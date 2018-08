Seit 1964 forschen die Mitarbeiter des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) im Neuenheimer Feld in Heidelberg an der Therapie und Früherkennung der Volkskrankheit, die in Deutschland nach den Herz-Kreislauferkrankungen die zweithäufigste Todesursache darstellt. Foto: Alfred Gerold

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Es ist die größte, private Einzelspende, die das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) jemals bekommen hat. Der Kölner Unternehmer Dieter Morszeck unterstützt die Heidelberger Einrichtung mit 30 Millionen Euro aus seiner Stiftung.

Der 65-Jährige führte über 30 Jahre lang die von seinem Großvater gegründete Kofferfabrik Rimowa als alleiniger Chef - und verkaufte vor zwei Jahren einen Großteil der Firma an einen französischen Luxuskonzern.

Hintergrund Die Kofferfabrik Rimowa GmbH ("Richard Morszeck Warenzeichen") ist ein Hersteller von Koffern aus Aluminium sowie Polycarbonat. Im Jahr 1898 gründete Paul Morszeck die Koffer- und Lederwarenfabrik in Köln-Müngersdorf. Er fertigte Koffer vor allem aus Holz. Die berühmten Rillenkoffer aus Aluminium, die zum Markenzeichen des Unternehmens aus Köln geworden sind, kamen erst 1950. [+] Lesen Sie mehr Die Kofferfabrik Rimowa GmbH ("Richard Morszeck Warenzeichen") ist ein Hersteller von Koffern aus Aluminium sowie Polycarbonat. Im Jahr 1898 gründete Paul Morszeck die Koffer- und Lederwarenfabrik in Köln-Müngersdorf. Er fertigte Koffer vor allem aus Holz. Die berühmten Rillenkoffer aus Aluminium, die zum Markenzeichen des Unternehmens aus Köln geworden sind, kamen erst 1950. Damals wurde das heute bekannte "Rillen-Design" eingeführt. Ursprünglich diente die parallel gefalzte Aluminiumstruktur zur Stabilisierung der dünnen Aluminiumaußenhaut von Junkers-Flugzeugen und ist heute von Rimowa markenrechtlich geschützt. 50 Jahre später gelang Geschäftsführer Dieter Morszeck der nächste Coup: ein Koffer aus Polycarbonat, ein Kunststoff, der noch leichter als Aluminium ist. Inzwischen hat sich Polycarbonat beim Reisegepäck durchgesetzt. Im Januar 2017 übernahm der französische Luxusgüterkonzern LVMH, Rimowa. LVMH erwarb einen Anteil von 80 Prozent für 640 Millionen Euro. bma

Mit dem Geld aus Morszecks Stiftung werden in Heidelberg fünf vollkommen neue Projekte gestartet. Der Mäzen interessiert sich persönlich für die Projekte - und will ihre weitere Entwicklung begleiten. "Das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang einer langfristigen Kooperation", so Morszeck.

Bei den Heidelberger Forschern sorgte die Spende, die das Krebsforschungszentrum am Montag publik machte, für Begeisterung: "Innovative Krebsforschung ist mit erheblichen Kosten verbunden", sagte der Kaufmännische Vorstand des DKFZ, Josef Puchta.

Die Förderung der Morszeck-Stiftung sei daher eine wunderbare Unterstützung. Mit der enormen Summe ließen sich vielversprechende Projekte starten und schnell umsetzen.

In normalen Jahren bekommt das DKFZ vielleicht acht, manchmal auch zehn Millionen Euro von privaten Spendern geschenkt. Doch 2018 ist kein normales Jahr. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die 30-Millionen-Spende.

Wer ist Dieter Morszeck? Der 65-Jährige ist der Enkel des Firmengründers der Kofferfirma Rimowa. Über drei Jahrzehnte war er alleiniger Chef des Unternehmens - und steigerte den Umsatz von drei auf 400 Millionen Euro jährlich. Und nachdem Morszeck vor zwei Jahren 80 Prozent von Rimowa an den französischen Luxuskonzern LVMH verkauft hatte, steckte er wohl einen Großteil des Erlöses - immerhin 640 Millionen Euro - in seine Stiftung.

Bei der Unterzeichnung der Förderverträge in Heidelberg (v.l.): DKFZ-Vorstandsvorsitzender Michael Baumann, Stifter Dieter Morszeck und Josef Puchta, Kaufmännischer Vorstand des DKFZ. Foto: Ansbach/DKFZ

Wieso spendet Morszeck so viel Geld ausgerechnet an das DKFZ? Morszecks Engagement hat einen persönlichen Hintergrund. Nachdem seine Schwester an Darmkrebs erkrankt war, wurde sie vor drei Jahren am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg behandelt. Der Kampf der Ärzte um ihr Leben war am Ende vergeblich, aber der Unternehmer war tief beeindruckt von der modernen Krebsmedizin in Heidelberg - und ließ in ihn dem Gedanken reifen, die Krebsforschung zu unterstützen.

"Meine Zuwendung ist auch als Dank für das Engagement für meine Schwester zu sehen", sagte Morszeck bei der Unterzeichnung der Förderverträge. Dass nun konkret das DKFZ profitiert, begründete er so: "Die Stellung des DKFZ in Europa und der Welt hat mich sehr beeindruckt."

Was wird mit dem Geld gebaut? Die Hälfte des Geldes - 15 Millionen Euro - fließt in einen Neubau. Auf einem Grundstück nahe des DKFZ-Hauptsitzes am Technologiepark im Neuenheimer Feld soll eine hochmoderne Biobank entstehen. Darin werden Blut- und Gewebeproben bei minus 80 Grad gelagert, um sie für die Forschung zu erhalten.

"Das Besondere ist: Unsere Forscher müssen die Proben dann nicht mehr händisch heraussuchen, das erledigt ein Roboter für sie", erklärt Josef Puchta, Kaufmännischer Vorstand des DKFZ. Er ist zuversichtlich, dass das Gebäude bereits 2021 fertig ist.

Hintergrund Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist die Kaderschmiede der deutschen und auch der internationalen Krebsforschung. Zu seinen bekanntesten Forschern zählen die Nobelpreisträger Prof. Harald zur Hausen und Prof. Stefan W. Hell. Zur Hausen erhielt 2008 den Medizin-Nobelpreis für seine Entdeckung, dass humane Papillomviren Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Hell wurde [+] Lesen Sie mehr Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist die Kaderschmiede der deutschen und auch der internationalen Krebsforschung. Zu seinen bekanntesten Forschern zählen die Nobelpreisträger Prof. Harald zur Hausen und Prof. Stefan W. Hell. Zur Hausen erhielt 2008 den Medizin-Nobelpreis für seine Entdeckung, dass humane Papillomviren Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Hell wurde 2014 mit dem Chemie-Nobelpreis für seine "Entwicklung hochauflösender Fluoreszenz-Mikroskopie" ausgezeichnet. Das DKFZ wurde 1964 als nationale Forschungseinrichtung in Heidelberg gegründet. Das Jahresbudget liegt bei 280 Millionen Euro. Zehn Prozent der Finanzierung trägt das Land Baden-Württemberg, 90 Prozent der Bund. Mit über 3000 Mitarbeitern - darunter mehr als 1000 Wissenschaftler - ist das DKFZ die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Gemeinsam mit dem Heidelberger Universitätsklinikum hat das DKFZ das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) eingerichtet, in dem vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung direkt in die Klinik und die Therapie am Patienten übertragen werden. Die Arbeit der Krebsforscher könnte nicht wichtiger sein: Jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. (rie)

Und was wird noch mit dem Geld gemacht? Weitere sechs Millionen Euro fließen in eine neue Forschungsgruppe. Diese soll sich darum kümmern, die Lücke zwischen der Forschung und dem Einsatz am Patienten bei der Weiterentwicklung von bildgebenden Verfahren zu schließen.

Zudem werden fünf bis acht forschende Ärzte - also Mediziner, die sowohl im Labor als auch in der Klinik tätig sind - von einem neuen Programm profitieren, das ihnen für ihre Forschungstätigkeit den Rücken freihält. Dafür sind weitere fünf Millionen Euro reserviert.

Darüber hinaus fließen drei Millionen Euro in eine Stiftungsprofessur zur Erbgut-Analyse von Einzeltumorzellen insgesamt und eine Million Euro in eine Nachwuchsgruppe, welche die Krebs-Früherkennung vorantreiben soll.

Welche Bedeutung hat diese Privatspende für das DKFZ? Es ist die größte private Einzelspende in der 54-jährigen Geschichte des Forschungszentrums. "Diese Größenordnung ist für Deutschland ungewöhnlich", erklärt Josef Puchta. Vergleichbare Forschungseinrichtungen in den USA erhielten 150 bis 200 Millionen Euro Privatspenden pro Jahr, da könne das DKFZ nicht mithalten. "Aber solch eine große Zuwendung, für die wir Herrn Morszeck zutiefst dankbar sind, kann auch Signalwirkung haben", so Puchta.

Welchen Einfluss hat Dieter Morszeck auf die Verwendung des Geldes? Das DKFZ legte Morszeck sieben Projektvorhaben vor - aus denen er die fünf nun geförderten auswählte. Auf deren konkrete Ausgestaltung hat er nun keinen Einfluss mehr. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Morszeck das DKFZ und dessen Forschung künftig mit weiteren Spenden unterstützen wird.