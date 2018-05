Von Timo Teufert

Alle 20 Minuten fährt heute ein Bus der Linie 35 unter der Woche zur Waldorfschule nach Wieblingen. Zwar nicht den ganzen Tag über, aber in den für die Schule wichtigen Stoßzeiten zu Unterrichtsbeginn und Schulschluss. Das soll sich nach dem Willen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und der Stadt nun ändern: Zu den Stoßzeiten würde nur noch einmal in der Stunde ein Einsatzwagen zur Waldorfschule fahren. Grund dafür ist die neue Linienführung der Linie 34, die bislang über Wieblingen in den Pfaffengrund fährt. Sie soll die Bahnstadt erschließen. Stattdessen soll die Linie 35 nicht mehr in den Mittelgewannweg fahren, sondern an der Edinger Straße in den Pfaffengrund abbiegen. 150.000 Euro will die Stadt damit einsparen.

Bei den Verantwortlichen der Waldorfschule, Lehrern, vielen Eltern und auch bei anderen Betrieben am Mittelgewannweg stoßen die Pläne allerdings auf Unverständnis: "Die RNV hat einen Vorschlag gemacht, der uns nicht ausreicht", erklärt Walter Schlegel, Geschäftsführer der Waldorfschule. Seine Schule sei nach der Neuordnung der Linien im Heidelberger Westen vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt.

"Die Planungen der RNV würden bei unseren Schülern am Nachmittag zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde führen", erklärt er die Auswirkungen auf die Schule. Denn am Nachmittag enden die Angebote der Schule keineswegs alle zum gleichen Zeitpunkt: "Wir sind keine Vormittagsschule, bei der die Kinder zwischen 12 und 15 Uhr nach Hause gehen. Unsere Angebote dauern teilweise bis 17 Uhr." Die Fahrzeiten der Busse sollten sich nach den Schülern richten und nicht der Unterricht an den Abfahrtszeiten, ist Schlegel überzeugt.

Insgesamt 470 Schüler hat die Waldorfschule, rund die Hälfte davon kommt nach Schlegels Aussagen mit dem Bus. Hinzu kommen noch einmal 140 Kindergartenkinder, die in den zur Schule gehörenden Kindergarten gehen. "Eine Schule, die am öffentlichen Leben einer Stadt teilnehmen soll, kann man doch nicht 1,5 Kilometer vorher davon abschneiden", ärgert sich der Geschäftsführer des Trägervereins der Schule. Schon heute sei die Schule abends und am Wochenende nicht angebunden. "Wenn wir am Wochenende ein Schulfest haben, müssen wir die Einsatzbusse selbst bezahlen."

Sollten die Planungen tatsächlich umgesetzt werden, fordert Schlegel eine zusätzliche OEG-Haltestelle für seine Schüler mit direktem Fußweg zum Mittelgewannweg. Denn wer künftig den geplanten Einsatzbus verpasse, müsse einen 1,5 Kilometer langen Schulweg zwischen Haltestelle Käfertaler Straße und der Waldorfschule auf sich nehmen. "Das ist ein unbeleuchteter Weg, der nicht richtig ausgebaut ist", berichtet der Schulvertreter. "Ich möchte meine Tochter dort nicht im Dunklen entlang schicken."

Auch bei den Betrieben im Mittelgewannweg reagiert man auf die Ankündigungen von RNV und Stadt mit Unverständnis: So schließen sich Geschäftsführung, Betriebsrat und Belegschaft von Haldex nicht nur dem Protest an, sie fordern die RNV auch auf, "Ihre Pläne nochmals zu überdenken, zu ändern bzw. zurückzunehmen, um Ihrer Pflicht im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge weiterhin gerecht zu werden". Ein Einsatzbus am Morgen helfe den Beschäftigten nicht: Die Frühschicht beginnt um 6.30 Uhr, der erste Bus soll zwischen sieben und acht Uhr fahren. "Nach Ende der Spätschicht um 22.15 Uhr müssen die Beschäftigten die Heimfahrt ohnehin selbst organisieren.

Heute soll es beim städtischen Verkehrsmanagement ein Gespräch mit den Schulen geben, in dem offene Fragen geklärt werden sollen.