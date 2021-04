Heidelberg. (kaz) Als Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu) wanderte Volker Violet schon immer gerne – vor allem in den Bergen. Auch Radfahren war und ist seine Leidenschaft. Mit dem Laufen begann er allerdings erst nach seinem 60. Geburtstag. Nun ist er 79 und hat gerade seinen dritten Heidelberger Halbmarathon hinter sich. Zwar konnte der nicht unter den üblichen Bedingungen stattfinden, aber die TSG 78 Heidelberg hatte sich eine virtuelle Alternative des SAS Halbmarathon überlegt.

Zwei Wochen lang war eine anspruchsvolle Strecke rund um den Heiligenberg mit Beschilderungen versehen worden. Wer den Kurs in dieser Zeit absolvierte und seine persönlichen Angaben samt Endzeit an die TSG übermittelte, landete auch in der offiziellen Zieleinlaufliste. "Das war alles super ausgeschildert", lobte Violet das Engagement des Vereins. Start und Ziel war am Turnerbrunnen in Handschuhsheim. Von dort ging es in Richtung Mönchberghütte, Bismarckturm, Philosophenweg, Thingstätte, Mausbachwiese, Sportplatz Ziegelhausen, Karlshütte und wieder zurück. "Der Anstieg zum Heidenknörzel war der anstrengendste Teil", fand Violet, der Mitte Mai seinen 80. Geburtstag feiert.

Violet war auf den ersten 15 Kilometern der rund 21 Kilometer langen Strecke im Laufschritt unterwegs und schlug danach eine gemütliche Gangart ein. Zu seinem ganz persönlich Halbmarathon traf er sich mit Joe Richmond, der ihm erst bei Kilometer 16 von der Seite wich und zwölf Minuten früher am Ziel war. Violet schaffte die Strecke in drei Stunden und 40 Minuten. "Ich bin nicht besonders ehrgeizig, ich genieße beim Laufen, wie die Blätter der jungen Buchen in der Sonne schimmern und die ersten Maiglöckchen sprießen", so Violet, der für den Nabu botanische Führungen veranstaltet. Also fühlte er sich nach dem Halbmarathon auch nicht besonders ausgelaugt. Die Medaille in Form eines Nuss-Talers, die ihm ein Freund überreichte, hat er dennoch gleich aufgegessen.

An sein erstes Lauferlebnis erinnert sich Violet noch ganz genau. Das führte ihn zwischen Angelweg, Gewann Hühnerstein und Mühlingstraße etwa drei Kilometer durch das Hendsemer Feld. Es dauerte einige Jahre, bis er sein Training vom Flachland in leichte Hanglage verlegte. Dafür kennt er sich im Wald jetzt richtig gut aus.