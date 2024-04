Von Peter Bayer

Eberbach. Am 4. Juni 2022 hatte sich der damals 33-jährige Kickboxer Bardhyl Gashi die Krone aufgesetzt und sich den Weltmeistertitel im Verband WKU geholt. Der Kampf in der Kolbenschmidt-Arena in Heilbronn gegen den Serben Damian Savanovic war nicht nur sein wichtigster Kampf, sondern sollte – wie im Vorfeld angekündigt – gleichzeitig auch sein letzter