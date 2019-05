Heidelberg. (eb) Auf den Rugbyplätzen des TSV Handschuhsheim und des Sportclub Neuenheim am Zoo haben rund 250 Kinder und Jugendliche um die Rugby-Stadtschulmeisterschaft und die Teilnahme am Landesfinale Baden-Württemberg im Wettkampf "Jugend trainiert für Olympia" gekämpft. Organisiert von der Rugby-Jugendabteilung des TSV Handschuhsheim, spielten die 22 Schulteams in fünf Altersklassen anspruchsvolles Siebenerrugby, die olympische Variante des englischen Kampfspiels. Elf der teilnehmenden Teams wurden als Kooperationspartner des TSV Handschuhsheim von Trainern des Vereins betreut, zwei der teilnehmenden Schulen sind Kooperationspartner des SCN.

Stadtschulmeister wurde in der jüngsten Altersklasse U 8 die Tiefburgschule vor der Heiligenbergschule und der Neubergschule Dossenheim. Fünf Grundschulen kämpften in der Altersklasse U 10 um die Medaillen. Hier siegte die Heiligenbergschule vor der Fröbelschule. Platz drei belegten punktgleich die Tiefburgschule und die Kurpfalzschule, Fünfter wurde die Emmertsgrundschule. In den Altersklassen U 12, U 14 und U 16 wurden die Stadtschulmeister und Teilnehmer im Wettkampf "Jugend trainiert für Olympia" mit folgenden Ergebnisse ausgespielt: In der Altersklasse U 12 fahren das Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium als Sieger und das Bunsengymnasium als Zweitplatzierter am 5. Juni nach Pforzheim zum Landesfinale, die Bronzemedaille holte das St. Raphael-Gymnasium. Das Bunsengymnasium ist als Landessieger von 2018 Titelverteidiger.

Bei einem Rekord-Teilnehmerfeld von sieben Schulen in der Altersklasse U 14 hatte das Heidelberg College die Nase vorn und nimmt mit dem Helmholtz-Gymnasium am Landesfinale teil. Die weiteren Plätze errangen das St. Raphael-Gymnasium als Dritter, das Bunsengymnasium als Vierter, und den fünften Platz belegten punktgleich das Englische Institut, das Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium und das Lieselotte-Gymnasium Mannheim. In der ältesten Klasse U 16 hat das Thadden-Gymnasium mit zwei Teams teilgenommen und den zweiten und vierten Platz belegt. Sieger wurde das Englische Institut, den dritten Platz errang das Bunsengymnasium, das 2018 auch Dritter im Landesfinale gewesen war.