Der Zuwachs an Kitaplätzen in Heidelberg fällt nicht so stark aus wie anderswo – weil hier bereits ein hoher Betreuungsgrad erreicht ist. Auf dem Foto vom August 2018 liest Oberbürgermeister Eckart Würzner den Kindern der Tigergruppe von der Kita im Emmertsgrund vor. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Seltsame Welt: Gibt es eine Statistik, die Heidelberg vordere Plätze attestiert, dann jubelt das Rathaus uneingeschränkt. Wenn die Stadt aber mau abschneidet, dann werden schnell Erklärungen dafür gesucht: Wie kann es sein, dass Heidelberg beim Städteranking des Instituts IW Consult fast abstürzt und – bis auf den Zukunftsindex – nur mittlere Plätze belegt? Hanno Kempermann von IW Consult erklärt, dass Heidelberg eben nicht auf breiter Front absteigt. Aber es gibt vor allem bei drei Indikatoren eine deutliche Verschlechterung, und ausgerechnet die werden von seinem Institut am stärksten gewichtet. Die RNZ bat auch die Stadtverwaltung darum, dazu Stellung zu nehmen.

Hintergrund Das Städteranking von IW Consult ist unterteilt in die Bereiche „Niveau“, „Dynamik“ und „Zukunftsindex“. So werden, wenn es um das bisherige Niveau in einer Großstadt (von insgesamt 71) geht, 52 Indikatoren abgefragt, nur die 28 wichtigsten werden veröffentlicht (und unter denen gibt es noch einmal besonders wichtige). Beim [+] Lesen Sie mehr Das Städteranking von IW Consult ist unterteilt in die Bereiche „Niveau“, „Dynamik“ und „Zukunftsindex“. So werden, wenn es um das bisherige Niveau in einer Großstadt (von insgesamt 71) geht, 52 Indikatoren abgefragt, nur die 28 wichtigsten werden veröffentlicht (und unter denen gibt es noch einmal besonders wichtige). Beim Immobilienmarkt zeigt sich, dass Heidelberg weiterhin sehr teuer ist (Rang 17). Bei der Lebensqualität fällt Heidelberg von Platz 3 auf Platz 49 im Vergleich zum Vorjahr, weil relativ wenige Leute in die Stadt zugezogen sind; in Sachen Straftaten bleibt Heidelberg wie bisher im Mittelfeld, bei den Kita-Quoten liegt man bundesweit vorn. Beim Arbeitsmarkt bleibt die Platzierung fast gleich (Platz 35 statt 33). Einen regelrechten Absturz gab es bei der Schulabbrecherquote von nun 8,1 Prozent (Platz 52, 2018: 1,6 Prozent, Platz 2) – allerdings liegt hier eine Datenpanne zugrunde (siehe Artikel rechts). Für eine Großstadt gibt es in Heidelberg wenig jugendliche Arbeitslose oder Hartz-IV-Empfänger, aber dafür auch relativ wenige weibliche und ältere Arbeitnehmer. In der Wirtschaftsstruktur liegt Heidelberg auf einem guten 17. Platz (2018: 16. Platz), besonders positiv schlagen hier die „wissenschaftsintensiven Dienstleistungen“ zu Buche, die IW Consult besonders stark gewichtet. Bei der Dynamik werden die Entwicklungen der 52 Niveau-Indikatoren über die letzten fünf Jahre bewertet: Hier fällt auf, dass Heidelberg schwach beim Wohnungsneubau ist (Platz 67) und dass die Kita-Quote der Unter-Dreijährigen kaum mehr zunimmt (Rang 65). Beim Zukunftsindex mit seinen 13 Indikatoren bleibt fast alles beim Alten – hier ist Heidelberg von jeher gut positioniert: Die Akademikerquote ist hoch (Platz 7), es gibt sehr viele naturwissenschaftliche Forschungsinstitute (Platz 7) und viele Absolventen bei den Natur- und Lebenswissenschaften (Platz 10). Auch ist die Kultur- und Kreativwirtschaft stark – in diesem Gesamtbereich erreicht Heidelberg Platz 3. Einziges Manko: Bei der Breitbandversorgung („schnelles Internet“) kommt Heidelberg nur auf einen schwachen 60. Platz. (hö)

> Wanderung: Der Saldo von Zu- und Fortzügen fällt momentan nicht sehr positiv aus. Das hört sich so an, als würden massenhaft Leute die Stadt verlassen. Tatsächlich spiegeln die Zahlen lediglich wider, dass das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Patrick Henry Village deutlich schwächer als in den Vorjahren belegt ist. Statistisch sieht das dann so aus, als hätte Heidelberg Einwohner verloren. Es gibt allerdings auch einige Warnzeichen: Der Immobilienmarkt ist (zu) teuer – beim Miet- und Kaufpreis liegt Heidelberg auf den Plätzen sechs und acht: Das macht es für Zuzugswillige immer schwieriger, eine Bleibe zu finden – zumal auch zu wenig gebaut wird. Statt der benötigten 800 neuen Wohnungen waren es 2018 nur rund 500.

> Schulabbrecher: Urplötzlich, so zumindest die Daten des Städterankings, schnellen die Quoten der Schulabgänger ohne Abschluss in die Höhe. Früher brüstete sich Heidelberg, eine der niedrigsten Schulabbrecherquoten zu haben – und auf einmal waren es nicht mehr 1,6 Prozent wie noch 2018 (Platz 2), sondern 8,1 Prozent (Platz 52). Nur: Das lag an einer Datenpanne beim Statistischen Landesamt; mittlerweile wurde sie korrigiert. Die richtige Zahl lautet: 2,9 Prozent – dann wäre es Platz 2. Aber auch hier: Da liegt ein Körnchen Wahrheit in der Verschlechterung, denn die Schulabbrecherquote ist ja angestiegen. Grund ist das neue landesweite Vorgehen, in diese Statistik auch die Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge (mit relativ hohen Abbrecherquoten) einzubeziehen.

> Stagnierende Kita-Quote für Unter-Dreijährige: Hier ist, das gibt auch Rankingleiter Kempermann zu, Heidelberg Opfer seines eigenen Erfolgs geworden: Die Stadt investierte in den letzten 20 Jahren – fast einzigartig in Westdeutschland – in die frühkindliche Betreuung und erreichte hohe Betreuungsquoten (44,5 Prozent, Platz 11). Ein Stadtsprecher kommentiert: „In dieser Kategorie können also vor allem Städte punkten, die früher ein Defizit hatten und dieses nun abgebaut haben.“ Heidelberg habe also „wenig Luft nach oben“.

Hintergrund Die Plätze Heidelbergs Beim Städteranking von IW Consult, das es seit 2004 gibt, platzierte sich Heidelberg in ausgewählten Jahren so: Niveau Bewertung der derzeitigen Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftssituation anhand von 52 [+] Lesen Sie mehr Die Plätze Heidelbergs Beim Städteranking von IW Consult, das es seit 2004 gibt, platzierte sich Heidelberg in ausgewählten Jahren so: Niveau Bewertung der derzeitigen Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftssituation anhand von 52 Indikatoren > 2019: 27 (von 71 Großstädten) > 2018: 22 > 2017: 16 > 2013: 9 Dynamik Vergleich von 36 Indikatoren des Niveau­rankings für die letzten fünf Jahre > 2019: 32 > 2018: 25 > 2017: 25 > 2013: 29 Zukunftsindex 13 Indikatoren geben darüber Aufschluss, wie gut eine Stadt auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet ist > 2019: 9 > 2018: 10 > 2017: 8 > 2013: - (hö)

Überhaupt ließe sich noch tiefer in die Statistik eintauchen: So schneidet Heidelberg bei der Beschäftigungsrate bei Frauen sehr schlecht ab (Platz 70), aber das liegt vor allem an den Studentinnen, die zwar im erwerbsfähigen Alter sind, aber (noch) keinen Job haben. Oder: Mannheim hat pro Kopf ein deutlich höheres Bruttoinlandsprodukt als Heidelberg. Sind Mannheimer nun reicher als Heidelberger? Nein, sie haben nur mehr Industrie und weniger Studenten.

Überhaupt warnt Kempermann vor Panikmache: „Heidelberg steht generell gut da, bei manchen Punkten muss man aber wachsam sein.“ Uneingeschränkt gut schneidet die Stadt bei den Zukunftsperspektiven ab – und das ist für Gabriela Bloem, die Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik, die eigentliche Nachricht: „Der neunte Platz ist großartig – wir haben einen starken Kultur- und Kreativbereich.“ Unlängst belegte Heidelberg den dritten Platz unter den kleinen Großstädten in Europa. Bloem: „Das bestätigt, dass wir überdurchschnittlich gute Zukunftsaussichten haben – auch wenn wir oft als historische Stadt gesehen werden.“