Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Prof. Johannes Heil ist ein freundlicher Mann - und beliebt an seiner Hochschule für Jüdische Studien (HfJS). Als die RNZ den Rektor zum Fototermin in die hochschuleigene "Bibliothek Albert Einstein" bittet, freuen sich die dort lernenden Studenten ganz offensichtlich, ihn zu sehen. Der 58-jährige Historiker - der übrigens nicht jüdisch ist - leitet schon seit 2008 als Erster Prorektor die Hochschule, zudem hält er den "Ignatz Bubis-Stiftungslehrstuhl für Geschichte, Religion und Kultur des europäischen Judentums". 2013 wurde Heil dann zum Rektor gewählt - diesen September endet seine Amtszeit. Im RNZ-Gespräch zum 40. Geburtstag der HfJS erklärt er, warum "seine" Hochschule ein Vorbild für die Gesellschaft sein kann.

Herr Prof. Heil, was machen Ihre Studenten eigentlich nach dem Abschluss?

Unsere Absolventen arbeiten in Museen, Kulturinstitutionen, Verlagen, Redaktionen, manche im Personalmanagement oder anderen Zweigen der Wirtschaft. Natürlich schaffen wir auch eine ganz wesentliche Menge des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Jüdischen Studien. Und wir bilden Lehrpersonal für die jüdischen Gemeinden aus.

Dafür wurde die Hochschule 1979 ja gegründet: um Rabbiner, Religionslehrer, Kantoren auszubilden.

Diese Ausbildung ist noch immer wichtig: Rund zehn Prozent unserer Studierenden schlagen diesen Weg ein. Aber inzwischen sind viele andere wichtige Aufgaben dazugekommen.

Wie ist eigentlich der Anteil von jüdischen zu nicht-jüdischen Studenten?

Entscheidend ist: Ich weiß gar nicht, wer an meiner Hochschule jüdisch ist und wer nicht. Wir fragen das nicht, es ist nicht so wichtig. Ich schätze, das Verhältnis ist etwa 60 Prozent nicht-jüdisch zu 40 Prozent jüdisch. Wir haben auch viele muslimische Studierende. Dieses Gerede über "importierten Antisemitismus" - dass jeder Muslim ein Judenhasser sei, das erleben wir hier jeden Tag ganz anders.

Woher kommt aus Ihrer Sicht der Anstieg antisemitischer Straftaten und Hassrede in Deutschland und Europa?

Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang warnte vor einer wachsenden Radikalisierung und Gewaltbereitschaft der rechten Szene. Da sehe ich persönlich die größte Gefahr. Da entstehen auch ganz unselige Allianzen, etwa wenn beim "Al-Kuds-Marsch" in Berlin Rechtsradikale und radikale Islamisten gemeinsam ihren Hass ausleben.

Spüren Sie als Hochschule in Heidelberg den erstarkenden Antisemitismus? Sind Sie bedroht?

Es gibt kleinere Vorfälle, die wir jeweils genau prüfen. Wir arbeiten eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Und wir bemerken leider, dass die Umwelt ungemütlicher geworden ist.

Auch direkt hier in Heidelberg?

Nun, nicht direkt. Aber wir sind ja auch schriftlich und digital aus dem ganzen Land und darüber hinaus erreichbar.

Vor Kurzem riet der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, davon ab, überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Was halten Sie davon?

Man sollte Juden nicht unbedingt Ratschläge für ihre Lebenspraxis geben. Lebt jemand observant, muss er die Kippa ja tragen, er hat gar keine Wahl. Aber die Debatte zeigte, dass grundsätzlich etwas ins Rutschen gerät. Und die Judenfeindschaft ist ein Symptom dafür.

Ein Symptom wofür genau?

Mit der Brexit-Bewegung, Trump in den USA, Orban in Ungarn oder der AfD in Deutschland erstarken weltweit Kräfte, die behaupten, das Zusammenleben verschiedener Menschen funktioniere nicht. Der damit entstehende Hass kann jeden treffen, der anders ist. Und da jeder in irgendeinem Bereich anders ist, bedeutet das: Dieser Hass kann jeden treffen. Deshalb ist unsere Hochschule so wichtig.

Wie meinen Sie das?

Wir zeigen jeden Tag: Es funktioniert, das Zusammenleben unterschiedlicher Menschen, Kulturen, Religionen! Und nicht nur wir, die Hochschulen und Universitäten insgesamt, zeigen das. Ohne Vielfalt, ohne Internationalität, wäre die akademische Welt nichts. Ich hoffe und glaube aber, dass sich in Europa eine viel breitere Gegenbewegung bilden wird gegen die Kräfte, die uns trennen und uns einreden wollen, wir könnten nicht gut zusammenleben.

In der "Jüdischen Allgemeinen" haben Sie es so formuliert: Ihre Hochschule sei ein "Laboratorium für die Gestaltung von Gesellschaft im 21. Jahrhundert".

Genau, wir sind das Gegenmodell zu Trump, Orban und Co.! Als wir 2009 den Neubau eröffneten, hatte ich Sorge, dass wir überall Verbotsschilder aufstellen müssen. Es kam anders. Bei uns ist selbstverständlich, dass in der koscheren Mensa keiner sein Schinkenbrot isst. Die Spielregeln des gegenseitigen Respekts werden eingehalten - ohne dass man dem anderen die eigene Lebensweise aufzwängt.

Ihre Professoren und Studenten sind sehr international. Was ist eigentlich die Hauptverkehrssprache in Ihrem Haus?

Das ist im Wesentlichen schon die Sprache Moses Mendelssohns: Deutsch! Natürlich ist aber auch Englisch sehr wichtig. Die Hälfte unserer Studierenden sind keine Bildungs-Inländer. Und wenn ich wegen des starken Akzents einer polnischen Doktorandin ihr Englisch nicht verstehe, dann sprechen wir eben Hebräisch.

Das Drittmittelaufkommen ist in den letzten Jahren nahezu explodiert. Planen Sie weiter zu wachsen?

Mit den zehn Studiengängen und knapp über 100 Studierenden sind wir eher an der Obergrenze. Aber wir wollen die internationalen Kooperationen ausbauen, uns besonders innerhalb Europas noch stärker vernetzen. Wir bringen gerade eine Zusammenarbeit Oxford-Jerusalem-Heidelberg auf den Weg. Und auch nach Südamerika wollen wir: Auf dem gesamten Kontinent gibt es keine jüdischen Studien - aber viele Geschichtsstudenten. Und die jüdische Kultur und Geschichte gehört nun einmal zur Geschichte.

Die HfJS-Gründerväter hatten 1979 eine Neuauflage der Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums im Sinne, die die Nazis 1942 schlossen. Alexander Ginsburg, damals Generalsekretär des Zentralrats der Juden, sagte zur Gründung der HfJS: "Sie ist ein leider später, aber darum nur noch notwendigerer Versuch, eine tiefe Wunde zu heilen." Ist diese Wunde geheilt?

Nein, ist sie nicht. Und wir sind auch nicht dieser Nachfolger geworden. Aber wir haben etwas anderes, sehr Wertvolles aufgebaut. Denn wir sind nicht - wie damals die Berliner Hochschule - ausgegrenzt vom akademischen Betrieb. Die HfJS steht mitten im akademischen Leben dieses Landes, und sie vermittelt das Jüdische als selbstverständlichen Bestandteil Europas.

Sie feiern den 40. Geburtstag der Hochschule mit der Tagung "200 Jahre Wissenschaft des Judentums". Was hat es mit diesem Jubiläum auf sich?

Im Herbst 1819 trafen in Berlin jüdische Intellektuelle zusammen und fragten sich: Wie weiter? Damals waren die Juden nach der Aufklärung plötzlich wieder auf ihr Jüdischsein zurückgeworfen, lebten letztlich wieder im Getto. Diese Gruppe wollte das Judentum wissenschaftlich-historisch erforschen - und zugleich emanzipieren. Damit war der Grundstein gelegt für zweierlei: die innerjüdischen Reformbewegungen im 19. Jahrhundert und das moderne wissenschaftliche Studium des Judentums.

Und worum geht es genau bei der viertägigen Konferenz?

Wir schauen uns die Entwicklung an, auch die Zerstörungen, die Zeit der akademischen Parallelgesellschaft. Manche Fragen von 1819 sind aktuell, etwa wenn die jüdischen Studien an manchen Hochschulen nur Dienstmagd der Theologie sind. Andere Stränge gibt es heute nicht mehr - etwa die Soziologie des Judentums. Da schauen wir uns die Potenziale für morgen an.

Herr Prof. Heil, im September endet ihre Amtszeit. Was machen Sie dann?

Erst einmal ein Freisemester. Ich freue mich, endlich wieder ein richtiges Buch zu schreiben. Es geht um spätantike und frühmittelalterliche lateinisch-jüdische Texte.

Und danach?

Ich bleibe der Hochschule als Lehrstuhlinhaber erhalten. Aber das Rektorenamt kann ich getrost in andere Hände geben. Die Hochschule ist fit für die Zukunft, ich hinterlasse keine Baustelle.