Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Bis ins Jahr 2008 reicht die Strafakte von Nathalie K. (Name geändert) zurück. Dabei ist sie erst 27 Jahre alt. Wegen Unterschlagung, Diebstahls, Bedrohung, Körperverletzung und Betrugs wurde sie bereits verurteilt. Nun ging es wieder um Betrug. "Wir kennen uns schon", begrüßte Richterin Walburga Englert-Biedert die Angeklagte am Dienstag im Amtsgericht. Erst vor drei Monaten hatte sie die junge Frau zuletzt verurteilt – zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe, die noch nicht vollstreckt wurde. K. sitzt seit Januar in Untersuchungshaft.

31 Fälle von Computerbetrug und 24 Fälle von Betrug in den vergangenen beiden Jahren wirft die Staatsanwaltschaft der 27-Jährigen vor. Sie soll bei einem Onlineversandhändler Bestellungen aufgegeben haben, ohne die Ware bezahlen zu wollen. Die Kleidung verkaufte K. Weil kein Mensch die Bestellungen verarbeitet, die K. unter verschiedenen Namen – aber immer an dieselbe Adresse – geordert hatte, sondern ein Computer, handelt es sich um Computerbetrug. Davon unabhängig habe K. in 24 Fällen Schuhe, Kleidung und Schmuck bei Kleinanzeigen-Portalen angeboten, ohne die Ware verschicken zu wollen. Stattdessen habe sie sich bereichert.

"Es stimmt alles so, wie es in der Anklageschrift steht", gibt K. zu und erzählt, wieso sie die Taten begangen hat: "Ich habe seit ein paar Jahren Drogenprobleme und habe mir von dem Geld Drogen gekauft." Eigentlich lebt die 27-Jährige von Hartz IV. Die Sucht habe sie aber 500 bis 600 Euro im Monat gekostet. Bereits mit 19 fing K. an, Marihuana zu rauchen. "Irgendwann habe ich dann angefangen, Amphetamin zu ziehen."

Dabei ist K. bei ihren Eltern, beide berufstätig, aufgewachsen. Doch mit 17 setzte ihr Vater sie vor die Tür. "Hat es mit etwas davon zu tun?", fragt Richterin Englert-Biedert mit Blick auf die Vorstrafen in K.s Jugendzeit. Ja, hat es, erklärt sie. Nach dem Rausschmiss ging es weiter bergab: "Sie haben eine ganz schöne Latte an Verfahren hingelegt. Das muss man erst mal schaffen", so die Richterin. Nur Drogendelikte tauchen nicht in der Akte auf. Wie das sein kann, möchte Englert-Biedert wissen.

Auch ihr Mann sei lange drogenabhängig gewesen, erklärt K. Man habe sie zwar zweimal mit Drogen erwischt, aber die seien das eine Mal in einem Rucksack gewesen und ihr Mann habe es auf sich genommen. Das andere Mal tauchten Drogen bei einer Wohnungsdurchsuchung im April vergangenen Jahres auf – einen Monat nach der Drogentherapie des Mannes. Keiner wollte sagen, wem die Drogen gehören. "Aber es waren allein meine", sagt K. heute. Die Verfahren wurden eingestellt. Ihr Mann sei seit der Therapie clean. Sie selbst habe ihren Konsum reduziert, "aber ich konnte nie aufhören". Immer wieder habe sie deshalb mit ihrem Mann gestritten.

Ein traumatisches Erlebnis habe sie damals in ihrer Sucht gefestigt: 2016 fand K. mit ihrem jetzigen Mann einen Freund tot in seiner Wohnung – Überdosis. K. konsumiert daraufhin mehr: "Es war einfach zu viel für mich. Ich wollte die Bilder vergessen." Und ihr jetziger Mann sei auch noch am Ende des Jahres ins Gefängnis gekommen. "Und dann war ich wieder allein." Jetzt ist es andersherum. Und wegen Corona darf K. seit März keinen Besuch bekommen. Drogenberatung sei erst seit Mai wieder möglich, sagt sie. Arbeit gebe es nicht, 22 Stunden am Tag sei sie eingeschlossen.

Aber K. bemüht sich. Sie hat mit der Drogenberaterin Kontakt aufgenommen, sich um einen Therapieplatz beworben und sie möchte auch wieder arbeiten, sobald sie in Freiheit ist. Bei einem Fast-Food-Restaurant, in dem sie schon früher einmal gearbeitet, aber gekündigt hat, weil sie mit ihrer Drogensucht nicht fähig gewesen sei, länger dort zu arbeiten.

Die 27-Jährige könnte nächstes Jahr wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Zwar hat Richterin Englert-Biedert die Frau zu einer Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt, aber auch betont, dass das Motiv ihrer Straftaten in der Drogensucht liegt, einer anerkannten Krankheit. Wenn K. eine sechsmonatige stationäre Therapie erfolgreich abschließt, werden die sechs Monate auf die Haftzeit angerechnet. Zusammen mit der halbjährigen Untersuchungshaft bliebe noch eine Reststrafe von einem Jahr, die dann schließlich zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.