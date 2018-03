Am Karfreitag starten die Schiffe der ''Weißen Flotte'' in die neue Saison. Foto: Alex

Heidelberg. (bik) Die "Weiße Flotte" auf dem Neckar legt am Karfreitag wieder ab. Auch wenn das Osterwetter nicht ganz so schön zu werden verspricht, laden "Europa", "Schloss Heidelberg", "Germania" und "Alt Heidelberg" zum Verweilen auf dem Wasser ein. Zum Tanz in den Mai sind dann alle sechs Fahrgastschiffe wieder vor Ort, auch die "Georg Fischer" und die ehemalige "Heidelberg", die frisch aufgehübscht mit dem neuen Namen "Merian" antritt. Nur die sehnsüchtig erwartete Neckarfähre "Liselotte" wartet noch auf Anlegegenehmigungen.

Im Laufe des Jahres wollen Karl Hofstetter und Manfred Boßler die Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt endgültig zur "Weißen Flotte" umfirmieren, ein nagelneuer Internetauftritt ist fast fertig. Noch mehr Themen-Sonderfahrten sind für dieses Jahr angekündigt. So gibt es den "Sagenhaften Neckar", die Salsa-Fahrt, den "Mord an Bord" oder den "Kurpfälzer Abend". Die "Europa" lädt ab und zu zum Candlelight-Dinner ein und hat am Freitag, 4. Mai, noch einmal das Heidelberger Theater an Bord zu Gast. Das erfolgreiche Stück der letzten Spielzeiteröffnung, "Das Ding aus dem Meer", lehrt das Publikum noch einmal schaurig-schönes Gruseln.