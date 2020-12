Von Klaus Welzel

Heidelberg. Zweimal wöchentlich steht der Dekan der Medizinischen Fakultät, Hans-Georg Kräusslich, im RNZ-Corona-Podcast Rede und Antwort. Heute erklärt er, weshalb die Ansteckungszahlen in der Region relativ gering sind.

Prof. Kräusslich, wie sieht aktuell der Stand der Corona-Patienten am Uniklinikum aus?

Die Zahl ist nicht sehr verändert, aktuell haben wir circa 30 Patienten hier am Uniklinikum. Am Dienstag sind wieder drei Patienten entlassen worden, ein weiterer Patient konnte von der Beatmung heruntergenommen werden, dafür sind aber auch sieben Patienten in den letzten 24 Stunden neu aufgenommen worden.

Und die Zahl der Schwerkranken?

Auch das wechselt natürlich, im Durchschnitt sind die Hälfte bis zwei Drittel der Patienten schwerer erkrankt, zurzeit liegt das Verhältnis bei 2:1.

Wie wirkt sich Corona auf die anderen Stationen am Universitätsklinikum aus? Mussten Operationen abgesagt werden?

Wie in den meisten anderen Kliniken, werden Operationen, die ohne größeres Risiko auch später stattfinden können, aktuell verschoben. Das ist für die Patienten natürlich nicht angenehm, war aber notwendig, um in der aktuellen Situation ausreichend Kapazitäten für schwerkranke Patienten in der Intensivmedizin zu haben. Aber alle dringlichen Eingriffe werden weiterhin durchgeführt.

Aus vielen Arztpraxen hört man, die Patientenzahl sei stark zurückgegangen, weil Menschen Angst haben, sich durch den Besuch beim Arzt zu infizieren. Stellen Sie das auch im Klinikum fest, dass in bestimmten Bereichen die Patientenzahlen zurückgehen?

Wir haben in der Tat die Sorge, dass Patienten mit akuten Gesundheitsbeschwerden, denen es aber nicht so schlecht geht, dass sie mit dem Notarztwagen eingeliefert werden, möglicherweise nicht in die Klinik kommen. Eventuell denken auch manche Menschen, es sei nicht mehr möglich, dort behandelt zu werden. Dem möchten wir entschieden entgegentreten: Wer akute Symptome hat, ist auch jetzt in einer guten medizinischen Einrichtung am besten aufgehoben. Wir wollen unbedingt vermeiden, dass jemand leidet oder gar stirbt, weil er oder sie denkt, am Klinikum gebe es aufgrund der Coronasituation keine Möglichkeit zur Behandlung. Das ist nicht der Fall.

Das heißt, etwas plakativ formuliert: Wenn der Brustraum eng wird und der linke Arm schmerzt, dann sollte man auf jeden Fall ins Klinikum kommen, um einen Herzinfarkt ausschließen zu können?

Ganz genau. Wenn Menschen mit diesen Symptomen nicht ins Klinikum kommen, ist das nicht gut, und das wollen wir verhindern.

Betrachtet man die Corona-Zahlen aus der Region, sind wir quasi besser dran als der Rest Deutschlands und auch Baden-Württembergs. Haben Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte?

Eine Ahnung hat man immer, wissen kann man es nicht genau. Ich vermute allerdings, dass hier eine Kombination von Faktoren vorliegt: Die gute Nachverfolgung von Fällen durch das Gesundheitsamt und die Unterstützung durch das Gesundheitsdezernat des Landkreises spielt sicher eine Rolle. Wir haben hier in der Stadt und im Landkreis eine ausgezeichnete Zusammenarbeit. Die Nachverfolgung der Patienten und Kontakte, die in der frühen Phase – Ende Februar, Anfang März – getestet wurden, hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir haben sehr viele Leute zu einem frühen Zeitpunkt erwischt. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass die Infektion eingedämmt werden konnte. Wir haben viel und rasch getestet und die Ergebnisse zeitnah bekommen. Ich denke, es ist eine Kombination dieser Aspekte und wahrscheinlich haben wir auch einfach ein bisschen Glück gehabt.

Bundesweit wird der Höhepunkt der Epidemie für Ostern erwartet. Entspricht das auch Ihren Erwartungen bezüglich der Rhein-Neckar-Region?

Nachdem die Zahl der Neuinfizierten länger stabil war und in den letzten Tagen leicht zurückgegangen ist, erwarten wir, dass in der Tat die Zahl der Erkrankten und auch der Schwererkrankten in der zweiten Aprilhälfte, also nach Ostern, langsam zurückgehen müsste.

Das Landeskabinett will heute ein Ausgehverbot für Bewohner von Pflegeheimen beschließen. Halten Sie das für richtig, obwohl ja gerade diese Personengruppe ohnehin unter Einsamkeit leidet?

Es ist schwierig und nicht angemessen für den Virologen, politische Entscheidungen zu kommentieren, in die er nicht direkt eingebunden war. Zu bedenken ist sicherlich, dass ältere Menschen ein höheres Risiko haben und man sie schützen möchte. Andererseits ist ein komplettes Ausgehverbot problematisch, weil es für alle Menschen gesund und wichtig ist, an die frische Luft zu gehen. Hier wäre anzuraten, Schutzmasken zu tragen, das können auch die genähten Stoffmasken sein.

Zum Schluss noch ein Blick auf die Forschung nach einem Impfstoff: Am Wochenende sagte Dietmar Hopp, seine Firma CureVac könne vielleicht schon ab Herbst Impfstoff in großer Zahl zur Verfügung stellen. Bisher lautete aber die Einschätzung, auch die Ihrige, ein solcher Impfstoff könne frühestens in einem Jahr auf den Markt kommen. Ist das ein Widerspruch oder reden wir hier nur von verschiedenen Stadien bei der Entwicklung des heiß ersehnten Impfstoffs?

Es scheint mir weiterhin nicht wahrscheinlich, dass bis zum Herbst ein wirksamer Impfstoff in ausreichender Menge für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Das steht aber nicht unbedingt im Widerspruch zu dem Gesagten. Der Impfansatz von CureVac verwendet Boten-RNA, die schnell herzustellen ist; deswegen beginnen erste Studien am Menschen bereits. Wenn alle Schritte erfolgreich verlaufen, schützende Antikörper gebildet werden, keine Sicherheitsbedenken bestehen und die regulatorischen Behörden rasch zulassen, könnte man in der Tat im Herbst einen wirksamen Impfstoff in einer gewissen Menge verfügbar haben. Bis man dann aber genug davon hat, um die gesamte Bevölkerung zu impfen, wird es wohl noch einige Zeit dauern, aber vielleicht kann man vorher schon mit Klinikpersonal und Risikogruppen beginnen. Wir wissen aber nicht, ob alles gut geht. Man kann solche Dinge einfach nicht sicher vorhersagen.