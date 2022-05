Von Denis Schnur

Heidelberg. Nelia ist eine starke Frau. Nachdem die russische Armee ihr Dorf in der Nähe von Butscha in der Ukraine eingenommen hatte, harrte die Ingenieurin mit ihrem zwölfjährigen Sohn und anderen 15 Tage lang in einem Keller aus – ohne Heizung und ohne Strom. Und als ein Verwundeter um Hilfe bat, operierte sie ein Trümmerstück aus seiner Wunde und nähte sie zu. Ein Arzt leitete sie telefonisch an, die Wunde verheilte gut. Das erzählt Nelia am Mittwoch ganz ruhig der Übersetzerin und der RNZ im Hermann-Maas-Haus in Kirchheim. Demnach musste sie auch beobachten, wie russische Scharfschützen den Bürgermeister ihres Dorfs, dessen Mitarbeiter und ihren Schwager erschossen. "Wir konnten ihn drei Tage nicht beerdigen." Und sie erzählt, wie sie beim Brennholzsuchen eine Bombe fand, die noch nicht explodiert war.

Doch nachdem Nelia und ihr Sohn – der Vater darf das Land nicht verlassen – einen Fluchtkorridor genutzt und es Mitte März nach Heidelberg geschafft hatten, brauchte auch die 39-Jährige Hilfe. "Ich fühlte mich wie ein Roboter. Mein Körper war hier, mein Kopf nicht", erinnert sie sich. Für ihren Sohn war es noch schlimmer, der Zwölfjährige hatte zu viel Grausames ansehen müssen. "Er weinte viel." Beide fanden Unterstützung bei einer ukrainischen Psychologin in Heidelberg – nicht nur die Gespräche halfen, auch dass sie sie mit anderen Ukrainerinnen in der Stadt zusammenbrachte. "Nach einem Monat fühlte ich mich wieder wie ein Mensch."

Dazu beigetragen haben auch ihre regelmäßigen Treffen mit anderen Frauen, die seit April bei der Kirchheimer Bonhoeffer-Gemeinde stattfinden. Erst in einem Sprachkurs, seit zwei Wochen zudem in einem Handarbeitstreff, zu dem auch Anwohnerinnen und Anwohner eingeladen sind. "Ich musste dringend etwas tun, wieder einen Alltag haben – egal wie", sagt Nelia. "Und hier sind viele Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Manchmal hilft es schon, davon zu erzählen."

Die Initiative zu Sprachkurs und Treff ging von Pfarrerin Christiane Bindseil aus. Sie musste gar nicht groß für das Angebot werben. "Binnen eines halben Tages waren alle 20 Plätze belegt." Das dürfte auch daran liegen, dass die Gemeinde parallel zum Kurs eine Kinderbetreuung anbietet. So können sich die vielen jungen Mütter unter den Geflüchteten auf den Unterricht konzentrieren.

Hintergrund Spenden für die Aktion "RNZ hilft" sind möglich an das Spendenkonto Evangelische Kirche in Heidelberg IBAN:

DE77 6725 0020 0009 3129 51

BIC:

SOLADES1HDB

Und auch bei dem Handarbeitstreff wuseln nun jeden Mittwoch ab 15 Uhr Dutzende Kinder durch das Hermann-Maas-Haus, während sich die Mütter unterhalten, nähen und stricken, malen, Deutsch lernen – oder wie Nelia diese Woche einen Kuchen backen. "Es geht darum, dass die Frauen sich austauschen können – untereinander, aber auch mit den Menschen aus der Nachbarschaft", so Bindseil. Deshalb würde sie sich freuen, wenn noch mehr Anwohner reinschauen würden.

Ende dieser Woche startet in der Gemeinde der zweite Deutschkurs – wieder mit 20 Frauen aus der Ukraine und paralleler Kinderbetreuung. Geht es nach Bindseil, wird diese bald auf den ganzen Tag ausgeweitet. Dazu sei man schon mit einer Ukrainerin im Gespräch, die selbst Erzieherin ist. Eigentlich ist es Aufgabe der Stadt, die Kinderbetreuung zu organisieren. "Aber wir wollen da nicht warten. Denn die allermeisten Frauen wollen ja arbeiten oder einen Intensivkurs in Deutsch machen." Deshalb soll die Betreuung – wie schon die Sprachkurse und der Handarbeitstreff – zunächst aus Mitteln des Nothilfefonds "Flucht und Migration" finanziert werden, den die RNZ mit "RNZ Hilft" unterstützt.

Davon würden auch Nelia und ihr Sohn profitieren. Die Ingenieurin lernt schon fleißig Deutsch, streut im Gespräch immer mal wieder ein Wort ein – "Danke!" etwa. Eigentlich hofft sie jedoch auf einen Intensivkurs – doch für einen Platz dort muss man lange warten. Sie müsse aber ja wissen, wie hier alles heißt, müsse alleine einkaufen gehen können. Denn auch wenn sie wieder in die Ukraine zurückgehen möchte, zu ihrer Familie, in ihren Beruf, glaubt sie nicht, dass das in naher Zukunft möglich sein wird – selbst wenn der Krieg bald enden sollte. "Dann hätte ich immer noch große Angst um meinen Sohn. Da liegen überall noch Minen, Bomben und Waffen." Außerdem sei so viel Infrastruktur zerstört, der Junge müsse doch zur Schule gehen. "Ich fürchte, das wird noch dauern, bis das wieder möglich ist."