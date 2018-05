Von Anica Edinger

Heidelberg. Eva Weiler hat zwei Söhne und eine Katze. Sie ist Fan der "Adler Mannheim", geht in den Faschingsferien Skifahren und trinkt besonders gerne Kaffee. Das alles haben die Kinder der dritten Klasse der Mönchhof-Grundschule über die Diplom-Medienpädagogin herausgefunden - und zwar nur anhand von Bildern. "Bilder erzählen immer auch Geschichten", erklärt Eva Weiler den Kleinen - und deshalb muss man besonders vorsichtig sein, was man im Internet von sich preisgibt.

Das und mehr lernten die Grundschüler gestern in einem dreistündigen Workshop mit Medienpädagogin Weiler. Im Rahmen des Kooperationsprojektes "Appsolut clever" der Stadtbücherei und der städtischen Kinder- und Jugendförderung tourt Weiler seit letztem Herbst durch die dritten Klassen der Heidelberger Grundschulen. Ausgerüstet ist sie mit einem Satz Tablets, aber auch mit der "Medienkiste" der Stadtbücherei. "Damit die Kinder auch eine Alternative zum Elektronischen haben", so Bücherei-Leiterin Christine Sass.

Eva Weilers Auftrag lautet: Den Kindern Medienkompetenz vermitteln. "Sie sollen lernen, darüber nachzudenken, was sie im Internet machen", erklärt sie. Kontakt zu Neuen Medien - also zu Tablets oder Smartphones - hätten mittlerweile fast alle Kinder im Grundschulalter. "Aber sie nutzen das alles sehr intuitiv", sagt Weiler. Mit dem Medienbildungsprojekt der Stadt soll das nun geändert werden. Und die Nachfrage noch einem solchen Angebot sei an den Schulen riesig gewesen, berichtet Sass.

Möglich macht das Angebot der Rotary Club Heidelberg Schloss, denn der finanziert das ganze Projekt. Der treibende Motor dahinter ist Rotarier Eckart von Bubnoff, der seit vielen Jahren mit dem Kinder- und Jugendamt der Stadt kooperiert - und immer wieder Projekte für Kinder und Jugendliche fördert und unterstützt, etwa den Verein Jugendhof, das Institut für Heilpädagogik in Schlierbach oder auch das Luise-Scheppler-Heim. 22.000 Euro gibt es dieses Mal für die Stadt. Und beim Vor-Ort-Termin gestern in der Mönchhofschule gab Bubnoff den Kindern nur eines mit auf den Weg: "Viel Glück und habt Spaß dabei." Das musste der Rotarier nicht zwei Mal sagen. Denn sobald Weiler den Satz Tablets aus dem Schrank holte, war bei den Kleinen kein Halten mehr.

Ihre Aufgabe: Gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund auf dem Tablet ihre Freundschaftsgeschichte erzählen. Natürlich mussten dafür erst einmal Fotos geschossen werden. Die konnte man dann auf dem Tablet noch mit Sternchen oder Ähnlichem verzieren. "Cool", dass sie nun auch mal mit elektronischen Geräten in der Schule arbeiten dürfen, fanden die beiden Freunde David und Jan. "Das ist doch aufregend", erklärt der achtjährige David. Nur, wenn man "damit nicht mehr aufhören kann und süchtig ist", seien Tablets doof. Darüber hat David erst kürzlich etwas in den Nachrichten gesehen.

Dass Tablets "eine gute Erfindung" sind, findet die neunjährige Olivia. "Es ist toll, dass man damit Fotos machen und Sprachnachrichten aufnehmen kann", sagt sie. Doch bei ihr zu Hause gibt es Restriktionen: Nur freitags und am Wochenende darf die Schülerin an das Gerät. Alle Kinder hätten daheim ein Tablet oder etwas ähnliches, erklärt die Medienpädagogin. Gerade deshalb sei es so wichtig, dass Medienbildung schon in ganz jungen Jahren beginne. Den nächsten Schritt macht "Appsolut clever" im nächsten Schuljahr: Dann sind die sechsten Klassen der Heidelberger Schulen an der Reihe.