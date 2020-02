Mehr als eine Stunde lang parkten diese Autos im Jahr 2017 im absoluten Halteverbot an der Stadthalle, bevor der Abschleppwagen sie an den Haken nahm. Das soll künftig viel schneller geschehen. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Wer in Heidelberg falsch parkt, muss künftig deutlich häufiger damit rechnen, dass sein Auto abgeschleppt wird. Das kündigte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderates an. Denn das Stadtoberhaupt hat den Eindruck, dass Falschparker zunehmend zu einem Problem würden, dessen man sonst nicht Herr werde: "Wir pollern derzeit im ganzen Stadtgebiet Straßen ab, damit dort nicht ordnungswidrig geparkt wird, weil sich offenbar niemand mehr an Regeln hält."

So wurden etwa vor knapp einem Jahr in der Neuenheimer Uferstraße insgesamt 180 Poller aufgestellt, damit keine Autos auf dem Gehweg parken können. "Ein einfaches Parkverbotsschild reicht schlicht nicht mehr", so Würzner. Jedoch sei das Parken auf Gehwegen grundsätzlich verboten. Und wenn sich Autofahrer nicht daran hielten, führe das immer wieder zu "unzumutbaren Situationen vor allem für ältere Menschen".

Um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, habe der Oberbürgermeister seine Mitarbeiter im Gemeindevollzugsdienst deshalb angewiesen, schneller abschleppen zu lassen – und so Übeltäter abzuschrecken: "Ich habe ganz klar vermittelt, dass wir ordnungswidriges Parken nicht weiter akzeptieren."

Konkret bedeute dies, dass man künftig auch dann Fahrzeuge abschleppe, "wenn die Halterlage unklar" sei. Denn wenn ein Fahrzeug zum Beispiel in einer Feuerwehrzufahrt parke, müsse bislang zunächst das Ordnungsamt kommen. Desen Mitarbeiter müssten versuchen, den Halter festzustellen, diesen anrufen und ihn bitten, sein Auto umzuparken. Erst wenn das nicht gelinge, könne tatsächlich abgeschleppt werden. Für Würzner dauert das zu lange: "Diese Rechtsetzung ist völlig perfide. Sie macht uns fast handlungsunfähig." Deswegen werde die Stadt dies künftig "wesentlich konsequenter handhaben", versprach der OB. "Auch wenn das bedeuten kann, dass wir bei manchen Abschleppaktionen die Kosten selbst tragen müssen."

Denn in der Regel muss zwar der Fahrzeughalter die Kosten für das Abschleppen zahlen. Dagegen kann er sich jedoch wehren – und bewertet ein Gericht die Maßnahme als unverhältnismäßig, bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen.

Und auch an einem anderen Punkt wollte die Stadtverwaltung offenbar ansetzen, um Falschparker noch stärker belangen zu können: "Wir hatten sogar überlegt, ein eigenes Abschleppfahrzeug anzuschaffen, weil die Privaten nicht hinterherkommen", erklärte Würzner im Gemeinderat.