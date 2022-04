Von Denis Schnur

Heidelberg. Am 24. Februar startete Wladimir Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Darauf folgte eine Fluchtbewegung, wie sie Europa seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Millionen Menschen haben binnen Wochen das Land verlassen, weit über 300.000 haben bislang in Deutschland Zuflucht gefunden, mehr als 1000 in Heidelberg. Während die Versorgung der Menschen grundsätzlich funktioniert, bringt eine solche Ausnahmesituation aber auch immer wieder Notlagen mit sich. Junge Familien etwa, denen im Ankunftszentrum Thermoskannen fehlen, um Babynahrung zuzubereiten. Menschen, deren Ersparnisse nicht reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis sie Sozialleistungen erhalten. Oder Heidelberger, die eine Familie beherbergen, dafür aber eine Schlafcouch benötigen.

Hintergrund > Spenden für die Aktion "RNZ hilft" sind möglich an das Spendenkonto Evangelische Kirche in Heidelberg, IBAN: DE77.6725.0020.0009.3129 51, BIC: [+] Lesen Sie mehr > Spenden für die Aktion "RNZ hilft" sind möglich an das Spendenkonto Evangelische Kirche in Heidelberg, IBAN: DE77.6725.0020.0009.3129 51, BIC: SOLADES1HDB, Betreff: "RNZ hilft". Wer im Betreff zudem seine Adresse angibt, bekommt eine Spendenquittung zugeschickt. Wer mit einer Banking-App diesen QR-Code scannt, kann unkompliziert direkt spenden. > Die Verteilung der Mittel läuft über die Evangelische und die Katholische Kirche Heidelberg. Anträge stellen in der Regel deren Sozialverbände Caritas und Diakonie, die mit ihrer Migrationsberatung in direktem Austausch mit den Menschen sind. Aber auch die Flüchtlingsbeauftragten der Kirchen und Mitgliedsgemeinden können Gelder beantragen. Unterstützt werden bedürftige Geflüchtete und Migranten aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, die in Heidelberg und dem Umland leben oder einen direkten Bezug zur Stadt haben.

Beispiele wie diese gibt es viele. Denn auch wenn die Behörden besser auf die vielen Geflüchteten vorbereitet sind als 2015, gibt es immer wieder Lücken in der Versorgung. Weil die Bewilligung von Sozialleistungen eben dauert. Weil Kinder manchmal keine Ausweisdokumente haben und die Prüfung ihrer Anträge deshalb Zeit braucht. Oder weil zum Ankommen eben mehr gehört als ein Dach über dem Kopf und etwas zu essen – Spielzeug etwa, ein Sprachkurs und Begegnungsmöglichkeiten oder ganz einfach frische Unterwäsche. Denn die meisten Geflüchteten können nur das Nötigste mitbringen. Ihre Ersparnisse sind hier zudem oft wenig wert.

Zum Glück treffen sie in Heidelberg und der Region nicht nur auf viel Verständnis, sondern auch auf enorme Hilfsbereitschaft – seitens der offiziellen Stellen, der Sozialverbände, aber auch vieler Privatpersonen. So melden sich seit Kriegsbeginn regelmäßig Leserinnen und Leser bei der RNZ, weil sie wissen wollen, wie sie die Geflüchteten hier vor Ort am besten unterstützen können.

Deshalb startet die Rhein-Neckar-Zeitung nun gemeinsam mit den beiden großen Heidelberger Kirchen die Spendenaktion "RNZ hilft". Ziel ist es, den Menschen, die in und um Heidelberg Zuflucht finden, den Start zu erleichtern, in Notfällen zu helfen sowie Sozialverbände und Ehrenamtliche in ihrer Arbeit mit und für Geflüchtete zu unterstützen. Wie bei der RNZ-Weihnachtsaktion wollen wir dabei nicht nur um Spenden werben, sondern auch regelmäßig zeigen, wie den Menschen konkret geholfen wird, aber auch, wo weitere Unterstützung nötig ist. Dabei arbeitet die RNZ eng zusammen mit der Katholischen und der Evangelischen Kirche Heidelbergs und unterstützt deren "Ökumenischen Spendenfonds Flucht und Vertreibung". Dessen Zweck ist es, Geflüchteten aus der Ukraine – aber auch aus anderen Ländern – zügig und unbürokratisch helfen zu können.

Sigrid Zweygart-Pérez und Jochen Winter machen das seit Jahren. Beide sind Seelsorger für Geflüchtete im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village – Zweygart-Pérez für die Evangelische, Winter für die Katholische Kirche. Neben der Betreuung versorgen sie die Menschen mit ganz praktischen Dingen, die Behörden nicht finanzieren. Brillen etwa. Oder Blutdruckmessgeräte. Oder Fahrkarten, um zur Botschaft zu gelangen. "Wir springen ein, wo das staatliche System nicht helfen kann", erklärt Winter. Seit März hilft ihnen dabei der Spendenfonds. Die erste große Ausgabe daraus waren 2000 Euro, um Thermoskannen und Babykleidung für Familien in PHV zu kaufen. Mit Unterstützung der RNZ-Leser sollen unbürokratische Aktionen wie diese auf Dauer ermöglicht werden. "Der Bedarf wird bleiben", weiß Zweygart-Pérez.

Hilfe brauchen Geflüchtete und Ehrenamtliche aber auch außerhalb des Ankunftszentrums. Etwa eine Heidelberger Familie, die neun Ukrainer in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung beherbergt – und zu Beginn auch mit Lebensmitteln versorgt hat. "Aber irgendwann kommt die auch an ihre Grenzen", berichtet Zweygart-Pérez. Mit dem Fonds könne man die Menschen, die sich so engagieren, finanziell entlasten. Dazu hat die Pfarrerin bereits 50 Einkaufsgutscheine à 20 Euro besorgt, die sie an geflüchtete Familien verteilt. Auch für größere Einzelposten sollen Mittel aus dem Fonds und der RNZ-Aktion genutzt werden können. Derzeit brauche etwa ein Geflüchteter dringend ein Pflegebett in seiner Unterkunft. Eigentlich wäre der Träger zuständig, doch das dauere in der Regel zu lange. "Da wollen wir kurzfristig aushelfen", betont die Pfarrerin.

Akute Fälle wie dieser waren es, die Christof Ellsiepen, den Dekan der Evangelischen Kirche, und Johannes Brandt, den Stadtpfarrer der Katholischen Kirche, dazu gebracht hatten, den Spendenfonds ins Leben zu rufen. "Die staatliche Hilfe kommt häufig nicht schnell genug und reicht manchmal nicht aus", berichtet Ellsiepen. "Wir können dagegen schnell und unbürokratisch helfen", fügt Brandt hinzu. Die Nachfrage nach kurzfristiger Nothilfe sei in den letzten Wochen deutlich gestiegen. "Und sie wird wohl auch weiter hoch bleiben." Umso mehr freuen sich Ellsiepen und Brandt über die Kooperation mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Denn perspektivisch soll der Fonds nicht nur Nothilfe leisten, sondern auch einen Beitrag zur Integration der Geflüchteten und zum Austausch mit den Einheimischen. Schon jetzt unterstützt er ein Projekt der Kirchheimer Pfarrerin Christiane Bindseil. Deren Gemeinde bietet einen Sprachkurs für Ukrainerinnen an samt Kinderbetreuung. In Zukunft sollen solche Angebote ausgebaut werden, soll geschaut werden, was die Menschen sonst noch brauchen, um sich in Heidelberg und der Region wohl und sicher zu fühlen. "Unser Ziel ist ein gutes Willkommen mit allem, was dazu gehört", betont Ellsiepen. Dafür hoffen er und Brandt – aber auch viele Helfer und Geflüchtete – nun auf Unterstützung der RNZ-Leserinnen und -Leser.