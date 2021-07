Heidelberg. (mün) Das Benefiz-Konzert des SAP Sinfonieorchesters zum 100-jährigen Bestehen der Caritas wird verschoben. Das wurde auf der Website bekannt gegeben. Statt am heutigen Samstag wird das Orchester am morgigen Sonntag um 19 Uhr Open-Air auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt auftreten. Grund für die Verlegung sind die vorhergesagten Gewitter und der Regen.