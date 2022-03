Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Preise für Gas, Öl und Kohle sind schon Ende 2021 massiv gestiegen. Durch den Krieg in der Ukraine sind sie durch die Decke geschossen. Wer von den Heidelberger Stadtwerken Strom und Fernwärme bezieht, merkt davon jedoch bisher kaum etwas. Lediglich die Preise für Gas sind deutlich in die Höhe gegangen, jedoch schon vor dem russischen Angriff. 2023 wird das jedoch anders aussehen. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Werden auch die Stadtwerke Heidelberg ihre Preise erhöhen? Langfristig ja. Wer ab Juli einen neuen Tarif abschließt, wird das schon merken. Richtig drastisch steigen die Preise zum Jahreswechsel 2022/23. Dann kommt es laut einer Stadtwerke-Sprecherin zu "in diesem Maße noch nicht bekannten Preisanpassungen – wie im gesamten Energiemarkt".

Die Preise für Öl, Gas und Kohle sind jetzt gestiegen. Warum schlägt sich das noch nicht auf die Tarife durch? Das geschieht verzögert. Versorger wie die Stadtwerke kaufen Energie meist im Voraus ein. Was 2022 geliefert wird, wurde bereits 2021 über das Jahr hinweg gekauft. In den nächsten Monaten müssten Bestandskunden daher nicht mit einer Tarifanpassung rechnen. Im Gegenteil: Wenn die Bundesregierung tatsächlich die EEG-Umlage zum 1. Juli abschaffe, werde man die Kosten erstmal senken. Die aktuell extremen Preise kommen jedoch 2023 bei den Verbrauchern an. Denn: "Letztendlich können auch wir uns nicht dem Marktgeschehen entziehen."

Aber wurde das Gas nicht schon im Januar deutlich teurer? Doch. Gas-Kunden müssen seit dem Jahreswechsel 28 Prozent mehr zahlen. Damit haben die Stadtwerke darauf reagiert, dass schon 2021 die Gas-Preise gestiegen sind – "um ein Mehrfaches". Das lag vor allem an der massiv gestiegenen Nachfrage nach den Corona-Lockdowns. Die Preiserhöhung für die Endkunden sei aber deutlich geringer ausgefallen als die auf den Energiemärkten. "Das liegt daran, dass wir langfristig und vorausschauend das gesamte Jahr über Energie beschaffen und so auch zu Zeiten eingekauft haben, zu denen die Preise noch niedriger waren", so die Sprecherin. Entsprechend habe man auch die Stromtarife nur um 2,9 Prozent erhöht.

Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine nun auf die Preise aus? Wenn die Stadtwerke Anfang Februar Gas gekauft haben, mit dem sie im Folgejahr eine Megawattstunde Energie erzeugen, mussten sie dafür 50 Euro zahlen – Mitte März waren es dagegen 80 Euro. Der Preis ist also um 60 Prozent gestiegen. Bei kurzfristigeren Käufen seien die Steigerungen sogar noch höher, so die Sprecherin: "Diese Preissteigerung ist weitgehend auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen."

Vor allem fossile Brennstoffe sind teurer geworden. Sind Ökostrom-Kunden weniger stark von Preissteigerungen betroffen? Nein – zumindest nicht bei den bisherigen Tarifanpassungen der Stadtwerke. Denn Ökostrom koste im Einkauf immer mindestens genauso viel wie "grauer" Strom.

Die Stadtwerke produzieren auch selbst Strom und Wärme in ihren Kraftwerken. Wird auch das teurer? Ja. Hierfür kaufen die Stadtwerke nämlich Biomethan und Erdgas – und sind da vom Energiemarkt abhängig. Lediglich das Holz-Heizkraftwerk, das mit Grünschnitt aus der Region betrieben wird, ist davon nicht betroffen. Hier hängt der Preis an anderen Indizes wie den Kosten für Löhne, Treibstoffe und Holz. "Deren Entwicklungen sind aktuell noch nicht absehbar, folgen aber nicht den geopolitisch geprägten Marktentwicklungen für Erdgas."

Müssen sich auch die rund 40.000 Fernwärme-Kunden der Stadtwerke auf Preissteigerungen einstellen? Langfristig ja. Jedoch hängen die Kundenpreise dort von Komponenten ab, "die einen noch längeren zurückliegenden Betrachtungszeitraum haben". Heißt: Die Preise sind deutlich stabiler – und wurden auch zum Jahresbeginn 2022 nicht erhöht.

Bekommen Stadtwerke-Kunden auch Gas aus Russland? Ja. Die Stadtwerke beziehen ihr Gas am Großhandelsmarkt. Dort wird eine Mischung aus verschiedenen Herkunftsländern gehandelt – unter anderem aus Norwegen und den Niederlanden. Der größte Anteil kommt jedoch aus Russland – jahrelang war es stets rund die Hälfte. "Aber bereits in den letzten Monaten des vergangenen Jahres reduzierte sich der Lieferanteil deutlich", so die Stadtwerke-Sprecherin. Wie stark, sei jedoch nicht bekannt: "Das Gas wird über verschiedenen Zwischenhändler gehandelt." Eine konkrete Zuordnung der Herkunft sei deshalb nicht möglich.

Sorgen die höheren Preise eigentlich dafür, dass die Verbraucher sparsamer sind? Das kann man noch nicht sagen. "Seriöse Aussagen darüber lassen sich erst nach der nächsten Abrechnungsperiode treffen", so die Sprecherin. Die Stadtwerke hätten ihren Kunden jedoch Tipps zum Sparen gegeben. Denn: "Letztendlich ist die umweltfreundlichste und kostengünstigste Energie die, die wir gar nicht benötigen." Alleine durch verändertes Verhalten könne man zehn Prozent des russischen Gases einsparen. Wer etwa die Raumtemperatur um einen Grad senke, verbrauche rund sechs Prozent weniger Heizenergie.