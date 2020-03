Von Marion Gottlob

Heidelberg. "Das ist eine Belastung für alle – vor allem für die Angehörigen", sagt Pfarrer Johannes Brandt, leitender Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde Heidelberg. Er ist tief berührt: "Auch die Trauer-Gespräche können in Zeiten der Corona-Krise nicht in gewohnter Weise stattfinden. Wir müssen sie telefonisch führen." Die RNZ hat bei Seelsorgern zum Thema "Beerdigung in Zeiten der Corona-Krise" nachgefragt. Alle sind sich einig: Der Schutz der Lebenden hat Vorrang.

Pfarrer Brandt ist gerade von einer Trauerfeier zurückgekehrt, als er mit der RNZ telefoniert: "Wir dürfen die Trauerhalle nicht mehr nutzen. Die Angehörigen haben sich direkt am Grab versammelt, immer unter Achtung des Sicherheitsabstands." Er habe zu allen gesagt, dass sie sich einen Platz in der Sonne suchen sollten. Dann habe er seine Predigt mit lauter Stimme gehalten, damit ihn auch jeder im Freien und unter Wahrung des Sicherheitsabstands verstehen konnte. Nach der Feier mussten die Angehörigen zunächst das Grab verlassen, damit die Friedhofsmitarbeiter den Sarg in die Erde einlassen konnten. Danach durften die Angehörigen erneut ans Grab treten, um endgültig Abschied zu nehmen. In der Corona-Krise verzichten die meisten auf Musik, schon allein deshalb, weil die Musiker als Anwesende der Trauerfeier zählen würden. "Der Tod an sich bringt schon viele Angehörigen an ihre Grenzen, die Corona-Krise verschärft diese Situation", weiß Brandt.

Regeln für die Beerdigung Nur noch der engste Freundes- und Familienkreis darf an der Bestattung teilnehmen – hier gilt eine Obergrenze von zehn Personen. Im Einzelnen ist der Ablauf der Beisetzung wie folgt geregelt: > Treffen der Trauergemeinde bis maximal zehn Personen direkt am Grab (unter Beachtung der aktuellen Verhaltensregeln in Gruppen) > Beim Eintreffen des Friedhofspersonals muss sich die Trauergemeinde mindestens zehn Meter vom Grab entfernen > Nach der Beisetzung entfernt sich das Personal und die Trauergemeinde kann wieder an die Grabstätte zum Abschiednehmen. > Sollte die Trauergemeinde den Mindestabstand von zehn Metern nicht einhalten, zählt das Friedhofspersonal mit zu den zehn Personen, wodurch sich die Anzahl der erlaubten Trauergäste entsprechend verringert. > Bei Nichtbeachtung darf das Friedhofspersonal die Beisetzung nicht durchführen.

Verena Schlarb, evangelische Pfarrerin der Kreuzgemeinde in Wieblingen, gibt ihm recht: "In Zeiten der Corona-Krise geben die Familien den Tod des Angehörigen bekannt, aber nicht mehr den Zeitpunkt der Beerdigung. Es besteht sonst die Gefahr, dass sich auf dem Friedhof zu viele Menschen einfinden." Es gebe Familien, die unter diesen Umständen lieber eine Urnenbestattung mit Verbrennung wählten und die Beerdigung auf die Zeit nach der Corona-Krise verschöben, damit die ganze Familie, Freunde und Bekannte von dem Verstorbenen Abschied nehmen könnten. Bei der Beerdigung in Corona-Zeiten dürfe es auch keine Beileidsbezeugung mit Handschlag und keine Umarmung geben. Das verändere automatisch die Art der Begegnung. Auch die Rituale änderten sich: "Zum Beispiel verzichten wir im Moment auf den klassischen Erdwurf. Die Schaufel würde von Hand zu Hand gehen. Das ist zu gefährlich. Da kann es hilfreich sein, wenn man eine Blume für den Einwurf ins Grab dabei hat", empfiehlt Schlarb. Auch das Toten-Gedenken mit dem Gebet für die Angehörigen am Sonntag nach der Beerdigung falle im Moment aus. Schlarb: "Wir überlegen, ob es nach der Corona-Krise einen Gottesdienst mit Gedenken an alle Verstorbenen aus dieser Zeit geben wird, zu dem wir alle Angehörigen einladen."

Auch die Jüdische Kultusgemeinde Heidelberg ist von den Regelungen betroffen, wie Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin berichtet: "Der Verstorbene ist, so der Vorschlag des israelischen Gesundheitsministeriums, nach dem Todeszeitpunkt so bald wie möglich in zwei Polyethylen-Beutel zu hüllen, wobei der Körper mit einem Laken bedeckt und das Gesicht zur Identifizierung unbedeckt ist." Der Verstorbene könne über der äußeren Polyethylenschicht in ein Leichenhemd eingewickelt werden. Er werde unter Wahrung der Sicherheitsregeln von einem Familienmitglied identifiziert. Es dürfe nicht wie sonst ein Reinigungsprozess am Leichnam ausgeführt werden. "Die Begleitpersonen dürfen den Leichnam nicht berühren. Wir tragen die soziale und religiöse Verantwortung", so der Rabbiner

Auch Rachid Aboulfath, islamischer Seelsorger am Universitätsklinikum, ist gerade von einer Beerdigung zurückgekehrt, als er mit der RNZ telefoniert. "Es war ein ,Sternenkind’. Es ist nach einer Fehlgeburt gestorben", berichtet er. Die Mutter sei noch im Krankenhaus, nur der Vater und er selbst seien auf dem Friedhof gewesen. Da sei die Beachtung der Sicherheitsregeln kein Problem gewesen. Doch die Corona-Krise stürze viele muslimische Mitbürger in Gewissenskonflikte. "Meist sollen Verstorbene in ihrer ursprünglichen Heimat, wo sie geboren und aufgewachsen sind, beerdigt werden", so Aboulfath. Das Islamische Bestattungsinstitut Alihssan ist spezialisiert auf die Überführung von Verstorbenen. Boutaina Lahssini erklärt: "Im Moment haben wir keinen Fall aus Heidelberg. Aber wir können im Moment auch keine Überführungen durchführen, die Flughäfen sind geschlossen." Daher empfiehlt er den Angehörigen, über eine Beerdigung in Deutschland nachzudenken. "Ansonsten bleibt der Leichnam in der Kühlzelle und wir warten ab, bis die Flughäfen wieder öffnen."