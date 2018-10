Von Clemens Freigang

Das neue Semester hat begonnen und mit ihm für viele Studenten auch die verzweifelte Suche nach Wohnungen. In der vergangenen Woche hatte deshalb das neue "Wohnraumbündnis" auf dem Uniplatz demonstriert. Die RNZ hat sich im Marstall umgehört, welche Erfahrungen die Studis bei der Wohnungssuche gemacht haben. Dabei wurde schnell klar: Wem nicht gerade ein glücklicher Zufall dazwischen kam, der hatte es nicht leicht.

Nina Ludwig, 18 Jahre, Economics: Bis November muss ich noch notdürftig bei Freunden unterkommen. Erst dann ist mein Zimmer in einer WG in der Weststadt frei. Ich hatte ziemlich Glück, dass es beim ersten Gespräch geklappt hat; ich habe aber auch lange gesucht. Das Zimmer habe ich über eine Facebook-Gruppe gefunden. Es wurde nämlich gar nicht öffentlich online gestellt.

Johannes Lorenz, 18 Jahre, Jura: Obwohl ich mich schon früh um ein Zimmer in Heidelberg gekümmert hatte, ließ die Bestätigung lange auf sich warten. In einem privaten Wohnheim in Bergheim zahle ich nun einen Pauschalpreis von 520 Euro für mein Zimmer mit Küchenzeile und Bad. Das ist zwar ziemlich viel, die zentrale Lage ist aber schon praktisch.

Sebastian Bock, 25 Jahre, Philosophie und Economics: Schon mehrere Male habe ich nun eine Wohnung gesucht und hatte immer ziemlich Glück. Ich konnte sogar mal eine WG in der Altstadt gründen - vor einigen Jahren war das mit der Kaution noch nicht so problematisch. Nach einem Auslandsjahr wohne ich seit zwei Monaten wieder für 330 Euro in einer WG von Bekannten.

Jessica Norheimer, 19 Jahre, Economics: Im Moment wohne ich noch bei meinen Eltern in Frankenthal. Eine Stunde pro Strecke pendeln zu müssen, macht echt keinen Spaß. Die Stadt ist so mit Wohnungssuchenden überfüllt, dass man nichts findet. Ich mache mich in ein paar Monaten wieder auf die Suche, wenn sich die Lage hoffentlich entspannt hat.

Erasmus-Studentin Olga Usova aus Estland, 24 Jahre, Anthropologie:

Die Uni, die sich um ein Zimmer für mich kümmerte, hatte ziemliche Schwierigkeiten, etwas zu finden. Nun wohne ich für 210 Euro im Wohnheim an der Eppelheimer Straße und teile mir mit drei anderen Küche und Bad. Ich bin eigentlich zufrieden. Der einzige Nachteil: Es gibt kein Wohnzimmer.

Ivo Broucek, 24 Jahre, Jura: Durch meine Aufnahme in einer Studentenverbindung habe ich zwei Jahre lang sehr günstig gewohnt. Damit gehen aber auch gesellschaftliche Verpflichtungen einher, denen man sich eher als Studienanfänger voll widmen kann. Nun wohne ich beim Studierendenwerk, damit ich mich auf meine Examensvorbereitung konzentrieren kann.

Simon Schroeder, 23 Jahre, Politik und Philosophie: Ich habe auch ewig gesucht und war spät dran, sodass ich wenig Auswahl hatte. Nun wohne ich in einer schönen Einzimmerwohnung in der Altstadt, die ich eher durch Zufall gefunden habe und zahle 500 Euro. Da mir Wohnen sehr wichtig ist, kann ich es verkraften, dass ich mehr als die Hälfte meines Budgets dafür ausgebe.