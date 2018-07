Heidelberg. (hob) Die Abstimmung im Streit um die Sperrzeiten für die östliche Altstadt war denkbar knapp: Mit acht zu sieben Stimmen und einer Enthaltung votierte der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch für den Vorschlag der Verwaltung. Sollte der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 24. Juli der Beschlussempfehlung folgen, müssten die Kneipen künftig werktags um 1 Uhr und am Wochenende um 3 Uhr morgens schließen.

Zumindest im vorberatenden Ausschuss sind damit die CDU, die Fraktionsgemeinschaft „Die Linke/Piraten“ sowie die FDP mit ihren Anträgen für liberalere Sperrzeiten gescheitert.