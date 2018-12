Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Eigentlich sollte seine Frau lernen, mit dem fast zwölf Meter langen Gespann umzugehen. Den neuen Wohnwagen hatte sich das Ehepaar erst letzten Sommer zugelegt. 300 Meter vor dem ADAC Fahrsicherheitsplatz, den Thomas H. mit seiner Frau ansteuerte, begeht der 50-Jährige allerdings einen Fehler, der kurz hinter der Autobahnunterführung im Gewann Feilheck einen Radfahrer das Leben kostet: Er begann schon in einer engen Unterführung ein Überholmanöver, bei dem der Wohnwagen mit dem Fahrrad kollidierte. Thomas H. wurde deshalb nun von Amtsrichterin Walburga Englert-Biedert wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen und einem dreimonatigen Fahrverbot verurteilt.

Nur Minuten vorher deutete noch nichts auf die Katastrophe hin. "Es war eine total entspannte Radtour", erzählt Doris D. im Zeugenstand. Die 82-Jährige war am 8. April gemeinsam mit ihrem Mann von Sandhausen aus unterwegs nach Schwetzingen, ins Kaffeehaus. "Was ist das für ein schöner Tag", habe ihr Mann Minuten vor dem Unfall noch gesagt: "Das waren seine letzten Worte." Wenig später lag der 82-Jährige blutend am Boden. Gesagt habe er nichts mehr: "Er hat seine Augen geschlossen und nicht wieder geöffnet." Vier Tage später starb er an seinen schweren Verletzungen.

Vor Gericht galt es zu klären, wie der Unfall passieren konnte und welche Verantwortung Thomas H. trägt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, mit seinem 2,40 Meter breiten Gespann auf einer viel zu engen Fahrbahn überholt und damit den "vorhersehbaren und vermeidbaren" Unfall herbeigeführt zu haben. Thomas H. sei der fahrlässigen Tötung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig.

"Es war für mich damals die richtige Entscheidung, zu überholen", rechtfertigt sich Thomas H. Er war mit seiner Frau auf dem Weg zum Übungsplatz, die 45-Jährige sollte üben, mit dem Wohnwagen zu fahren. Er selbst habe schon einige Erfahrung, habe sich solche Anhänger vorher oft gemietet. Sie seien jedenfalls gut in der Zeit gewesen und hätten keinen Stress gehabt, erklärt Thomas H. Der Seitenabstand von "einem bis 1,5 Metern" schien ihm auch ausreichend.

Der 50-Jährige ahnte noch nichts, "da schreit meine Frau plötzlich auf, der Radfahrer sei gestürzt". Was er im Rückspiegel gesehen habe, fragt Englert-Biedert. "Das weiß ich nicht mehr", antwortet Thomas H.

Seine Frau allerdings erinnert sich im Zeugenstand: "Ich habe gesehen, wie er nach links rüber zieht und stürzt", gibt sie zu Protokoll. Außerdem wisse sie genau, dass ihr Mann den Überholvorgang nicht in der schmalen Unterführung begonnen habe, sondern erst später.

Der Unfallanalytiker Andreas Förch widerspricht in seinem Gutachten: "Der Überholvorgang muss zwingend vor der Tunnelausfahrt begonnen worden sein", erklärt er. Und auch die These, dass der Radfahrer nach links zog und kollidierte, kann er ausschließen. "Er muss zumindest vorher korrigiert haben", so Förch. Sonst hätte der Wohnwagen erst den Lenker und nicht den Fahrradkorb und dann die Pedale gestreift. Warum und ob der 82-Jährige nach links fuhr, blieb ungeklärt. Vielleicht habe er dorthin abbiegen wollen, obwohl Doris D. sicher ist, dass er nach rechts wollte. "Diese Strecke sind wir immer gefahren."

Für das "mehr als verkehrswidrige und rücksichtslose Verhalten" forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung, eine Geldstrafe und ein einjähriges Fahrverbot. Richterin Englert-Biedert blieb mit ihrem Urteil schließlich dahinter zurück, denn eine Gefährdung des Straßenverkehrs sei nicht zu erkennen - dazu fehle bei Thomas H.s die "üble Gesinnung" . Auch sei der Angeklagte von den Geschehnissen spürbar mitgenommen. "Wir müssen uns alle gewahr sein, dass so etwas ganz schnell passieren kann", schloss die Richterin.