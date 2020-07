Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Es ist eine bemerkenswerte Ankündigung: Das Heidelberger Stadttheater will rund eine Million Euro aus eigenen Rücklagen an die Stadt überweisen – und damit möglichst auch andere Kultureinrichtungen in Heidelberg unterstützen. "Wir wollen in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen setzen für den Zusammenhalt in dieser Stadt", sagt Intendant Holger Schultze am Donnerstag im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. "Die Not an vielen Stellen ist groß. Da möchten wir Solidarität zeigen und helfen, die Coronakrise zu bewältigen."

Die überschüssige Million stammt aus der Spielzeit 2018/2019: In dieser Saison wurde das Theater zum kommunalen Eigenbetrieb mit eigenem Rechnungswesen. Seitdem wirtschaftet es selbst – und kann dadurch auch Rücklagen bilden. "Der Überschuss entstand unter anderem durch diese Umwandlung zum Eigenbetrieb", erklärt Schultze. Zudem hätten die zahlreichen internationalen Gastspiele – etwa in Kuba, Chile und Brasilien – Geld in die Kassen gespült.

Im Normalfall würde das Theater diesen Überschuss mit in die nächste Spielzeit nehmen, verzichtet aber nun freiwillig darauf – trotz der eigenen prekären Situation. "Wir haben durch die Pandemiefolgen in der laufenden Spielzeit natürlich selbst riesige Einnahmeverluste", sagt Schultze. "Zudem können wir im September mit nur ganz wenig Publikum zurückkommen." Das Theater geht also finanziell schwierigen Zeiten entgegen und könnte die Million selbst gut gebrauchen. Aber Schultze ist es wichtig, diesen Schritt zu gehen: "Uns geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und Heidelberg in der Krise zu unterstützen. Es ist auch ein Symbol gegen egoistisches Denken und Handeln."

Schultze hat die Entscheidung, das Geld der Stadt zu überweisen, gemeinsam mit dem Personalrat des Theaters getroffen. Zudem hat er sich bereits mit Oberbürgermeister Eckart Würzner abgestimmt, der sich über den Vorstoß sehr gefreut habe. Am Donnerstagabend hat Schultze seinen Plan im nicht-öffentlichen Teil des Kulturausschusses den Stadträten vorgestellt.

Sobald die Million auf dem Konto der Stadt liegt, hat das Theater kein Mitspracherecht mehr, was damit geschieht. Schultze äußert lediglich einen Wunsch: "Wir würden uns sehr freuen, wenn das Geld auch in Not geratenen kulturellen und sozialen Einrichtungen zugutekommt." Besonders wichtig sei ihm, die kulturelle Vielfalt Heidelbergs zu erhalten: "Von der Jugend- und Clubkultur über die freie Tanzszene bis hin zu den Theatern und der klassischen Musik – alle sind gerade in Schwierigkeiten." Man müsse jetzt zusammenstehen, um nach der Krise weiterhin eine lebendige, abwechslungsreiche und breite Kulturszene in Heidelberg zu haben. Dabei ist Schultze wichtig, dass die kulturellen Sparten nicht gegeneinander ausgespielt werden: "Wenn jungen Leuten der Clubbesuch wegbricht, ist das für sie genauso schlimm, wie es für unser Publikum ist, wenn das Theater schließen muss. Es geht dabei um Lebensqualität!"

Für den 58-Jährigen, der seit 2011 die Intendanz des Heidelberger Theaters übernahm, ist seine Eine-Million-Euro-Entscheidung auch eine Art Dank an Stadt und Gemeinderat – für das Vertrauen bei der Umwandlung zum Eigenbetrieb. "Die Botschaft lautet: Ihr wart fair zu uns, nun sind wir fair zu euch", sagt Schultze.

Im Lockdown habe er viele schöne Rückmeldungen von den Heidelbergern bekommen, die "ihr Theater" vermissen: "Es ist großartig, dass wir so einen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben", sagt der Intendant. "Nicht zuletzt deshalb werden wir alles tun, um trotz fehlender Einnahmen und zusätzlicher Kosten möglichst unbeschadet aus dieser Krise herauszukommen."