Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Fassen kann er es noch nicht. "Ich war ein richtiger Fanboy", sagt Karim Amun. Aufgewachsen sei er mit der Musik der Söhne Mannheims. Und jetzt? Ist der 35-Jährige Heidelberger selbst Teil des Musiker-Kollektivs. Die Geschichte dazu ist eine, die vom Suchen und Finden erzählt, von Mut und glücklichen Zufällen.

Karim, der im Heidelberger Stadtteil Schlierbach aufwuchs, ist keiner, der die Musikerkarriere gesucht hat. Als Kind und Jugendlicher sang er in Kirchenchören mit. Der Vater, der aus Ägypten stammte, starb früh, die Mutter hatte es mit dem Wildfang Karim schwer. Er kam in eine Pflegefamilie. "Über meine Schulkarriere müssen wir gar nicht reden", sagt Karim und schmunzelt.

Wir sitzen im Biergarten des Café "Medoc" am Bismarckplatz – Karims "Homeoffice". Die Kneipenbesitzer und Köche sind Freunde. Hier versucht Karim zu managen, in Bahnen zu lenken, was in den letzten Jahren mit ihm passiert ist. Karim plaudert recht offen über seine bewegte Vergangenheit, er ist ein freundlicher, zugewandter Typ. Aber es wird auch deutlich: Die Musik und auch der Söhne-Gründer Xavier Naidoo waren seine Rettung.

Schreiner hat Karim Amun gelernt, einen Job als Möbelverkäufer aber hingeschmissen, weil er ihn nervte. Rugby-Bundesliga-Spieler war er und Türsteher in den Heidelberger Clubs "Nachtschicht" und "Billy Blues". Regelmäßig hat Karim mit seinem besten Kumpel Louis Leibfried im Irish Pub "O’Reilly’s" Karaoke-Abende veranstaltet. Als dort eine Liveband gesucht wurde, hoben die beiden die Hand. Und beim ersten Auftritt saß – Zufall oder nicht? – Jason Wright im Publikum. Der ist Herz und Hirn der Erfolgsband "The Wright Thing" und Talentscout. Jetzt wollte Jason Kumpel Louis abwerben – was ihm gelang. Und weil Karim ohnehin nichts zu tun hatte, hing er nun oft bei "The Wright Thing" herum – bis der Bandleader ihn fragte: "Und, wann singst du mal was?" Das war vor sieben Jahren. Und aus Karims spontanem Ray-Charles-Cover ("Halleluja, I love you so") wurde eine freundschaftlich-professionelle Zusammenarbeit. Karim wohnt mittlerweile bei Jason, ist sein Roadie und einer der Frontmänner der Band, die in Zeiten ohne Corona jedes Jahr 40 Konzerte bundesweit spielt und am ersten Donnerstag im Monat immer im "Billy Blues".

Und genau hier standen schon einige junge Talente aus der Region mit Jason Wright auf der Bühne. Der Brite hat ein Näschen. Nicht zuletzt fand sich die Startformation der Söhne Mannheims Mitte der 90er im "Billy Blues". Als Xavier Naidoo vor einigen Jahren für den TV-Sender Sky in Mannheim die "Wunschkonzert"-Reihe drehte, buchte er The Wright Thing als Band und Karim stand zum ersten Mal als Background-Sänger mit seinem Idol auf der Bühne. Vor einem halben Jahr nun suchte Naidoo einen Backing-Sänger für eine Stadiontour und erinnerte sich an Karims sanfte, aber kraftvolle Soulstimme.

Ein heftiger Sprung für den Heidelberger. Bisher sang er vor 400 Gästen; plötzlich stand er vor 14.000 Fans in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena. "Zum Glück bin ich kein Typ, der übermäßig Angst hat." Naidoo sieht er als sein musikalisches Vorbild: "Er ist das Maß der Dinge im deutschsprachigen Raum." Die Art, seine Stimme zu phrasieren, seinen Gesang zu variieren, das habe er sich bei Naidoo "abgeschaut". Und auch menschlich schaut er zu ihm auf: "Ich selbst habe Xavier auf Tour als einen gütigen, großzügigen und aufmerksamen Menschen erlebt." Seit die Konzerte wegen Corona abgesagt wurde, habe er von Naidoo aber auch nichts mehr gehört. Und über dessen politische Ausfälle in letzter Zeit könne er nur den Kopf schütteln.

Jedenfalls kam während der Naidoo-Tour ein Anruf von Söhne-Gitarrist Andreas Bayless. Man wolle Karim gerne mal in der ersten Reihe "ausprobieren". Und aus der Probe ist Anfang des Jahres ein fester Platz an einem der Mikros geworden. Jetzt übernimmt er in einigen Songs die freigewordenen Xavier-Parts, will aber nicht als "der neue Naidoo" gesehen werden. Gleichwohl: Mit seiner sanften, aber kraftvollen Stimme ergänzt der Heidelberger den typischen mehrstimmigen Gesang der Band hervorragend. Vor allem mit Michael Klimas harmoniert er, den ersten Eindrücken nach, sehr gut. "Allmählich werde ich auch selbstsicherer", sagt Karim und lacht. Anfangs sei er schon sehr schüchtern gewesen, weil er jetzt mit den Söhnen singen darf, die er so lange bewundert hat. "Aber die Band macht es einem wirklich einfach, anzukommen und sich einzubringen."