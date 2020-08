Von Birgit Sommer

Heidelberg. Nein, nicht die ganze Welt ist bei ihm Bühne wie bei Shakespeare, aber doch der gesamte Theaterraum. Sebastian Hannak, der Heidelberger Bühnenbildner, hat mit seiner Raumbühne "Heterotopia" an der Oper in Halle eine der aufsehenerregendsten Bühneninstallationen der letzten Jahre geschaffen. Die Grenzen zwischen Publikum, Orchester und Darstellern verschwammen darin. 2017 wurde Hannak dafür mit dem Deutschen Theaterpreis "Der Faust" ausgezeichnet.

Was macht dieser Künstler in Zeiten, in denen die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus die Theater zur Schließung zwang? Normalerweise ist Hannak beruflich in ganz Europa unterwegs. "Ich habe erstmal an Projekten weitergearbeitet, die in der nächsten Spielzeit anstehen", so Hannak. Jetzt, in den Sommerferien, fährt der Bühnenbildner in den Urlaub – die einzige Zeit, in der die Familie ununterbrochen zusammen ist. Mit dabei sind seine Ehefrau Sabine Hannak, Seelsorgerin im Salem-Krankenhaus, Tochter Marlene und Sohn Jonathan im Alter von 14 und zwölf Jahren sowie Hündin Lucy.

In Heidelberg ist sein Privatleben ganz bodenständig angedockt. Aufgewachsen in Edingen und Schüler am Thadden-Gymnasium, lernte er schon dort seine spätere Ehefrau kennen. Die Zeit, als der deutsche Hip-Hop in Heidelberg entstand, als sich eine Szene rund um Musik, Tanz und Graffiti entwickelte, sei für ihn prägend gewesen, sagt der 43-Jährige. Sie brachte ihn zur Kunst. Und, ja, wenn er genau nachdenkt, fallen ihm auch die Familien seiner Großeltern ein, Ärzte und Pfarrer, von denen einige selbst malten und bei denen er faszinierende Bildbände zum Betrachten fand. Den letzten Anstoß gab nach dem Zivildienst dann eine Hospitanz bei einem Berliner Bühnenbildner, der viel am Staatstheater in Darmstadt arbeitete.

Hannak studierte daraufhin Bühnen- und Kostümbild an der Kunstakademie Stuttgart bei Prof. Jürgen Rose und Prof. Martin Zehetgruber. Und konnte sich gleich einen Traum erfüllen, eine Assistenzzeit beim britischen Künstler David Hockney, dessen Buch "That’s the way I see it" ihn so fasziniert hatte, der zu der Zeit gerade mit der Camera obscura experimentierte und optische Hilfsmittel in der barocken Malerei untersuchte. "Ein ganz interessierter, herzlicher Mensch", sagt Sebastian Hannak, "mit ihm verbinde ich die Freiheit, zu experimentieren." "Ganz verrückte und total starke Bildfantasien" erlebte Hannak während seines Studiums bei einer Zusammenarbeit mit dem österreichischen Choreografen und Regisseur Johann Kresnik. Klaus Zeheleins’ "Forum Neues Musiktheater" der Staatsoper Stuttgart mit den räumlichen Möglichkeiten und den experimentellen Zugängen prägte ihn zudem.

Sebastian Hannak in seinem Bühnenbild von „Anne Frank“ des Staatsballetts Karlsruhe. Foto: Felix Grünschloss

Im Lockdown arbeitete auch der Bühnenbildner anders als gewöhnlich. Die Oper "Jenufa" für Halle entwickelte er mit der Regisseurin aus Bratislava per "Zoom"-Treffen. Benjamin Brittens "War Requiem" in Graz war schon fast fertig, musste dann aber auf die Spielzeit 2022/23 verschoben werden. Denn seine Idee einer Raumbühne mit Zuschauern auf der Bühne, dem Orchester im Zuschauerraum und dem großen Chor – "das konnten wir in der jetzigen Zeit nicht planen". Auch der "Parsifal" in Budapest wurde "auf nächsten Karfreitag" verschoben.

Was kommt, wird irgendwie anders sein, auch kleiner. Ein Ballett in Saarbrücken, das unter Corona-Bedingungen entsteht. "Ariadne auf Naxos" in Bremen im April – für die Strauss-Oper hatte Hannak 2019 schon in Halle ein Bühnenbild gestaltet (siehe oben). Oder "Messer in Hennen" in Bonn im Dezember, wofür Hannak auch die Kostüme der drei Protagonisten entwirft. Darauf freut er sich. Zeitlich kommt das zu der Tätigkeit als Bühnenbildner zwar noch dazu, aber eigentlich macht ihm der Kostümentwurf Spaß: "Wenn ich an den Stücken arbeite, habe ich ja auch Charaktere und Figuren im Kopf."

Mehrmals konnte man Sebastian Hannaks Arbeiten auch schon in Heidelberg sehen. 2006 mit der Tanzkooperation Freiburg-Heidelberg mit Eun-Me Ahns "Louder", ein Jahr später folgte "La Bohème" mit Regisseur Michael von zur Mühlen, dirigiert von Cornelius Meister. "Das war meine erste große klassische Oper", sagt Hannak. 2012 dann stammten Bühnenbild und Kostüme der Barockoper "Polifemo" in Schwetzingen von ihm. Ein ungreifbarer schwarzer Raum, den er mit spielerischen, naiven Bildern füllte.

Eigentlich ist Sebastian Hannak für seine abstrakten Entwürfe und seine Raumbühnen bekannt. Wer sich einen Eindruck verschaffen will, findet eine Fülle von beeindruckenden Bildern auf seiner Internetseite (www.sebastianhannak.com), die er selbst bei den Endproben am Theater mit der bestmöglichen Kameraausrüstung anfertigt.

Einen ganz persönlichen "Lockdown" bescherte Hannak vor zehn Jahren das Nationaltheater in Mannheim. Er war engagiert, die Bühnenbilder für den gesamten "Ring des Nibelungen" von Richard Wagner zu schaffen – eine Ehre und Herausforderung für den damals 33-Jährigen. Und drei Wochen vor Probenbeginn mit dem ersten Teil "Rheingold" sagte das Nationaltheater den "Ring" ab. Es gebe Meinungsverschiedenheiten mit dem Regisseur, hieß es in Mannheim. Für Hannak war es ein Schock: "Da hat man als junger Kerl so eine Perspektive, und dann ist das plötzlich weg ..."

Das Bühnenbild für „Ariadne auf Naxos“ an der Oper Halle ist eines der jüngeren Werke von Sebastian Hannak. Foto: Hannak

Damals ging er dann in der unerwarteten Freizeit viel angeln – auch, um auf andere Gedanken zu kommen. Angeln nennt er auch heute noch als Hobby, und fügt gleich hinzu, dass er eigentlich kaum Zeit dafür hat. Wenn er die ganze Woche an Theatern in anderen Städten arbeitet, möchte er am Wochenende Zeit mit der Familie verbringen. Daneben schreibt er aber auch noch Texte für Theaterfachzeitschriften und Bücher, etwa "Raumbühne Heteropia. Neue Perspektiven im Musiktheater" (Verlag Theater der Zeit). Er will den Diskurs darüber lebendig halten.

Das Bühnenbild der Zukunft, ist Hannak überzeugt, wird Virtual und Augmented Reality einbauen, so wie die Achtzigerjahre das Video auf die Bühne gebracht haben. In seiner zweiten "Raumbühne", genannt "Babylon", an der Oper Halle, hat er erste Experimente mit Virtual Reality machen können – eine Zusammenarbeit in Form eines Semesterprojekts mit Studierenden der Kunsthochschule Burg Giebichenstein. Während das Bühnenbild eine zerstörte Stadtlandschaft zeigt, sieht man sie mit der VR-Brille intakt, im Zustand vor der Katastrophe. Und dann gibt es während der Vorstellung noch den Moment, in dem der Zuschauer selbst über die Zukunft entscheiden kann: Erhalten? Zerstören?

Noch sei das alles sehr aufwendig gewesen wegen der Verkabelung des einzelnen Zuschauers, meint Hannak. Doch irgendwann könne man auch so die im Stück verhandelten gesellschaftlichen Probleme erlebbar machen und dysfunktionale Gegebenheiten anders als bisher üblich beschreiben.

Der 43-Jährige strahlt Ruhe und Optimismus aus. Ob er sich auch einen anderen Beruf vorstellen könne?"Ich mache das, was ich am besten kann und halte daran fest", sagt er. Existenzängste plagen ihn auch jetzt nicht. Bekannt genug ist er in den Theatern, so dass er eigentlich keine Werbung für sich betreiben muss.