Heidelberg. (ani) Endlich Ferien, endlich RNZ-Sommertour: Trotz der Corona-Pandemie geht es auch in diesem Jahr mit der RNZ wieder auf große Fahrt. Nicht nur die Weiße Flotte bietet für die RNZ-Leserinnen und -Leser auch 2021 eine exklusive Schifffahrt an, viele andere Heidelberger Institutionen und Freizeiteinrichtungen sind wieder dabei wenn es heißt: Auf zur RNZ-Sommertour!

Hintergrund So werden Sie RNZ-Sommertourist - die Anmeldung Ferien mit der Rhein-Neckar-Zeitung: Das ist auch in diesem Sommer wieder über sechs Wochen möglich. Die Teilnahme an allen RNZ-Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Für die Teilnahme müssen Sie allerdings unsere Zeitung abonniert haben. Außerdem müssen Teilnehmer, die bei einer Tour dabei [+] Lesen Sie mehr So werden Sie RNZ-Sommertourist - die Anmeldung Ferien mit der Rhein-Neckar-Zeitung: Das ist auch in diesem Sommer wieder über sechs Wochen möglich. Die Teilnahme an allen RNZ-Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Für die Teilnahme müssen Sie allerdings unsere Zeitung abonniert haben. Außerdem müssen Teilnehmer, die bei einer Tour dabei sein wollen, einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, eine Impfbescheinigung oder einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion vorlegen. So möchten wir bei unseren Touren höchstmögliche Sicherheit für alle Teilnehmer gewährleisten. Da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, ist eine Bewerbung zwingend erforderlich. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Nachfrage häufig die zur Verfügung stehenden Plätze überschreitet. Wenn es zu viele Interessenten für eine Tour gibt, entscheidet deshalb das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns telefonisch benachrichtigt – Absagen können wir leider nicht verschicken. Die Bewerbung für die Touren ist einfach: Füllen Sie bis Montag, 26. Juli, das Anmeldeformular unter www.rnz.de/sommertour-anmeldung aus. Vergessen Sie nicht ihre sechsstellige Abonummer – sie ist auf Ihrem Kontoauszug zu finden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen – sollten Sie ausgelost worden sein – erst kurz vor dem gewünschten Termin eine Zusage erteilen können. ani

Mit der Königin Silvia nach Eberbach am 3. August

Eine Fahrt durch das Neckartal mit wunderschönen Ausblicken und viel frischer Luft bietet der Ausflug mit dem Flaggschiff der Weißen Flotte – der "Königin Silvia". Von der Anlegestelle an der Stadthalle geht es um 10 Uhr Richtung Eberbach. Auf die Leserinnen und Leser wartet eine entspannte, etwa dreieinhalbstündige Hinfahrt. Ist das "Herz des Neckartals" erreicht, werden die Sommertouristen offiziell von der Stadt begrüßt und haben danach etwa zwei Stunden Zeit, um auf eigene Faust die historische Altstadt zu erkunden, eine Stadtführung mitzumachen oder einfach an Bord zu bleiben und die Kulisse zu genießen. Mitgebrachte Speisen dürfen auf der "Silvia" nicht verzehrt werden. Die Rückkehr in Heidelberg wird gegen 19 Uhr erwartet.

Bedrohte Arten am Altneckar beobachten am 5. August

Der Wieblinger Altneckar: Mitten im Rhein-Neckar-Gebiet liegt dieser noch ursprünglich geformte, naturnahe und nicht schiffbare Abschnitt des Neckars. Er bietet sowohl Tieren als auch Pflanzen wertvolle Rückzugsgebiete. Viele verschiedene Vogelarten – einige von ihnen vom Aussterben bedroht – können hier beobachtet werden, etwa Flussuferläufer, Eisvögel, Grasmücken, Pirol und Gebirgsstelze und selten auch ein Fischadler. Vor einigen Jahren ist auch der Biber zurückgekehrt. Bei dieser RNZ-Sommertour mit dem BUND lernen die Teilnehmer ab 18.30 Uhr Tiere und Pflanzen kennen, die im Wasser und am Ufer des Altneckars leben und erfahren, warum es wichtig ist, die sensible Auenlandschaft zu schützen. Teilnehmer sollten gutes Schuhwerk und wenn möglich ein Fernglas mitbringen.

Fahrsicherheitstraining mit dem ADAC am 9. August

Wie man als Autofahrer richtig auf gefährliche Situationen im Straßenverkehr reagiert, lernen die Sommertouristen bei einem Intensiv-Fahrsicherheitstraining auf dem ADAC-Gelände in Kirchheim – unter Anleitung eines erfahrenen Trainers. Auf dem Übungsplan stehen zwischen 8 und 17 Uhr etwa eine Vollbremsung, schnelles Ausweichen vor Hindernissen und das Verhalten des Fahrzeugs auf schneeglatter Fahrbahn. Teilnehmen dürfen nur Personen ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein. Das eigene Auto muss mitgebracht werden, Begleitpersonen sind bei dieser Sommertour leider nicht möglich.

Hinter den Fassaden der neuen Südstadt am 10. August

2013 zog die US-Armee aus Heidelberg ab und hinterließ in der Südstadt ein riesiges Areal. Während in einigen ehemaligen Kasernenbauten mittlerweile wieder Menschen leben, warten andere noch darauf, für die zivile Nachnutzung umgebaut zu werden. Die RNZ, die Internationale Bauausstellung (IBA) und viele künftige Bewohner der neuen Südstadt ermöglichen bei dieser Sommertour von 16 bis etwa 19 Uhr einen Blick auf den neuen Park, der gerade entsteht, und vor allem hinter die Fassaden einiger besonderer Gebäude – darunter die ehemalige Reithalle, in die der Karlstorbahnhof zieht, das H-Gebäude mit dem abhörsicheren Trakt und die ehemalige Chapel, die zum Stadtteilzentrum wird. Am künftigen Karlstorbahnhof klingt die Tour gemütlich aus.

Bierherstellung live erleben in der Heidelberger Brauerei am 16. August

Sie ist die älteste Brauerei in Heidelberg – und gleichzeitig eine der modernsten in ganz Europa: Bei der Sommertour in die Heidelberger Brauerei erleben die Leserinnen und Leser live, wie heute Bier gebraut wird. Die Teilnehmer erwartet ab 18 Uhr eine Führung durch die Brauerei im Pfaffengrund – mit Blick in die Sudkessel und in den Läuterbottich. Anschließend geht es in die Darre zu einem kleinen Imbiss. Die Sommertouristen dürfen dort die Heidelberger Biere verkosten, können mit einem Brauer plaudern und erfahren alles zu den neuesten Modernisierungen in dem Traditionsunternehmen. Das Mindestalter, um an dieser Sommertour teilzunehmen, beträgt 18 Jahre.

Ausflug zur Falknerei auf dem Königstuhl am 17. August

Schon die Anreise ist ein Erlebnis. Mit der modernen und der historischen Bergbahn geht es vom Kornmarkt in der Altstadt am späten Vormittag auf den knapp 568 Meter hohen Königstuhl. Auf dem Hausberg Heidelbergs wartet Uwe Jacob mit seinen sieben außergewöhnlichen Raubvögeln auf die Sommertouristen. Bei einer exklusiven Sonderflugvorführung in der Falknerei Tinnunculus kommen die Gäste den Falken, Uhus, Eulen sowie Weißkopfseeadler-Weibchen Mara hautnah und erfahren viel Neues über die außergewöhnlichen Tiere. Der eine oder der andere Besucher darf vielleicht sogar einen Vogel auf die Hand nehmen. Die Tour ist auch gut für Familien mit Kindern geeignet. Nach Ende der Vorführung kann man noch auf eigene Faust den Gipfel des Königstuhls erkunden oder einfach nur den Ausblick genießen.

Heidelberger Trinkgewohnheiten und Spezialitäten entdecken am 19. August

Eine unterhaltsame Führung mit vielen Anekdoten durch die Heidelberger Kneipen- und Gaststättenszene bieten die Gästeführer in der Heidelberger Altstadt an. Ab 15 Uhr dreht sich unter dem Titel "Am Anfang war der Durst" alles um das Thema Genuss in Heidelberg – vom Homo Heidelbergensis bis heute, mit Vorstellung einiger uriger Kneipen, studentischer Trinkgewohnheiten und Spezialitäten. Eine Führung, die durstig macht!

Am Abend den Heidelberger Zoo erkunden am 23. August

Im Zoo gibt es immer allerhand Neues zu entdecken. Wenn er am Abend seine Pforten schließt, erleben die RNZ-Leserinnen und -Leser eine ganz besondere einstündige Führung durch den Heidelberger Tierpark. Anschließend geht es für eine weitere Stunde in die neu eröffnete Zoo-Akademie. Im Techniklabor wird dann selbst Hand angelegt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dafür extra eine Überraschung vorbereitet – was das ist, wird noch nicht verraten.

Genuss-Radtour durch das Handschuhsheimer Feld am 25. August

Radeln, schlemmen und dabei noch etwas über Natur und regionale Landwirtschaft lernen: Das bietet eine Radtour mit Vera Cornelius-Lambert von "Genial Regional". Landwirte, Winzer sowie Produzenten aus Heidelberg und der Region, die zu diesem Label gehören, erzählen über ihre Anbaumethoden und geben Kostproben. Auftakt ist eine Führung im Ökogarten der PH – dann geht es zur Gärtnerei Hornig und die Tour endet beim Obst- und Gemüsebauern Hermann Weigold. Dort kommen Heidelbeeren, Himbeeren, leckere Obstsorten (unter anderem Quittenprodukte) und Honig auf den Tisch. Und zum fröhlichen Ausklang werden natürlich auch die guten Weine von Clauer und Bauer aus Heidelberg sowie von Matthias Spies aus Wiesloch verköstigt.

Erlebniswanderung am 27. August durch die Rohrbacher Weinberge

Heidelberg ist eine Weinstadt: Drei Weingüter produzieren in Rohrbach den leckeren Rebensaft. Die Winzer laden die Sommertouristen in diesem Jahr gemeinsam mit der RNZ zu einer Erlebniswanderung durch ihre Weinberge ein. Los geht es am Nachmittag beim Weingut Winter in der Weingasse. Ab dort führt Larissa Winter-Horn, Vorsitzende des Obst, Garten und Weinbauvereins Rohrbach, die Gruppe zu den Weingütern Bauer (Dachsbuckelhof) und Clauer (Dormenackerhof). Unterwegs erfahren die Teilnehmer alles über den Weinbau und seine Geschichte in Heidelberg – und natürlich darf auch probiert werden. Nach etwa drei Stunden und gemeinsamem Abschluss beim Weingut Clauer endet die Tour, die Teilnehmer können in der Gruppe oder auf eigene Faust den Rückweg nach Rohrbach antreten. Da die Wanderung über mehrere Kilometer und auch bergauf geht, ist eine gewisse Kondition erforderlich.

Wandern mit Alpakas am 1. September

Mit Alpakas auf Wanderschaft zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Mit ihrer ruhigen Ausstrahlung, ihrem flauschigen Fell, ihren großen Augen und ihren niedlichen Gesichtern erobern sie jedes Herz von der ersten Sekunde an. RNZ-Leserinnen und Leser gehen von der Ziegelhäuser Alpakafarm aus gemeinsam mit den kleinen Andenkamelen rund eineinhalb Stunden auf Wanderung. Und wer dann noch nicht genug Streicheleinheiten verteilt hat, der kann auf dem idyllischen Gelände am Pferchelhang auch noch den flauschigen Seidenhühnern das Gefieder kraulen.

Lustwandeln und Kulinarisches am Philosophenweg am 3. September

Bei dieser entspannten Wanderung mit Gästeführerin Susanne Kahlig von "Event & Eventchen" gibt es nicht nur was für Augen und Ohren, sondern auch für den Gaumen. Beim Aperitif am Philosophenweg mit herrlichem Blick über das Heidelberg-Panorama bekommt jeder Sommertourist zunächst ein "Vesper" in to-go-freundlicher Verpackung – ganz nach dem Motto: "Jeder hat sein Päckchen zu tragen”. Auf den Spuren der Romantik geht es über den Philosophenweg, dann den berühmten Schlangenweg runter zur Alten Brücke und in die Altstadt. Dort erwartet die Teilnehmer zum krönenden Abschluss ein kulinarischer Leckerbissen im altehrwürdigen "Güldenen Schaf”.

So kommt die RNZ auf den Frühstückstisch am 7. September

Wenn die meisten Menschen ins Bett gehen, geht es im Druckhaus der Rhein-Neckar-Zeitung im Pfaffengrund erst richtig los. Denn dann werden dort alle neun Lokalausgaben der RNZ produziert. Um 21.30 Uhr treffen sich die Sommertouristen, um mit Chefredakteur Klaus Welzel ins Gespräch zu kommen: Fragen zum Blatt und zum Redaktionsalltag sind ausdrücklich erwünscht! Danach erleben die Teilnehmer den Andruck ihrer Tageszeitung live. Beim Rundgang stehen auch das Papierlager, der Rollenkeller, die riesige Druckmaschine und der Versand auf dem Programm – und nach Mitternacht kann jeder seine druckfrische RNZ mit nach Hause nehmen.