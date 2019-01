Die B37 unter der Alten Brücke war überflutet. Ab einem Pegelstand von 3,55 Metern tritt der Neckar über die Ufer, am Montag lag er in der Spitze bei vier Metern. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns/rie) Für die Stadt am Fluss braucht es in Heidelberg eigentlich keinen Tunnel - zumindest im Durchschnitt alle anderthalb bis zwei Jahre nicht, wenn der Neckarpegel mal wieder über 3,55 Meter steigt. Dann wird nämlich - so wie am Montag seit 5.30 Uhr morgens - die Bundesstraße B37 unterhalb der Alten Brücke überflutet und für den Verkehr gesperrt. Gegen 19 Uhr erreichte das Hochwasser mit knapp vier Metern seinen Scheitelpunkt - und ging dann bis heute Morgen nach und nach zurück.

Das Hochwasser führte am Montag einerseits zwar zu sehr viel Ruhe entlang des Neckarufers der Altstadt. Ein spanischer Reisebus nutzte die gesperrte Fahrbahn vor der Alten Brücke als Parkplatz, Touristen spazierten direkt an den Fluss, Radfahrer nutzten die freie Straße in voller Breite.

Etwas weiter südlich wurde jedoch schnell deutlich, warum die "Stadt am Fluss" eben nicht von heute auf morgen und ohne Tunnel machbar wäre: Denn der Verkehr und auch alle Busse der RNV wurden durch den Schlossbergtunnel und die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet - was dort gerade im Berufsverkehr zu Staus und Verzögerungen führte.

Am Dienstag soll die B37 ab dem frühen Morgen wieder befahrbar sein. Foto: Rothe

Viele Altstädter wunderten sich am Montag, dass die Stadt nicht - wie sonst bei jedem Hochwasser - Sandsäcke an der Alten Brücke aufgeschichtet hatte. "Die Sandsäcke wirken nur bis 3,70 Meter, dann saufen auch sie ab", sagt Tiefbauamtsleiter Jürgen Weber. Dennoch sollten die Sandsäcke eigentlich platziert werden, um die Sperrung der B37 am Montagmorgen zumindest um einige Zeit hinauszuzögern. "Wir hatten alles vorbereitet, um die Sandsäcke um zwei Uhr nachts hinzulegen", so Weber, "doch dann kam das Wasser deutlich schneller als prognostiziert und wir haben es einfach nicht mehr geschafft."

Am Montagabend ging die Landeshochwasserzentrale davon aus, dass der Neckar an der Alten Brücke am frühen Dienstagmorgen wieder unter 3,55 Meter fällt. "Dann können wir gegen fünf Uhr die Straße reinigen - und um 7.30 Uhr ist die B37 wieder frei", so Weber.