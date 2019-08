Bis gestern Abend konnten die Stadtwerke nicht erklären, warum am Morgen in Teilen Heidelbergs und in Eppelheim der Strom für 16 Minuten ausgefallen war. Foto: Stadtwerke

Heidelberg. (dns) Bei vielen Heidelbergern dürften am gestrigen Donnerstag um 7.26 Uhr die Lichter noch nicht an gewesen sein - schließlich sind ja Ferien. Bei denen, die schon auf den Beinen waren, gingen jedoch die Lampen wieder aus. Schuld war ein Stromausfall, der Eppelheim und die Heidelberger Stadtteile Neuenheim, Handschuhsheim, Pfaffengrund, Wieblingen sowie Teile der Bahnstadt und Bergheims lahmlegte.

16 Minuten dauerte es, bis die Stadtwerke das Problem in den Griff bekommen hatten; um 7.42 Uhr floss wieder überall Strom aus den Leitungen. Bis die Ursache des Ausfalls feststeht, dauert es dagegen offenbar noch. Gestern hieß es von den Stadtwerken nur: "Nach jetzigem Kenntnisstand ist die Ursache des Ausfalls auf eine technische Störung zurückzuführen." Auch auf Nachfrage wollte sich eine Sprecherin nicht genauer äußern: "Das Versorgungsnetz ist sehr komplex. Wir überprüfen das noch." Jedoch sei man sicher, dass die Versorgung wieder stabil laufe.

Der Stromausfall hatte vor allem Auswirkungen auf den Berufsverkehr. So fielen im Westen und Norden Heidelbergs viele Ampeln aus, an größeren Kreuzungen kam es laut Polizei zu Behinderungen. An der Kreuzung Czernyring/Bergheimer Straße wurde die Ampelanlage beschädigt, sodass bis etwa 10 Uhr ein Straßenpolizist den Verkehr regeln musste. Darüber hinaus hatte die Störung laut einem Polizeisprecher keine größeren Auswirkungen.

Hintergrund So war es beim Stromausfall in Eppelheim "Inkompatibles Endgerät": Diese Meldung zeigte das Telefondisplay denjenigen an, die gestern Vormittag im Eppelheimer Rathaus anrufen wollten. Und auch die städtische Internetseite war bis etwa 13 Uhr nicht zu erreichen. Erst ein Anruf auf dem Mobiltelefon von Bürgermeisterin Patricia Rebmann brachte Klarheit: "Der Rathaus-Server ist abgestürzt", berichtete die Verwaltungschefin. Grund hierfür war der Stromausfall, von dem zwischen 7.30 und 7.50 Uhr weite Teile Heidelbergs sowie das komplette Stadtgebiet Eppelheims betroffen waren. Größere Verkehrsprobleme durch den Ausfall von Ampelanlagen seien aber ausgeblieben, zeigte sich Rebmann erleichtert. Ärgerlich für einige Patienten war der Ausfall des Aufzugs im Ärztehaus. Die Straßenbahnen seien dagegen wie gewohnt gefahren. Dies bestätigte auch Moritz Feier, Sprecher der Rhein-Neckar Verkehr GmbH: "Die Bahnen konnten auf Sicht fahren und haben sich ähnlich wie Pkws über die Kreuzungen getastet." Den Einkaufsmarkt Edeka Bauer traf der Stromausfall kurz vor der Öffnung um 8 Uhr. Die Kühlung sei zwar ausgefallen, aber in der Kürze der Zeit seien keine Schäden entstanden, hieß es. Das elektronische System der Kassen musste neu hochgefahren werden. Die Kassen seien automatisch gesperrt worden, erklärte eine Mitarbeiterin: "Für die Kunden war der Ablauf normal - für uns Zusatzstress". Aus der Rewe-Filiale in Eppelheim wollte sich niemand zum Stromausfall äußern, bei den Wild-Werken haben die absichernden Vorkehrungen Ausfälle verhindert. Bei der Sparkasse Heidelberg, die auch eine Filiale in Eppelheim hat, sorgte der Stromausfall nicht für große Probleme, wie der für die Infrastruktur zuständige Hauptabteilungsleiter Lenas Kalinauskas sagte. Bis zur Öffnung der Filialen um 8.30 Uhr seien alle Systeme wieder gelaufen, sodass die Kunden nichts vom Ausfall mitbekamen. Die Geldautomaten seien aber kurz ausgefallen. "Auch ein längerer Stromausfall schockiert uns nicht, da wir Notfallpläne haben", so Kalinauskas. (lew/bmi/cm)

Das war auch an Uniklinikum und Universität so. In beiden Einrichtungen sorgen Notstromaggregate für einen möglichst reibungslosen Ablauf: "Die sind auch gleich fehlerfrei angesprungen", so ein Pressesprecher des Klinikums. Die Abläufe in den Kliniken seien durch den Stromausfall nicht beeinträchtigt worden: "Nur vereinzelte Operationen wurden um etwa zehn Minuten verschoben." Die Patienten haben die Störung vermutlich nur kurz bemerkt. Denn in "unsensiblen" Bereichen - wie der Beleuchtung von Klinikfluren - habe es einige Sekunden gedauert, bis das Notaggregat geliefert hat. In "sensiblen" Bereichen wie der Intensivstation fließe dagegen konstant Strom.

"Der Netzausfall hat nach jetzigem Kenntnisstand keine schwerwiegenden Auswirkungen auf den Betrieb im Neuenheimer Feld gehabt", heißt es auch von der Uni. Die Notstromversorgung sei planmäßig angelaufen. Probleme seien lediglich den Uni-Mitarbeitern bei der Anfahrt entstanden. Denn nicht nur die Ampeln fielen teilweise aus - auch die Schranken an den Parkplätzen öffneten sich während des Stromausfalls nicht.