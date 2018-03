RNZ. Mit einem Babymützchen, hilfreichen Informationen und praktischen Tipps rund um den Start ins Familienleben begrüßt die Stadt Heidelberg künftig frischgebackene Eltern und deren Neugeborene. "Gut behütet in Heidelberg!" ist auf das Mützchen aufgedruckt und soll allen zeigen: Kinder sind in Heidelberg willkommen, die Stadt bietet gute Rahmenbedingungen für junge Familien.

"Familienfreundlichkeit hat in Heidelberg einen hohen Stellenwert. Im Rahmen unserer Familienoffensive bemühen wir uns nicht nur um ein qualitativ hochwertiges und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot, mit dem wir landesweit an der Spitze stehen. Wir investieren auch in gute Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, umfassende Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie ein attraktives Freizeit- und Kulturangebot für junge Familien", erklärt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Das "Neugeborenen-Paket" wird künftig zusammen mit der Geburtsurkunde an junge Familien verschickt. Darin enthalten sind: ein Begrüßungsschreiben von Würzner, ein Gutschein für einen Elternbildungskurs im Rahmen des Landesprogramms "Stärke", zwei "Peter-Pelikan-Briefe" mit Infos zur Entwicklung des Kindes, Anforderungsdrucke für weitere Pelikan-Hefte, die Servicebroschüre "Heidelberg für Familien" sowie als besonderes Geschenk ein Babymützchen in Rot oder Blau. Im Schnitt verschickt die Stadt Heidelberg zwischen 1000 und 1200 Neugeborenen-Briefe pro Jahr.

Info: Ausführliche Informationen für junge Familien gibt es auch auf der Homepage der Stadt: Der Online-Service wurde verbessert, neu strukturiert und übersichtlicher aufbereitet. Eltern finden unter www.heidelberg.de/familie neben Aktuellem auch Dienstleistungs- und Betreuungsangebote und vieles mehr.