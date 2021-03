Heidelberg. (RNZ/ppf) Antrag abgelehnt: Der Petitionsausschuss des Landtags sieht in dem Verfahren zur Sanierung der Stadthalle die Transparenz und Bürgerfreundlichkeit in vollem Umfang erfüllt. Damit ist das Vorgehen der Bürgerinitiative "Konzertfreunde der Stadthalle", die sich für eine behutsame Sanierung einsetzt, gescheitert.

"Die Beteiligungsprozesse der Stadt gehen über die gesetzlich vorgesehenen Verfahrensvorschriften hinaus", erläutert der Petitionsausschuss in seinem Bericht, den die Stadtverwaltung Heidelberg in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Der Petitionsausschuss verweist außerdem darauf, dass die Sanierungspläne unter anderem in vier Gemeinderatssitzungen öffentlich vorgestellt wurden. Außerdem sei seitens Heidelberg Marketing als Betreiberin ein Expertenkreis informiert und eingebunden worden – darunter auch vier der Petenten. Auf der städtischen Internetseite habe man der Öffentlichkeit ebenfalls regelmäßig Informationen bereitgestellt.