Von Birgit Sommer

Heidelberg. Für die Heidelberger Bühne schufen die Operndirektorin Ulrike Schumann (45) und die Komponistin Karola Obermüller (44) das Musiktheater "Gerade sein und Mensch werden: Sophie Scholl". Premiere der Uraufführung ist am 1. Oktober im Alten Saal des Theaters. Im RNZ-Gespräch erzählen die beiden, wie sie auf Sophie Scholl als Thema kamen, wie das Musiktheaterstück entstand – und wie die Pandemie ihre Arbeit verändert hat.

Frau Schumann, woher kam die Idee zur Auftragsoper beziehungsweise zum Musiktheater? Als Frau Obermüller mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis 2021 ausgezeichnet wurde?

Obermüller: (lacht) Da hätte die Zeit nicht gereicht.

Schumann: Wir kennen uns seit 2010, wir haben in Bonn schon zusammengearbeitet bei einem Kompositionsauftrag zum Robert Schumann-Jahr. Die Verbindung blieb, und der Wunsch, gemeinsam wieder etwas zu machen.

War Sophie Scholl schon lange ein Thema für Sie?

Schumann: Da waren der Jahrestag 75 Jahre Widerstandsgruppe Weiße Rose und der 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Im Musiktheater gab es noch nichts über sie, aber ihre Biografie ist so vielschichtig und umfassend. Da hatten wir direkt unser Thema gefunden.

Obermüller: Wir haben festgestellt, wir hatten beide früher ein Jugendbuch über Sophie Scholl gelesen. Es hat mich sehr beeindruckt in jener Zeit, als ich gerade anfing, zu komponieren.

Was muss ein Librettist denn beachten beim Texten, Frau Schumann?

Schumann: Das ist ganz schwer. Der Text muss ja gesungen werden. Man braucht einen anderen Sprachstil, eine eigene Ausdrucksform. Beim Musiktheater muss jedes Wort singbar sein, und die Sprache muss Rhythmus haben.

Obermüller: Und der Text muss robust genug sein, dass er auch funktioniert, wenn man ein Wort nicht versteht.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Texterin und Komponistin? Zuerst kommt der Text und dann entsteht die Musik dazu?

Schumann: Die umfangreiche Biografie von Barbara Beuys haben wir beide gelesen. Das war die Grundlage für den Text.

Obermüller: Wir haben uns ganz viel getroffen über zwei, drei Jahre, auch virtuell, und uns ganz lange ausgetauscht, welche Seiten von Sophie Scholl wir zeigen wollen.

Schumann: Ich habe markante Szenen ausgesucht und ein Szenario geschrieben. Und mich dabei oft gefragt: Warum bewegt uns das heute noch? So entstand auch die Idee, eine heutige Parallelwelt einzubauen.

Obermüller: Es hat sich herauskristallisiert, was wichtig ist. Die ganze Familie Scholl etwa hat Hausmusik gemacht. Ein Klavier musste also dabei sein. Über Musik wurde viel gesprochen. Papier war wichtig, Flugblätter, Briefe, Zeichnungen ...

Haben Sie Papier mitkomponiert?

Obermüller: Nein, Papiergeräusche gibt es nicht.

Was hat Sie am Kompositionsauftrag gereizt? Dass das auch ein politisches Thema ist?

Obermüller: Ja, im Musiktheater ist es das, was mich anspricht. Ich fand auch die Komplexität der Person spannend und die Veränderungen, die Sophie Scholl bis zu ihrem Tod mit 21 Jahren durchlief.

Schumann: Es geht um die letzten zehn Jahre, die sie geformt haben. Das kann man anhand der Biografie und ihrer Briefe nachvollziehen. Sie hat zwar sehr in die Familie integriert gelebt, sie hat aber auch eine Seite, wo sie ganz bei sich ist und allein mit sich abmacht, was sie will: Gerade sein ist das Wichtigste im Leben, sich nicht abbringen lassen von dem, was man richtig findet. Ihre Entwicklung innerhalb von zehn Jahren machen manche Menschen ihr ganzes Leben lang nicht durch.

Wie ist das, Musik für eine Oper zu schreiben? Muss man dazu in einem Flow sein und seine Umwelt vergessen? Entstehen in Ihnen Klangvisionen? Oder ist das einfach auch Handwerk – hier der Text, dort die passenden Töne?

Obermüller: Es war ein längerer Prozess. Ein Teil davon ist schon ohne Text entstanden, weil wir ja die Biografie gemeinsam bearbeitet hatten. Sophie Scholl hat manchmal eine ganz poetische Sprache, etwa, wenn sie an ihren Freund Fritz Hartnagel schreibt. Die Musik dazu entstand relativ früh. Das war ein Flow in dem Moment. Es war aber auch ganz viel Handwerk. Zur Party, zum studentischen Leben habe ich Swing komponiert. Oder wenn ein Choral von Martin Luther erscheint. Ich vergleiche mich gerne mit einem Bildhauer, ich muss kneten und formen. Und es ist ganz wichtig, dass ich viele Wochen ungestört arbeiten kann. Das ist wie ein Trancezustand, und es entstehen Verbindungen, die ich nur verstehe, wenn ich mittendrin bin.

Und Ihre Kinder reißen Sie dann heraus?

Obermüller: Deshalb findet viel nachts statt. Mit viel Kaffee. Aber es geht ganz gut. Mein Partner Peter Gilbert ist ebenfalls Komponist und schirmt mich ab.

Schreiben Sie mit Rücksicht auf die Sänger, die das ja stimmlich hinkriegen müssen?

Obermüller: Das versuche ich.

Schumann: Karola ist zugänglich für Änderungswünsche. Das ist toll.

Obermüller: Ich komme immer mal wieder zum Probenbetrieb. Es gibt auch Stellen, die wir bewusst offengelassen haben. Für die Hauptsängerin Katarina Morfa ist es eine anstrengende Partie, und mir ist ganz wichtig, dass die Sänger nicht unglücklich sind. Katarina hat einen interessanten Stimmumfang, sie mag sehr gerne Extreme und weniger die Mittellage. Das ist für eine Komponistin total spannend.

Hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert?

Obermüller: Die ersten Entwürfe von mir und der Bühnenbildnerin im März 2020 waren nicht coronakonform. Ein Jahr später hatten wir lange Diskussionen mit Metermaß und Winkel, die Bühnenbildnerin musste auch etwas ändern und dann war die Akustik anders als gedacht.

Schumann: Wir haben eine ganze Probe lang überprüft, ob die Akustik stimmt oder ob man nachbessern muss.

Haben Sie einen bestimmten Kompositionsstil, Frau Obermüller?

Obermüller: Er ist schon einer stetigen Veränderung unterworfen. Vor 25 Jahren war alles eckiger, kürzer, gedrängter. Durch viele Begegnungen, etwa mit der Musik in Indien oder in meinem Leben in den USA, der Weite dort, hat sich viel verändert. Die Musik ist runder geworden. Ich arbeite mehr mit Mikrotönen, superkleinen Tonschritten. Das geht vor allem bei Streichern, Bläsern und Sängern. Diese Töne habe ich erstmals in Indien gehört, aber sie sind überall verbreitet in der Welt – außer in unserer notierten Musik.