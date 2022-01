Von Julia Schulte

Heidelberg. Mit Symbolik wollen sie Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen: Bereits zum vierten Mal haben die Aktivisten des "Solicamp" ihre Zelte auf dem Heidelberger Marktplatz aufgeschlagen, um auf die Situation geflüchteter Menschen hinzuweisen und gegen die Flüchtlingspolitik der EU und Deutschlands zu protestieren. Von Dienstag- bis Sonntagabend bleibt das Zeltlager direkt vor dem Rathaus errichtet. Die Pressesprecherin des "Solicamp" Heidelberg, Leonie Rath, rechnet mit 10 bis 20 Menschen, die die Nächte in den Zelten verbringen werden.

Rath erklärt, dass das "Solicamp" durchgeführt werde, weil sich am Kurs der EU in Sachen Migrationspolitik nichts geändert habe. So würden etwa Geflüchtete auch nach der Schließung des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos berichten, dass sie in den neuen Lagern wie in einem Gefängnis lebten. Auch auf die Situation der Menschen an der Grenze zwischen Belarus und Polen wollen die Aktivisten aufmerksam machen, da die EU dort durch illegale "Pushbacks" – also das Zurückdrängen der Migranten durch die Polizei – ebenfalls Abschottungspolitik betreibe, so Rath. Zu diesen zwei Schwerpunktthemen des vierten "Solicamps" haben die Organisatoren auf dem Marktplatz zwei kleine Ausstellungen aufgebaut, die Berichte und Fotos von Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern beziehungsweise an der polnisch-belarussischen Grenze zeigen.

Am frühen Dienstagabend begannen die Aktivisten mit dem Aufbauen der Zelte, ausgerüstet mit warmen Schlafsäcken und Wärmflaschen. Rath sagte, dass sie gut vorbereitet seien auf die Kälte. "Außerdem können wir auch jederzeit nach Hause und warme Sachen holen – die Menschen in den Lagern können das nicht", so die 24-jährige Studentin. Der 27-jährige Lukas Schwabe, der ebenfalls einige Nächte auf dem Marktplatz verbringen möchte, sagte, er habe zwar durchaus Respekt vor der Kälte, aber er nehme an der Aktion teil, da ihm das Anliegen wichtig sei und er die Symbolik gut finde, mitten im Winter Zelte aufzuschlagen. "Die Menschen in den Lagern haben keine andere Möglichkeit, als in der Kälte in Zelten zu leben. Und im Vergleich dazu ist unser Lager luxuriös", so der Student.

Auch Jennifer Ifeh berichtete, dass es ihr ein Anliegen sei, auf die Situation der Geflüchteten an den Außengrenzen der EU aufmerksam zu machen, da dort Menschenrechte mit Füßen getreten würden. Die 21-jährige Auszubildende macht zum ersten Mal beim "Solicamp" mit und hat vor, alle fünf Nächte auf dem Marktplatz zu verbringen. Schon im letzten Jahr mit dabei war Anton Kreuzkamp, der kritisierte, dass in Polen Flüchtlinge wie "Spielbälle" behandelt würden. "Lukaschenko benutzt die Geflüchteten als Erpressungsmittel, aber würde die EU diese Menschen einfach als Menschen und nicht als Bedrohung sehen, wäre ja gar kein Druckmittel vorhanden. Das irritiert mich am meisten", so der Mitorganisator des Camps. Er bemängelt auch, dass in den Medien zu wenig über die Situation der Betroffenen berichtet würde. "Daher wollen wir symbolisch die Flüchtlingslager nach Heidelberg holen, damit die Menschen das nicht mehr ignorieren können", so Kreuzkamp.

In ihrer Eröffnungsrede thematisierten Rath und Ifeh noch einmal ausführlich die Situation der Geflüchteten sowie die Abschottungspolitik der EU. "Es braucht eine europäische Lösung, aber da das nicht funktioniert, muss Deutschland vorangehen, denn die Lage ist einfach zu ernst", forderte Rath unter anderem.

Info: Die Eröffnungsrede wird jeden Tag gegen 16 Uhr erneut gehalten, außerdem wird es am Sonntag um 15 Uhr eine Abschlusskundgebung geben. Für den gesamten Freitag- und Samstagnachmittag ist zudem ein Programm geplant. Am Freitagabend um 19 Uhr wird der Film "Even After Death" gezeigt, der von Geflüchteten gedreht wurde und das Sterben auf dem Mittelmeer thematisiert.