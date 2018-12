Heidelberg. (rnz) Nicht nur die evangelischen Kindergärten im Markushaus und im Lindenweg mit zusammen drei Gruppen sollen schließen. "Nach Plänen der katholischen Kirche soll der Kindergarten St. Theresia in Rohrbach geschlossen werden", sagt jetzt Elternbeirätin Bettina Zielbauer, "damit würde einer der beliebtesten und traditionsreichsten Kindergärten aus Rohrbach verschwinden."

Nach Vorstellung des Kirchengemeinderates solle St. Theresia mit dem Kindergarten St. Benedikt im Hasenleiser fusionieren. "Wir wollen unsere Kinder nicht quer durch den Stadtteil fahren, wir wollen den Kindergarten im Herzen Rohrbachs behalten, gerade auch Kindergärten leisten einen Beitrag dazu, den Stadtteil zu beleben", so Zielbauer. Ihre Rechnung: Mit der Umsetzung des Konzepts verblieben in Alt-Rohrbach lediglich 43 Kindergartenplätze. Dem gegenüber stünden 416 Plätze (Quelle: meinkind.de) westlich der Karlsruher Straße, zu denen dann noch die 25 Plätze des St. Theresia-Kindergartens kämen.

Die Elternbeiräte setzen jetzt auf den Dialog mit den Entscheidungsträgern der Stadtkirche. "Die Kirchen kommen durch einen enormen Mitgliederrückgang immer mehr unter Druck, da ist es an der Stadt, den Kirchen die Hand zu reichen. Gerade die kirchlichen Träger halten sich an die städtische Einkommensstaffelung bei der Beitragsberechnung, da kann es doch nicht sein, dass die Stadt nicht alles dafür tut, dass die kirchlichen Kindergärten erhalten bleiben", so Zielbauer. Die Eltern sammeln aktuell Unterschriften für den Erhalt von St. Theresia. Unter www.openpetition.de/petition/online/erhalt-des-st-theresia-kindegartens ist die Unterstützung bis Ende des Jahres online möglich.