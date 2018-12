Heidelberg. (mare) "Mit 21 einen Schlaganfall zu haben ist scheiße." Viele müssen schlucken, als Nathalie Mauckner ihre Geschichte erzählt. Und wenig später stehen sie auf, es gibt stehende Ovationen für die junge Frau. Es ist der emotionale Höhepunkt des TEDx-Events in der Heidelberger Stadthalle. Denn Nathalie Mauckners Story mit Happy End steht sinnbildlich für den Geist der Veranstaltung. Motivation. Positives denken. Vertrauen. Oder: Ideen für die Zukunft.

Nathalie Mauckner hat ihre Krankheit überwunden. Und nachgedacht. Über ihr Leben. Über ihren Platz in der Welt der "Generation Rastlos", wie sie ihren Beitrag tauft. "Ich war mir selbst nicht genug", sagt sie. Doch das hat sie mittlerweile geändert: "Ich will nicht bis morgen warten, um zu finden, was mich bewegt" Ihr Motto: "Du bist hier, um Du zu sein."

Das gilt wohl auch für die rund 350 Neugierigen, die den Weg in die Stadthalle gefunden haben. Es ist ein überwiegend junges Publikum. Studentisch-intellektuell könnte man es nennen. Vom Aussehen her. Und es passt in die Szenerie, die das TEDx-Team aufgebaut hat. Pinnwände fürs Feedback, Tische mit allerlei Give-aways. In einer Ecke ist eine kleine Bude aufgebaut, mit Couch und Bürotisch. Das Bett steht in der gegenüberliegenden Ecke. Dazwischen: zwei Bistrotische. Hier sitzen - und liegen - die Zuhörer während der Veranstaltung abwechselnd.

Zum Plätzchen-wechsel-dich-Spiel lädt auch Moderator Marcus Orlovsky zu Beginn ein. Nach jedem Vortrag, so sagt er, sollen die Besucher den Sitzplatz wechseln, um jemand neuen kennen zu lernen. Immer wieder gibt's kleine Mitmachspielchen zwischen den Acts, Orlovsky brilliert mit Charme und Verve und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Er veralbert sich selbst - Brexit-Witze vom Engländer inklusive.

Das Publikum frisst ihm aus der Hand - des Englischen, so wird hier gesprochen, sind fast alle mächtig, für den Rest gibt's Simultandolmetschen. Von den Redner macht nur Bernhard Bentgens keinen Hehl daraus, dem Englischen nicht allzu geneigt zu sein. Braucht er aber nicht. Denn er hat seine Zuhörer mit Stimmenspielen in der Hand. Da quakt die ganze Stadthalle schonmal drauf los oder macht den "A-weema-weh, a-weema-weh" von "In the Jungle". Für den Meister selbst gibt's Szenenapplaus, als er seine Stimme beim schlafenden Löwen in ungeahnte Höhen treibt. Sein Versprechen, dass die Zuhörer ihre Stimmen so hören werden wie nie zuvor, erfüllt er.

In Erfüllung gehen auch die Hoffnungen der TEDx-Macher, dass sich die vorgestellten Ideen verbreiten, alle - Publikum und Redner - miteinander ins Gespräch kommen. Alle Redner mischen sich nach den Auftritten ins Publikum, führen ausführlich Gespräche. Wie etwa Kathrin Brenker, die über das Licht als Therapiemöglichkeit gesprochen hat. Oder Simon Boyle und John Simpson, deren Beiträge sich thematisch ums Essen drehten - Kochen als Abhilfe für Obdachlosigkeit beziehungsweise Essensverschwendung.

Auch Dominik Baer ist viel gefragter Gesprächspartner. Hat er doch gemeinsam mit seiner schwangeren angebeteten Anna ein Abenteuer auf die Bühne gebracht - ein Indie-Pop-Adventure. Zu seinen Songs schwingt Anna die Pinsel und lässt ein farbenfrohes Werk entstehen. Es soll später an den TEDx-Teilnehmer verschenkt, der dem Heidelberger Künstlerpaar die rührigste Geschichte erzählt.

Da wird sicher einiger Lesestoff auf sie zukommen. Denn man merkt, dass hier Leute sind, die auch hier sein wollen. Bei der allseits unbeliebten Aufforderung etwa zu Beginn, die vorderen Reihen zu besetzen, setzt sich eine kleine Völkerwanderung in Gang. Die Stadthalle ist ohnehin proppenvoll. Und das Plätzchen-wechsel-dich-Spiel? Funktioniert auch. Zwar lassen einige in den Pausen dann doch ihre Jacken über den ergatterten Stuhl hängen. Doch ansosnten tauschen sich die Reihen munter durch, ehe sie Aniruddha Dutta lauschen, der in seiner "Disco-Science" Wissenschaft spielerisch leicht und witzig erklärt. Oder Madeleine Dariah Alizadeh, die das Vertrauen zum Klebstoff sozialen Miteinanders erklärt. Das sei zwar Risiko, aber auch Belohnung.

Die TEDx-Macher, das ist am Ende klar, als alle gemeinsam mit Ali Taghavi tanzen, dürfen sich auf die Schulter klopfen für eine gelungene Veranstaltung. Im nächsten Jahr dann sogar ein ganzes Wochenende lang. Bis dahin gilt die Empfehlung des Sport-Psychologen Arno Schimpf: positiv denken, jeden Morgen beim Aufwachen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. "Verführen Sie ihr Gehirn zum Grinsen", ruft er dem Publikum entgegen. Und zwar ein Leben lang: "Turne bis zur Urne."