Heidelberg. (rie) Der Liedermacher Hans Söllner befindet sich seit vier Jahrzehnten im Konflikt mit der Staatsgewalt. Der 62-Jährige hat Wohnhäuser besetzt, wurde wegen Marihuana-Besitzes angeklagt und wegen Beleidigung von Politikern verurteilt. Und so kontrollierte die Polizei vor Söllners Konzert am Mittwoch in der Halle 02 den Tourbus, auf dem "Marijuana Import Export" steht - ohne Ergebnis.

Doch nicht nur das: Vor dem Konzert hielt die Polizei 33 Autos an. Drogen wurden nicht gefunden, doch zwei Fahrer konnten keine Fahrerlaubnis vorgelegen. Vier Fans reagierten spontan auf die Kontrolle: Sie entrollten neben den Polizisten ein Plakat mit der Aufschrift: "Kein Generalverdacht gegen Hans Söllner". Danach feierten 700 Leute in der Halle - ohne besondere Vorkommnisse.