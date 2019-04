Was für ein Panorama: Beim Heidelberger Halbmarathon geht es auch über die "Alte Brücke". Für das hinter ihnen thronende Schloss haben die Läufer aber wohl keinen Blick. Foto: Weindl

Von Christoph Moll

Heidelberg. Mit 30 ist man als Läufer im besten Alter - heißt es. Das habe ich gerade erreicht. Doch in der Nacht auf Sonntag, dem Tag des Halbmarathons, kommen mir zwischen 4 und 5 Uhr Zweifel daran. Auch wenn es meine neunte Teilnahme ist: Routine gibt’s nicht - vielleicht auch, weil ich mir vorgenommen hatte, nach drei Jahren mal wieder die Zwei-Stunden-Schallmauer zu durchbrechen.

Das RNZ-Team um Christoph Moll (l.). Foto: Weindl

An erholsamen Schlaf ist nicht zu denken, beim Aufstehen tut schon alles weh. Doch all das ist vergessen, wenn die Startlinie erst einmal überquert ist. Der Heidelberger Halbmarathon ist zwar anstrengend, aber unterhaltsam. So "lief" es auf der Strecke:

Start: Bevor es losgeht, steht das Treffen mit den Team-Kollegen der RNZ an - ein Anlass zum Tiefstapeln, schließlich will sich ja keiner blamieren. Alle fit? Keiner sagt "Ja". Und dann geht’s auch schon los!

Kilometer 1: Au Backe! Das fängt ja gut an. Die Kirchturmuhr steht auf fünf vor zwölf. Ein Zeichen? Hoffentlich nicht. Jetzt gilt es, das richtige Tempo zu finden und den Kampf mit dem inneren Schweinehund aufzunehmen. Auffällig: Die Anfeuerungsrufe auf dem ersten Kilometer durch die Friedrich-Ebert-Anlage sind schon grandios. So kann es weitergehen!

Kilometer 2: "Ja, was denn nun?", fragen sich plötzlich alle. Auf das Ein-Kilometer-Schild am Streckenrand folgt in der Hauptstraße das 3000-Meter-Schild. Das ging aber schnell! Doch die Enttäuschung folgt einige Meter später: Doch erst zwei Kilometer.

Hintergrund Halbmarathon: So lief das RNZ-Team Für das Team der Rhein-Neckar-Zeitung starteten beim Halbmarathon dieses Jahr Christoph Moll (Region Heidelberg, Zeit: 02:00:26), Benjamin Auber (Politik-Redaktion, 02:14:02), Anja Hammer (Region Heidelberg, 02:33:43) und Markus Enzenauer (ehem. Mitarbeiter, 02:17:53). Halbmarathon: So lief das RNZ-Team Für das Team der Rhein-Neckar-Zeitung starteten beim Halbmarathon dieses Jahr Christoph Moll (Region Heidelberg, Zeit: 02:00:26), Benjamin Auber (Politik-Redaktion, 02:14:02), Anja Hammer (Region Heidelberg, 02:33:43) und Markus Enzenauer (ehem. Mitarbeiter, 02:17:53).

[-] Weniger anzeigen

Kilometer 5: Es kommt ein leiser Verdacht auf, dass sich die Parteien vor der Kommunalwahl Ende Mai bei den Läufern beliebt machen wollen. Die SPD verteilt in Neuenheim - und noch einmal in Ziegelhausen - Bananenstücke und Wasser. Bei CDU und Grünen gibt’s später Traubenzucker. Kommt alles gut an.

Kilometer 7: Was es nicht alles gibt! Ein Läufer wechselt stets zwischen Vorwärts- und Rückwärtsschritten - wobei er rückwärts schneller ist (!). In Neuenheim prallt er bei seiner eindrucksvollen Vorführung fast gegen ein Auto. Mitläufer bewahren ihn mit lauten Rufen gerade noch so davor.

Kilometer 10: Nach dem Anstieg zum Philosophenweg fragt ein Läufer neben mir: Geht’s dann noch einmal hoch? Die Antwort: Nein, leider noch zwei Mal.

Kilometer 12: Der Preis für das lustigste Laufshirt geht an eine - eigentlich recht dünne - Läuferin für die Aufschrift "Zu schwer zum Fliegen!".

Kilometer 14: Wiedersehen mit dem Rückwärtsläufer. Diesmal tut er es am steilsten Bergab-Stück in Ziegelhausen. Es geht erstaunlicherweise wieder gut!

Kilometer 16: Familie, Kollegen und Bekannte am Straßenrand. Jetzt gilt es: Zumindest für ein paar Sekunden das gequälte Gesicht absetzen und lächeln. Am Ende meinen sie zu mir: "Du sahst ja ganz entspannt aus." Tja. Wenn die wüssten ...

Begeisterte Zuschauer im Schloss-Wolfsbrunnenweg feuerten die Läufer mit einem großen Banner an. Foto: Weindl

Kilometer 18: Krampfgefahr! Beim Aufstieg zum Schlosswolfsbrunnenweg zwickt der Oberschenkel. Es bleibt beim Zwicken. Glück gehabt.

Kilometer 19: Was für eine Stimmung im Schloss-Wolfsbrunnenweg. Hier tanzt eine Cheerleader-Gruppe mit Puscheln zu lauter Musik, und auch ein Banner mit der Aufschrift "Ihr seid Helden" verpasst weiteren Schub. Das Ziel rückt näher. Aus der Altstadt ist schon die Blaskapelle zu hören. Ein Blick auf die Uhr verrät: Es wird knapp mit den zwei Stunden.

Ziel: Kurz vorm Ziel treffe ich einen Kumpel aus Schulzeiten auf der Strecke und wir gehen zusammen auf die letzten 400 Meter. Trotz Schlussspurt reicht es nicht: zwei Stunden und 26 Sekunden sind es am Ende. Ärgerlich. Doch der Halbmarathon war wieder ein tolles Erlebnis. Und man braucht ja noch Ziele für nächstes Jahr ...