nur ein einziges mal den Putzlappen zu schwingen, stets tadellose Kaffeemaschinen und besonders wohlschmeckender Tee – einige wenige Heidelbergerinnen und Heidelberger haben richtig Glück. Sie werden mit Weichwasser aus den Quellen in Handschuhsheim versorgt. Allerdings genießen nur wenige Prozent aller Heidelberger Haushalte diesen Wasser-Luxus – Bewohner der Hanggebiete von Handschuhsheim und Neuenheim bis zum Haarlass. Alle anderen müssen regelmäßig hässliche Kalkränder in der Dusche schrubben und Essig oder Zitronensäure in Wasserkocher kippen. Aber auch für die kleine Weichwasser-Minderheit ist die Versorgung mit reinem Quellwasser in den Hanglagen von Handschuhsheim und Neuenheim inzwischen fragil – eine Folge der Dürre.

Hintergrund Wasser ist nicht gleich Wasser Die Härte unseres Trinkwassers ist abhängig vom Gehalt der Calcium- und Magnesium-Verbindungen. Sie entstehen, indem Calcium und Magnesium sich mit im Wasser gelöstem Kohlendioxid verbinden. Bei 0 bis 7 Grad deutscher Härte (dH) spricht man von weichem Wasser. 14 bis 21 Grad gelten als hartes Wasser. Unter 5 Prozent aller [+] Lesen Sie mehr Wasser ist nicht gleich Wasser Die Härte unseres Trinkwassers ist abhängig vom Gehalt der Calcium- und Magnesium-Verbindungen. Sie entstehen, indem Calcium und Magnesium sich mit im Wasser gelöstem Kohlendioxid verbinden. Bei 0 bis 7 Grad deutscher Härte (dH) spricht man von weichem Wasser. 14 bis 21 Grad gelten als hartes Wasser. Unter 5 Prozent aller Heidelberger Haushalte erhalten Quellwasser. Der Härtegrad liegt hier bei 3 bis 8 Grad deutscher Härte, somit ist es weiches Wasser. Auch das Wasser aus dem Wasserwerk Schlierbach ist Weichwasser mit einem Härtegrad zwischen 6 und 8 Grad. Dieses Wasserwerk versorgt – zusammen mit dem Wasser aus den vier Ziegelhäuser Quellen – Schlierbach, Ziegelhausen und die Altstadt. Die übrigen Stadtteile erhalten hartes Wasser im Bereich von 18 bis 21 Grad deutscher Härte. Wer dort wohnt, muss Armaturen schrubben und Maschinen entkalken. Gesundheitlich ist hartes Wasser übrigens überhaupt kein Problem: Calcium und Magnesium sind lebenswichtige Mineralien. Informationen über die Wasserqualität aus dem heimischen Hahn gibt es unter www.swhd.de/wasser.

Lange Trockenperioden in den vergangenen Jahren wirken sich vor allem auf die Trinkwasserquellen im Handschuhsheimer Mühltal aus. "2015 war das zum ersten Mal der Fall, insgesamt von Juni bis Dezember", berichtet Ellen Frings, Sprecherin der Stadtwerke. Das bedeutet, dass in dieser Zeit auch Haushalte, die normalerweise Weichwasser bekommen, mit Hartwasser versorgt wurden.

Von August 2018 bis Februar 2019 war es dann erneut so trocken, dass die Trinkwasserquellen nicht genügend Wasser hergaben, und im vergangenen Jahr gab es von Juli bis Dezember kein weiches Wasser in Handschuhsheim und Neuenheim. Auch für dieses Jahr sieht es nicht gut aus: Im Moment sinkt die Menge an Quellwasser wieder, und die Gebiete erhalten schon jetzt zusätzlich Trinkwasser aus den Ziegelhäuser Quellen.

Drei der sieben Heidelberger Quellen liegen im Mühltal: die Spechelsgrundquelle, die Hirschquelle und die Schmittsche Quelle. "Das Wasser wird aufbereitet, indem es mehrere Filtrationsstufen durchläuft. Es wird entsäuert, außerdem wird Mangan und Aluminium ausgefiltert und anschließend in einer UV-Anlage desinfiziert", erklärt Frings jenen Prozess, der in der Aufbereitungsanlage "Schmittsche Quelle" im Mühltal unterhalb des Sportplatzes vonstatten geht. "Es gibt auch eine Verbindung der Wasserversorgung zwischen Ziegelhausen und Handschuhsheim. Wenn in den Hanggebieten von Handschuhsheim und Neuenheim das Wasser weniger wird, versuchen wir mit Wasser aus den vier Ziegelhäuser Quellen in Peterstal – zu unterstützen", erklärt Frings. So werde das aktuell auch gemacht. Aber das funktioniere eben nur eine Zeit lang. "Wir werden oft gefragt, warum wir das weiche und das harte Wasser nicht mischen", sagt Frings – also warum das Quellwasser, wenn es knapp wird, nicht einfach mit anderem Wasser aufgefüllt wird. "Das ist aber aus wasserchemischen Gründen nicht möglich und auch nicht zugelassen. Der Grund ist das Kohlesäure-Kalk-Gleichgewicht des Wassers. Wenn man unterschiedliche Wasser mischt, gerät dieses Gleichgewicht durcheinander, und das Wasser greift längerfristig unser Rohrnetz sowie die Leitungen der Trinkwasserinstallationen in den Häusern an", erklärt Frings.

Die Hirschquelle ist eine von drei Quellen im Mühltal mit weichem Wasser. Foto: Stadtwerke

Und woher stammt nun der Großteil des Wassers, mit dem der Rest Heidelbergs versorgt wird? Zu 50 Prozent aus den Grundwasserwerken Rauschen, Schlierbach und Entensee. Letzteres sollte seit vergangenem Jahr vielen Heidelbergern bekannt sein, nachdem ein bläulicher Schimmer des Trinkwassers die halbe Stadt über Stunden in helle Aufregung versetzt hatte, bis das Gesundheitsamt schließlich Entwarnung geben konnte: Der zarte Blauschimmer war völlig unbedenklich, er kam vom Kalk. Trotzdem machte das "blaue Wasser" auch überregional Schlagzeilen.

Rund 45 Prozent des Wassers liefert der Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Heidelberg, aus dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt. Nicht ein Tropfen davon ist Wasser aus dem Bodensee. "Heidelberg wurde noch nie mit Bodenseewasser versorgt, obwohl sich dieses Gerücht seit Jahren hartnäckig hält", betont Frings. Aber so ist das eben mit Gerüchten. Die sind so hartnäckig wie Kalk. Hat er sich einmal ordentlich festgesetzt, braucht es schon schärfere Mittel, um ihn wieder loszuwerden.