Von Denis Schnur

Heidelberg. Lange war die Lage im Ankunftszentrum für Geflüchtete trotz Pandemie ruhig. Größere Ausbrüche gab es nicht, der Betrieb lief seit Sommer 2020 auch in der Ausnahmesituation weitgehend reibungslos. Doch das könnte sich in den nächsten Wochen ändern, wie Markus Rothfuß, der Leiter der Einrichtung warnt. Denn während die Pandemie bislang dazu geführt hat, dass deutlich weniger Geflüchtete nach Baden-Württemberg – und damit in das Zentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) – kamen, sind die Zahlen nun wieder deutlich angestiegen. Derzeit kommen rund 100 Menschen täglich an, vor etwa einem Jahr waren es noch 35 – und das hat schon jetzt Folgen.

Laut Rothfuß hat der Anstieg mehrere Ursachen. Eine ist die neue Fluchtroute über Belarus: "15 bis 20 Prozent der Menschen kommt aktuell von dort", so Rothfuß. Aber auch über die herkömmlichen Routen wandern mehr Menschen ein. Den größten Anteil bilden noch immer Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Weil die Pandemie eine Weiterreise schwierig gemacht habe, machten sich viele erst jetzt auf den Weg von Südeuropa nach Deutschland. Außerdem machen sich wieder mehr Menschen über die Balkanroute auf den Weg. Den Schwerpunkt bildet Nordmazedonien, von wo derzeit etwa jeder neunte Asylsuchende im Ankunftszentrum stammt.

"Das alles führt dazu, dass wir einen konstant hohen Zugang haben", so Rothfuß. Und das stelle die Einrichtung vor Probleme: "Die Situation ist sehr angespannt." Zwar sei das Zentrum dafür ausgelegt, auch höhere Zahlen zu bewältigen, aber nicht in einer Pandemie: "Wir haben aufgrund von Corona bislang versucht, die Belegung zwischen 1200 und 1400 zu halten. Das gelingt heute nicht mehr." Stattdessen lebten am Montag 1738 Menschen in PHV. Das sind zwar weniger als die 2000, für die die Einrichtung genehmigt ist. Jedoch macht es die hohe Belegungszahl schwer, das Hygienekonzept aufrecht zu erhalten. "Wir sind immer noch auf einem guten Weg. Aber mehr Platz ist immer besser."

Deshalb hat das Land das Prinzip vorübergehend ausgesetzt, nachdem die Geflüchteten erst nach ihrer Anhörung durch das Bundesamt für Flüchtlinge weiterverteilt werden. "Wir registrieren noch immer jeden gleich, aber die Anhörung findet später statt." Nur so sei es möglich, die Menschen bereits nach zwei bis drei Wochen auf die Kommunen zu verteilen – statt wie früher nach sechs bis acht Wochen. Und das sei die Voraussetzung dafür, den Infektionsschutz weiter zuverlässig zu gewährleisten.

Denn seit gut einem Jahr ist das Zentrum zweigeteilt: Neuankömmlinge werden zunächst zehn Tage im Süden untergebracht. Erst nach Ablauf der Isolationszeit kommen sie in den Norden. "Wir leben hier eigentlich zwei Einrichtungen", erklärt Rothfuß. Komme es doch mal zu einem Corona-Ausbruch, wäre zumindest nur eine betroffen. Um das zu verhindern, werden weiter alle Neuankömmlinge auf Corona getestet. Aktuell seien etwa fünf Prozent der Tests positiv. "Das ist relativ gering und für uns gut handelbar", betont der Leiter.

Da nur wenige Migranten bereits bei ihrer Ankunft gegen Corona geimpft sind und auch die Impfwilligen zunächst gegen Krankheiten wie Masern und Tuberkulose immunisiert werden, besteht jedoch immer die Gefahr, dass aus einer Infektion schnell viele werden. "Deswegen achten wir sehr auf Maske und Abstand und versuchen, Begegnungsverkehr zu vermeiden."

Das alles erfordere jedoch nicht nur Platz, sondern auch viel Personal. "Wir haben bereits aufgestockt, aber auch bei unseren Dienstleistern gibt es krankheitsbedingte Ausfälle", so Rothfuß. Noch könne man die Lage stemmen. Aber auch einen kurzfristigen Hilferuf bei der Bundeswehr – wie im April 2020 – will er nicht ausschließen: "Bisher brauchen wir sie nicht, aber diese Option haben wir im Hinterkopf."

Trotz der angespannten Lage seien die Bewohner des Ankunftszentrums weiterhin "sehr geduldig", betont die evangelische Seelsorgerin Sigrid Zweygart-Pérez. Die allermeisten hätten großes Verständnis für die Corona-Maßnahmen. Es hapere eher an praktischen Dingen – etwa an der Versorgung mit Kleidung oder an abschließbaren Schränken. Wenn aber ab Mittwoch die Alarmstufe gelte, sei es schwierig, die Geflüchteten früh in die Gesellschaft zu integrieren – da sie bei 2G meist draußen bleiben müssen. "Das macht uns wirklich Sorgen, dass wir da Menschen ausschließen müssen." Wenn dann auch Deutschkurse abgesagt werden müssten, sei das für viele sehr schwierig: "Dann werden die Tage wieder sehr lang", so Zweygart-Pérez.

Langfristig baut das Land seine Kapazitäten aus, dann stehen etwa mehr Plätze in Mannheim und Schwetzingen zur Verfügung. Kurzfristig hoffen die Verantwortlichen aber vor allem, dass die Zahlen nicht weiter steigen. "In den vergangenen Jahren gingen sie im Winter eher runter. Aber das ist eine Black-Box", erläutert Rothfuß. Mehrere Faktoren machen Prognosen schwer: Einige Menschen, die derzeit zwischen Belarus und Polen ausharren, könnten etwa bald in Baden-Württemberg ankommen. "Falls sie in signifikanter Anzahl durchkommen."

Auch wisse man nicht, wie viele Menschen sich von Südeuropa aus noch auf den Weg machen. Und es sei nicht absehbar, wie viele Menschen aus Afghanistan nach Deutschland kommen. Das Taliban-Regime führe zwar zu Fluchtbewegungen. Jedoch sei noch unklar, ob die Menschen sich überhaupt auf den Weg nach Europa machen oder in den Nachbarländern Afghanistans bleiben.