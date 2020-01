Heidelberg. (RNZ/rl) Nach den zunehmenden Betrugsanrufen falscher Polizeibeamter in der Region, ist in Heidelberg und Umgebung eine neue Betrugsmasche aufgetaucht: Anrufe von angeblichen Mitarbeitern des Mietervereins Heidelberg oder eines anderen Mieterschutzbundes. Der Heidelberger Mieterschutzbund warnte davor in einer Pressemitteilung.

Nach München und Stuttgart versuchten nun auch in Heidelberg Betrüger sich am Telefon als Angestellte des Mietervereins oder eines Mieterschutzbundes auszugeben. Die Anrufer geben vor, dass der Angerufene wegen einer fehlerhaften Abrechnung des Vermieters Geld zurückbekäme und fragen dann persönliche Daten ab, teile der Mieterverein mit. Zudem würden dabei für eine angeblich notwendige Mieter-Rechtsschutz-Versicherung Daten abgefragt. Dabei verwendeten die Betrüger eine ähnliche Telefonnummer, wie sie der Mieterverein Heidelberg hat. Die echte Nummer ist: 06221/20473

Solche Anrufe gehen nicht vom Mieterverein Heidelberg aus, stellt der Verein klar. Der Mieterverein informiere seine Mitglieder über Ergebnisse von Beratungsangelegenheiten immer schriftlich und erfrage keine persönlichen Daten per Telefon. Angerufene sollten keinesfalls persönliche Daten preisgeben und bei solchen Anrufen die Polizei informieren, sowie den Mieterverein über weitere Betrugsversuche informieren.