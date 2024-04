Neckargemünd. (fhs) Etwa 40 Anwohner der Gebäude 80 bis 88 der Wiesenbacher Straße sind vorsichtshalber evakuiert worden, als am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr ein Bagger eine Gasleitung beschädigte und in der Folge Gas austrat. Die Reparaturarbeiten waren rund sechs Stunden später abgeschlossen.

Die Straße war bis gegen 17 Uhr für den Verkehr gesperrt, Beeinträchtigungen gab’s zwischenzeitlich auch im innerstädtischen auch im Busverkehr. Nächste Woche steht aber nochmals eine endgültige Leitungsreparatur an.

In Vorbereitung des Radwegbaus im Wiesenbacher Tal hatte sich ein Bauunternehmen im Auftrag des Amts für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises daran gemacht, schadhafte Straßenstellen auszubessern. Beim geplanten Anpassen von Schachtabdeckungen und Kanaleinläufe beschädigte ein Bagger die dort verlaufende Gasleitung.

Stadtwerke Heidelberg, die Feuerwehr Neckargemünd mit allen Abteilungen und die Polizei waren zu Hilfe gerufen worden. Zwischen Friedrich-Ebert- und Carl-Beck-Straße/Dreikreuzweg galt die besagte mehrere Stunden andauernde Straßensperre.

Die Buslinien ins Wiesenbacher Tal fuhren nur bis zur Haltestelle "Stadttor". Die Umleitung führte durch die Straße "Am Spitzerfeld". Der Batzenhäuselweg kam wegen einer Absperrung am Ende als Umfahrung nicht in Frage. Mitarbeiter der Stadtwerke Neckargemünd mit dem Technischen Geschäftsführer Georg Stier, 35 Feuerwehrleute, die Polizei mit Revierleiter Wolfgang Metzger und auch Bürgermeister Frank Volk waren vor Ort.

Wie bei derartigen Gasleitungslecks üblich wurden an zwei Stellen "Punktaufgrabungen" vorgenommen. Mit Blasen wurden die Leitungen verschlossen, damit das dazwischen liegende Rohrstück gefahrlos repariert werden konnte. Die Leitung wurde provisorisch abgedichtet, so dass die Gasversorgung wieder gefahrlos möglich ist. Die endgültige Reparatur soll aber nächste Woche erfolgen. Die evakuierten Anwohner der nächstliegenden Häuser waren rund drei Stunden im nahe gelegenen Ökumenischen Kirchenzentrum "Arche" untergebracht. Auf Vermittlung der Stadtverwaltung hatten sie in der SRH auch ein Mittagessen erhalten.

Gegen 17 Uhr war die Strecke ist wieder befahrbar, etwas später wurde auch der Busverkehr wieder frei gegeben.

