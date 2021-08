Von Marie Böhm

Heidelberg. Auch für Kinder gab es etwas bei "Sommer am Fluss": Spiele, Kinderschminke und ein Theaterstück auf der Wanderbühne erwarteten sie auf dem Krahnenplatz. Das Stück "Der Pinguin mit dem roten Schnabel" wurde von Eric Haug gespielt. Es geht darin um einen etwas anderen Pinguin, der nicht in die Kolonie aufgenommen wird. "Die Geschichte habe ich schon ein paarmal aufgeführt", so Haug. "Was mich daran immer freut, ist, dass die Kinder genau verstehen, worum es geht, obwohl das Wort ‚Ausgrenzung‘ nie fällt." Für Haug ist die Arbeit mit Kindern eine dankbare Aufgabe: "Kinder sind direkter. Sie sagen dir genau, wenn sie etwas blöd oder gut finden."

Auf dem Fest kam sein Stück gut an, auch wenn nur wenige Familien von der Aufführung wussten. "Natürlich wäre das mit mehr Zeit alles noch besser beworben worden. Aber für das, was wir haben, läuft es sehr gut", sagte Jan Löschmann, Projektmanager bei "Heidelberg Marketing". "Letztes Jahr musste ,Sommer am Fluss’ ausfallen, und dieses Jahr waren wir uns auch nicht sicher, ob wir es trotz der Pandemie überhaupt organisieren können", erzählte Löschmann. "Als wir dann das Okay hatten, hatten wir nur knapp drei Wochen Vorlauf, um alles zu organisieren." Ohne den Einsatz von Eventmanager Joe Schwarz und der Hilfe von den Heidelberger Ämtern hätten sie das nie hingekriegt, meinte er am Samstag.

Die knappe Vorbereitungszeit wurde noch durch den coronabedingten Personalmangel erschwert. "Eigentlich sollte erst jemand anderes für das Kinderprogramm kommen, die konnten es dann aber wegen der fehlenden Helfer nicht übernehmen", so Löschmann. "Glücklicherweise kannte Herr Schwarz noch jemanden, der einspringen konnte."

Und dieser Jemand war Florian Kaiser, der Besitzer der Wanderbühne: "Wir hatten nur ein paar Tage Vorlauf, aber das war genug." Die Wanderbühne, eine einklappbare Stahlkonstruktion, kann sehr spontan eingesetzt werden. "Genau das ist es ja, was Wanderbühnen ausmacht. Wir bringen Theater an Orte, wo es vorher noch nicht war. Ein Theaterort an einem Theater-Unort", erzählte er.